Qu'il s'agisse des droïdes de Star Wars ou des compagnons robotiques et des PNJ de jeux vidéo tels que Fallout 4, les robots parlants ont longtemps appartenu au domaine de la science-fiction. Toutefois, cette situation pourrait enfin changer depuis l'explosion de l'intelligence artificielle au cours de l'année écoulée. En effet, il se pourrait que des robots-chiens bavards fassent bientôt des promenades dans une ville près de chez vous, grâce aux savants fous de Boston Dynamics.Dans une vidéo publiée jeudi, l'entreprise a présenté un chien robotisé doté du ChatGPT d'OpenAI. Le robot peut être vu en train de parler avec une variété de voix et d'accents, y compris un gentleman britannique débonnaire, un Américain sarcastique et irrévérencieux nommé Josh, et une adolescente qui est tellement, comme, over it.", explique dans la vidéo Matt Klingensmith, ingénieur logiciel principal pour l'autonomie des robots chez Boston Dynamics. "Le robot est le résultat d'un hackathon au cours duquel les ingénieurs de Boston Dynamics ont combiné diverses technologies d'IA, notamment ChatGPT, un logiciel de reconnaissance vocale, un logiciel de création vocale et une IA de traitement d'images, avec le célèbre "" de l'entreprise, le chien robot connu pour sa capacité à sauter à la corde et à renforcer l'État policier. Le robot a également été amélioré par un logiciel de reconnaissance d'images combiné à un capteur de "" que les ingénieurs ont décoré avec des chapeaux et des yeux en plastique, ce qui a donné des résultats incroyablement effrayants.L'équipe a créé un certain nombre de versions différentes du robot, y compris une personnalité de "" qui semblait reconnaître la disposition de l'entrepôt de Boston Dynamics et était capable de fournir des descriptions et l'histoire des différents lieux du lieu de travail. "", déclare l'androïde dans la vidéo. "Dans la vidéo, on peut voir le robot "" et répondre à différents humains et à diverses invites. Par exemple, un ingénieur a demandé à Spot un haïku, auquel il a rapidement répondu. Après que Klingensmith a dit qu'il avait soif, le robot a semblé le diriger vers l'aire de restauration de l'entreprise. "", a déclaré Spot. "Bien qu'impressionnant, il est important de noter que ce robot ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il dit ou ce que d'autres personnes lui disent. Comme tous les autres grands modèles de langage, il a été entraîné sur un corpus massif de données et de langage afin de répondre à des invites avec ses propres prédictions de ce que nous pourrions vouloir voir ou entendre. C'est un peu comme le prédicteur de texte de votre téléphone, mais dans un chien robot futuriste qui peut courir, sauter et (théoriquement) combattre le crime.Pourtant, regarder Spot se déplacer et parler à ses ingénieurs humains est sans aucun doute troublant, et pourrait donner un aperçu d'un avenir où ce type de robotique sera encore plus courant. Nous n'aurons peut-être pas de Rosey, à la manière des Jetsons, qui bavarde avec nous pendant qu'elle lave notre vaisselle, mais vous verrez peut-être bientôt Spot faire des visites guidées sur votre prochain lieu de villégiature.Quel est votre avis sur le sujet ?