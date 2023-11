Musk entrevoit une « abondance » d'opportunités pour de nouveaux services

Elon Musk : « nous devrions nous inquiéter » des robots humanoïdes qui « peuvent nous suivre n'importe où »

Une position qui semble s'éloigner des propos qu'il tenait encore récemment

L’IA, une opportunité ou une menace pour l’économie ?

Rishi Sunak, Premier ministre britannique, s'est heurté à Elon Musk sur la valeur d'avoir un emploi après que le magnat de la technologie lui ait dit qu'à terme, l'intelligence artificielle signifierait que les gens n'auraient plus à travailler. Le milliardaire l'a assuré au Premier ministre lors d’une discussion jeudi à la fin de son sommet sur l’IA en prédisant que le « génie magique » amènerait un moment où « aucun travail ne serait nécessaire ».Sunak, sous la pression de son propre parti pour remettre davantage de Britanniques au travail, a interrogé Musk sur les « changements survenus sur le marché du travail », affirmant que l’idée que l’IA vole des emplois était « toujours une préoccupation ». Mais le magnat de la technologie a parlé de cette idée avec enthousiasme, déclarant : « Il viendra un moment où aucun travail ne sera nécessaire. » Musk a également déclaré à Sunak que l’IA signifierait « vous pouvez faire un travail si vous voulez un travail… mais l’IA fera tout ».« Je ne sais pas si cela met les gens à l'aise ou mal à l'aise », a ajouté le propriétaire de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, sous les rires du public de chefs d'entreprise lors de l'événement à Londres.« Je suis quelqu'un qui croit que le travail donne du sens », a répondu Sunak. Le Premier ministre a tenté de souligner l’importance d’avoir un emploi, arguant que cela soulèverait des questions sur « d’où vient cette motivation, cet objectif » si l’IA remplaçait les travailleurs.Rejetant les craintes selon lesquelles l’IA détruirait l’économie, Musk a déclaré qu’il y aurait une « abondance » d’opportunités pour de nouveaux services. « Nous ne bénéficierons pas d’un revenu de base universel, nous bénéficierons d’un revenu universel élevé », a-t-il déclaré.Sunak a reconnu que le risque que l’IA détruise des emplois provoquait une « anxiété », mais a déclaré que les Britanniques devraient considérer la nouvelle technologie comme un « copilote ». Il a déclaré qu’un système « d’éducation de classe mondiale » était le meilleur moyen d’aider les gens à s’adapter à une révolution sur le marché du travail.Sunak a également déclaré à Musk qu'il souhaitait que les Britanniques soient plus disposés à renoncer à « la sécurité d'un salaire régulier et à se sentir à l'aise avec l'échec » pour encourager les start-ups.Les travaillistes se sont jetés sur cette remarque. « À quel point Rishi Sunak est-il déconnecté ? Le public subit la pire crise du coût de la vie de tous les temps et il passe son temps à dire à Elon Musk qu’il aimerait qu’ils abandonnent leur emploi et soient prêts à échouer », a déclaré le député Jonathan Ashworth. « Il n'a aucune idée de ce qui se passe ».Musk a semblé ridiculiser l’approche à deux visages des politiciens à l’égard de l’IA peu avant sa discussion avec Sunak à Londres, suggérant dans un tweet qu’ils cachaient des arrière-pensées.Le patron de X et Tesla a partagé une caricature de dirigeants du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’UE et de la Chine affirmant que l’IA présentait un « risque catastrophique » – mais étaient plus préoccupés par le développement de la technologie en premier.Cependant, Musk a félicité le Premier ministre pour avoir « pris la sécurité [de l’IA] au sérieux », lui-même ayant averti qu’elle posait un « risque existentiel ». Il a déclaré à un auditoire composé de chefs d’entreprise : « Dans l’ensemble, l’IA sera très probablement une force bénéfique. »Il a également fait valoir que l’IA offrirait aux gens une « compagnie » solide. Il a déclaré que certains robots IA « vous connaîtront mieux que vous-même… vous aurez en fait un grand ami ». Apparaissant interloqué, Sunak a déclaré qu'il trouvait l'idée « surprenante ».Mais le milliardaire a également mis en garde contre les dangers observés dans certains films de science-fiction, affirmant que « nous devrions nous inquiéter » des robots humanoïdes qui « peuvent vous suivre n’importe où ».Sunak a déclaré que « nous avons tous regardé » des films sur des robots qui se terminent par l'arrêt des machines, affirmant que l'importance d'un interrupteur d'arrêt avait été discutée lors du sommet de Bletchley Park.Musk a également salué la « très bonne » décision de Sunak d’inviter la Chine au sommet. Il a qualifié « d'essentielle » l’inclusion de Pékin dans les discussions. Il a également déclaré qu’il saluait l’idée que le gouvernement agisse comme « arbitre » lorsqu’il s’agissait de tenter de réglementer les nouveaux modèles d’IA.Elon Musk n'a pas toujours été cet optimiste de l'IA.En 2019, Elon Musk a profité de son passage à la conférence South by Southwest (SXSW) qui se tenait à Austin, au Texas, pour réitérer ses avertissements concernant le danger de l’intelligence artificielle. D'après lui, « l’IA est plus dangereuse que les ogives nucléaires » et il devrait exister un organisme de réglementation supervisant le développement de cette technologie.« Je ne suis pas normalement un partisan de la réglementation et de la surveillance - je pense qu’on devrait généralement pécher par excès de minimisation de ces choses-là, mais il s’agit d’une situation où le public court un très grave danger », a prévenu Musk En 2017, le patron de Tesla considérait l'IA comme un « risque fondamental pour la civilisation humaine » . Elon Musk a alors demandé au gouvernement de réglementer de manière proactive l'intelligence artificielle avant que les choses n'aillent trop loin. « En général, voici la façon dont les réglementations sont mises en place », explique-t-il. « Un certain nombre de mauvaises choses se produisent, il y a un tollé public et, après de nombreuses années, une agence de réglementation est mise en place pour réglementer cette industrie. Cela prend une éternité. Cela a été mauvais par le passé, mais pas quelque chose qui représentait un risque fondamental pour l'existence de la civilisation. L'IA est un risque fondamental pour l'existence de la civilisation humaine », dit-il.Plus récemment, dans une lettre ouverte publiée en mars 2023 , Elon Musk et un groupe d'experts en intelligence artificielle et de dirigeants de l'industrie ont demandé une pause de six mois dans le développement de systèmes plus puissants que le GPT-4 lancé par OpenAI, en invoquant les risques potentiels pour la société et l'humanité.La lettre, publiée par l'organisation à but non lucratif Future of Life Institute et signée par plus de 1 000 personnes, dont Musk, appelait à une pause dans le développement de l'IA avancée jusqu'à ce que des protocoles de sécurité partagés pour de telles conceptions soient élaborés, mis en œuvre et contrôlés par des experts indépendants. « Des systèmes d'IA puissants ne devraient être développés qu'une fois que nous sommes certains que leurs effets seront positifs et que leurs risques seront gérables », peut-on lire dans la lettre.La lettre détaille les risques potentiels pour la société et la civilisation que représentent les systèmes d'IA compétitifs pour les humains, sous la forme de perturbations économiques et politiques, et appelle les développeurs à travailler avec les décideurs politiques sur la gouvernance et les autorités de régulation.La vision de Musk sur l’IA soulève des questions sur les implications économiques et sociales d’une technologie qui pourrait remplacer le travail humain. Certains experts estiment que l’IA pourrait créer de nouvelles opportunités de croissance, d’innovation et de bien-être, en libérant les humains des tâches routinières et en leur permettant de se consacrer à des activités plus créatives et enrichissantes. D’autres craignent que l’IA ne provoque une augmentation du chômage, des inégalités et de l’exclusion, en rendant obsolètes de nombreux emplois et en concentrant les richesses et le pouvoir entre les mains d’une élite technologique.Pour faire face à ces défis, certains proposent de mettre en place un revenu universel de base (RUB), qui garantirait à chaque citoyen un revenu minimum, indépendamment de son statut professionnel. L’idée est de fournir un filet de sécurité aux personnes qui perdraient leur emploi à cause de l’IA, et de leur donner la liberté de choisir leur mode de vie, sans contrainte financière. Musk lui-même est un partisan du RUB, qu’il considère comme une solution “nécessaire” face à l’automatisation.D’autres suggèrent de repenser le concept même de travail, en valorisant davantage les activités qui contribuent au bien commun, à la solidarité et à l’épanouissement personnel, plutôt que celles qui visent uniquement à maximiser le profit. Il s’agirait de promouvoir une économie plus humaine et plus durable, qui respecte les besoins et les aspirations de chacun, ainsi que les limites de la planète.Quelle que soit la voie choisie, il est clair que l’IA représente un défi majeur pour l’avenir de l’humanité, qui nécessite une réflexion collective et une action concertée. Comme l’a dit Musk, « l’IA est la chose la plus importante qui se passe dans le monde ». Il est donc essentiel de s’assurer qu’elle soit utilisée à bon escient, et qu’elle serve à améliorer la condition humaine, plutôt qu’à la menacer.Source : échange (vidéo dans le texte)Que pensez-vous de la vision de Musk sur l’IA et le travail ? Êtes-vous d’accord avec lui sur le fait que le travail humain deviendra optionnel à l’avenir ?Quelles sont les activités que vous aimeriez faire si vous n’aviez plus besoin de travailler pour gagner votre vie ? Quelles sont celles qui vous apportent le plus de satisfaction et de sens ?Comment voyez-vous le rôle du travail dans la société ? Est-ce un moyen de contribuer au bien commun, de se réaliser personnellement, ou simplement de subvenir à ses besoins ?Quels sont les avantages et les inconvénients du revenu universel de base ? Pensez-vous que ce soit une solution viable et souhaitable pour faire face à l’automatisation ?Comment réguler l’IA pour qu’elle soit au service de l’humanité, et non contre elle ? Quels sont les principes éthiques et les normes juridiques à respecter ?Quels sont les risques et les opportunités de l’IA pour le développement durable ? Comment l’IA peut-elle aider à résoudre les problèmes environnementaux et sociaux du monde ?