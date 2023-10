OpenAI crée une équipe chargée d'étudier les risques catastrophiques liés à l'IA, y compris les menaces nucléaires

Quel est le degré de dangerosité des systèmes d'IA d'avant-garde lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient, aujourd'hui et à l'avenir ?

Comment pouvons-nous mettre en place un cadre solide pour le suivi, l'évaluation, la prédiction et la protection contre les capacités dangereuses des systèmes d'IA d'avant-garde ?

Si les poids de nos modèles d'IA des frontières étaient volés, comment des acteurs malveillants pourraient-ils choisir de les exploiter ?

la persuasion individualisée

la cybersécurité

les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN)

la reproduction et l'adaptation autonomes (ARA).

Dans le cadre de notre mission de construction d'une IA sûre, nous prenons au sérieux l'ensemble des risques de sécurité liés à l'IA, depuis les systèmes actuels jusqu'aux limites les plus éloignées de la superintelligence. En juillet, nous avons rejoint d'autres grands laboratoires d'IA en prenant une série d'engagements volontaires pour promouvoir la sûreté, la sécurité et la confiance dans l'IA. Ces engagements portaient sur une série de domaines de risque, notamment les risques extrêmes qui sont au cœur du sommet britannique sur la sécurité de l'IA. Dans le cadre de nos contributions au sommet, nous avons détaillé nos progrès en matière de sécurité de l'IA, y compris le travail effectué dans le cadre de nos engagements volontaires.Nous pensons que les modèles d'IA d'avant-garde, qui dépasseront les capacités actuellement présentes dans les modèles existants les plus avancés, ont le potentiel de bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Mais ils posent également des risques de plus en plus graves. Pour gérer les risques catastrophiques liés à l'IA d'avant-garde, il faudra répondre à des questions telles que :Nous devons nous assurer que nous disposons de la compréhension et de l'infrastructure nécessaires à la sécurité des systèmes d'IA hautement performants.Pour minimiser ces risques à mesure que les modèles d'IA continuent de s'améliorer, nous mettons en place une nouvelle équipe appelée Preparedness (préparation). Dirigée par Aleksander Madry, l'équipe Preparedness reliera étroitement l'évaluation des capacités, les évaluations et le red teaming interne pour les modèles d'avant-garde, depuis les modèles que nous développerons dans un avenir proche jusqu'à ceux dotés de capacités de niveau AGI. L'équipe contribuera au suivi, à l'évaluation, à la prévision et à la protection contre les risques catastrophiques couvrant de multiples catégories, notammentLa mission de l'équipe de préparation comprend également l'élaboration et le maintien d'une politique de développement tenant compte des risques (RDP). Cette politique détaillera notre approche de l'évaluation et du suivi rigoureux des capacités des modèles d'avant-garde, de la création d'un éventail d'actions de protection et de la mise en place d'une structure de gouvernance pour la responsabilité et la supervision de ce processus de développement. La RDP vise à compléter et à étendre nos travaux actuels en matière d'atténuation des risques, qui contribuent à la sécurité et à l'alignement des nouveaux systèmes hautement performants, tant avant qu'après leur déploiement.Travailler sur la préparation vous intéresse ? Nous recrutons des talents exceptionnels issus de divers horizons techniques pour notre équipe Preparedness afin de repousser les limites de nos modèles d'IA d'avant-garde.Afin d'identifier des domaines de préoccupation moins évidents (et de constituer l'équipe !), nous lançons également notre défi de préparation à l'IA pour la prévention des utilisations abusives catastrophiques. Nous offrirons 25 000 dollars de crédits API aux dix meilleures propositions, nous publierons des idées et des contributions novatrices et nous rechercherons des candidats à la préparation parmi les meilleurs candidats à ce défi.