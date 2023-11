Le juge fédéral William Orrick a estimé que les plaintes pour violation du droit d'auteur ne pouvaient pas être déposées contre Midjourney et DeviantArt, concluant que les accusations étaient "". Il s'agit notamment de savoir si les systèmes d'intelligence artificielle sur lesquels ils fonctionnent contiennent réellement des copies d'images protégées par le droit d'auteur qui ont été utilisées pour créer des œuvres contrefaites et si les artistes peuvent prouver l'existence d'une contrefaçon en l'absence de matériel identique créé par les outils d'intelligence artificielle. Les plaintes contre les sociétés pour contrefaçon, droit de publicité, concurrence déloyale et rupture de contrat ont été rejetées, mais elles seront probablement réitérées.En particulier, une plainte pour contrefaçon directe à l'encontre de Stability AI a été autorisée sur la base d'allégations selon lesquelles la société aurait utilisé sans autorisation des images protégées par le droit d'auteur pour créer Stable Diffusion. Stability a réfuté l'allégation selon laquelle elle aurait stocké et incorporé ces images dans son système d'IA. Elle maintient que la formation de son modèle ne comprend pas la copie intégrale d'œuvres, mais implique plutôt le développement de paramètres - tels que des lignes, des couleurs, des nuances et d'autres attributs associés à des sujets et à des concepts - à partir de ces œuvres qui définissent collectivement à quoi ressemblent les choses. Cette question, qui pourrait décider de l'affaire, reste contestée.Le litige porte sur le système Stable Diffusion de Stability, qui est incorporé dans le générateur d'images d'IA de la société, DreamStudio. Dans cette affaire, les artistes devront établir que leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner le système d'IA. DreamUp et Midjourney de DeviantArt seraient alimentés par Stable Diffusion. L'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les artistes est que les ensembles de données d'entraînement sont en grande partie une boîte noire.Dans son rejet des plaintes pour contrefaçon, Orrick a écrit que la théorie des plaignants n'est pas claire quant à l'existence de copies d'images d'entraînement stockées dans Stable Diffusion et utilisées par DeviantArt et Midjourney. Il a souligné les arguments de la défense selon lesquels il est impossible que des milliards d'images "" comme Stable Diffusion.", a déclaré le jugement.Orrick s'est demandé si Midjourney et DeviantArt, qui proposent l'utilisation de Stable Diffusion par l'intermédiaire de leurs propres applications et sites web, pouvaient être responsables de contrefaçon directe si le système d'IA "".Le juge a souligné l'absence d'allégations selon lesquelles les entreprises auraient joué un rôle positif dans l'infraction alléguée. "" écrit Orrick.Selon l'ordonnance, les artistes devront probablement aussi apporter la preuve que les œuvres contrefaites produites par les outils d'intelligence artificielle sont identiques à leurs œuvres protégées par le droit d'auteur. Cela pourrait constituer un problème majeur, car ils ont admis qu'"".", a déclaré le jugement.Bien que les défendeurs aient présenté un "argument solide" selon lequel la plainte devrait être rejetée sans possibilité d'être rediscutée, Orrick a pris note de l'affirmation des artistes selon laquelle les outils d'intelligence artificielle peuvent créer des matériaux qui sont suffisamment similaires à leurs œuvres pour être interprétés à tort comme des contrefaçons.Les plaintes pour contrefaçon par personne interposée, violation du Digital Millenium Copyright Act pour suppression des informations de gestion des droits d'auteur, droit de publicité, rupture de contrat et concurrence déloyale ont été rejetées de la même manière.", a écrit Orrick. "En ce qui concerne le droit de publicité, qui reproche aux défendeurs d'avoir profité des noms des plaignants en permettant aux utilisateurs de demander des œuvres d'art dans leur style, le juge a souligné qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations pour étayer les arguments selon lesquels les sociétés ont utilisé les identités des artistes pour faire de la publicité pour leurs produits.Deux des trois artistes qui ont intenté l'action en justice ont renoncé à leurs revendications en matière de contrefaçon parce qu'ils n'ont pas enregistré leurs œuvres auprès du bureau des droits d'auteur avant d'intenter l'action en justice. Les revendications de droits d'auteur se limiteront aux œuvres de l'artiste Sarah Anderson, qu'elle a enregistrées. Pour prouver que Stable Diffusion a été entraîné sur son matériel, Mme Anderson s'est appuyée sur les résultats d'une recherche de son nom sur haveibeentrained.com, qui permet aux artistes de découvrir si leurs œuvres ont été utilisées pour l'entraînement de modèles d'IA et offre une option de retrait pour aider à prévenir toute utilisation non autorisée ultérieure.", a déclaré la décision.William Orrick, juge de district américainQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que la décision rendue par le juge William Orrick est crédible ou pertinente ?