Prophetic s’associe à l’Institut Donders pour étudier les rêves lucides avec des ultrasons

Prophetic développe un dispositif portable qui utilise les ultrasons pour explorer la conscience

Prophetic prévoit de présenter un prototype semi-opérationnel bientôt, mais le test complet du prototype devra attendre 2024, après une étude d’imagerie cérébrale menée avec l’Institut Donders aux Pays-Bas. Prophetic se compare à OpenAI et a pour mission de travailler collectivement à la compréhension de la nature de la conscience.« C'est une chose extraordinaire que de devenir conscient de son propre esprit et de ses propres rêves ; c'est une expérience surréaliste et spirituelle », a déclaré Wollberg. « Sur le plan récréatif, c'est l'expérience VR ultime. Vous pouvez voler, vous pouvez faire surgir un bâtiment du sol, vous pouvez parler à des personnages de rêve et vous pouvez explorer. » La startup à l'origine de Halo vise un avenir où un bandeau portable permettra aux gens de se réveiller dans un rêve lucide.Ces « rêves lucides » peuvent être des moments extrêmement significatifs et transformateurs pour la moitié environ des adultes qui déclarent en avoir fait au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi la nouvelle startup technologique, Prophetic, a pour objectif de rendre les rêves lucides accessibles à un public beaucoup plus large en développant un dispositif portable conçu pour déclencher l'expérience quand on le souhaite.Le rêve lucide fascine le public et la communauté neuroscientifique depuis des décennies, suscitant des références dans toute la culture pop, des films commeetà des communautés sur Internet. Les études neuroscientifiques sur le sujet remontent aux années 1970, selon une recherche publiée dans la National Library of Medicine, mais l'intérêt s'est accru avec l'expansion du domaine des neurosciences cognitives.Wollberg a fait son premier rêve lucide à l'âge de 12 ans et, bien qu'il ne se souvienne pas exactement de ce qu'il a fait, il a dit que c'était « l'expérience la plus profonde que j'aie jamais vécue ». Au collège, il a commencé à faire des rêves lucides deux fois par semaine et a réalisé qu'il voulait créer un moyen d'utiliser cette pratique pour explorer la conscience à un niveau plus profond.Entre-temps, le cofondateur Berry a acquis une expérience en matière de prototypage neurotechnique, notamment en introduisant des données d'électroencéphalogramme (EEG) dans un réseau neuronal transformateur, un modèle d'intelligence artificielle mis au point par Google, afin d'explorer ce que les gens peuvent voir dans leur esprit.Eric est venu me voir et m'a expliqué sur quoi il travaillait. Je ne pensais pas que la technologie existait à l'époque : nous ne pouvons pas induire des rêves, et encore moins des rêves lucides, alors comment cela pourrait-il être possible ? Berry a déclaré à CNBC. « Le moment décisif pour moi a été celui où j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'induire l'état de rêve en soi - quelqu'un rêve déjà normalement, ce qui arrive à la plupart des gens plusieurs fois par semaine. » Il suffit d'activer le cortex préfrontal pour qu'il devienne lucide.Wollberg et Berry comptent sur les résultats de l'étude d'un an de l'Institut Donders pour fournir suffisamment de données d'entraînement pour que leur IA fonctionne sur l'appareil Halo. Les données cérébrales qu'ils recherchent dans le cadre de l'étude sont les fréquences gamma - la « bande » d'ondes cérébrales mesurable la plus rapide, qui se produit dans les états de concentration profonde et qui est la marque d'un cortex préfrontal actif, ce qui est considéré comme une caractéristique déterminante des rêves lucides.Alors que les principaux modèles de transformation actuels, qui sous-tendent des outils tels que ChatGPT d'OpenAI, traitent des entrées et des sorties de texte, Berry vise à faire quelque chose de différent avec Prophetic. Il prévoit d'utiliser un réseau neuronal convolutif pour décoder les données d'imagerie cérébrale en « jetons », puis de les introduire dans le modèle de transformation de manière à ce qu'il puisse les comprendre.Prophetic ne prétend pas que ses produits à venir sont de nature médicale - Halo est provisoirement prévu pour 2025 - mais Wollberg et Berry ont tous deux exprimé leur optimisme quant aux recherches scientifiques plus larges qui suggèrent que les rêves lucides peuvent réduire les cauchemars liés au SSPT, promouvoir la pleine conscience et ouvrir de nouvelles fenêtres sur la nature mystérieuse de la conscience.Pour explorer davantage ces liens, Prophetic s'est associé à l'Institut Donders, un centre de recherche de l'Université Radboud aux Pays-Bas qui se consacre aux neurosciences et à la cognition, afin de générer le plus grand ensemble de données d'observations d'électroencéphalogrammes (EEG) et d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) de rêveurs lucides, selon l'entreprise.La collaboration permettra également d'explorer l'une des technologies centrales de la vision de Prophetic, à savoir les ultrasons focalisés transcrâniens (TUS). Cette technique non invasive utilise des impulsions ultrasonores de faible intensité pour sonder le cerveau et interagir avec l'activité neuronale, avec une profondeur et une précision que les méthodes précédentes, telles que la stimulation électrique transcrânienne ou la stimulation magnétique transcrânienne, ne permettent pas d'atteindre.« Il est formidable de voir et de soutenir le développement d'appareils de rêve lucide à usage domestique qui mettent en œuvre des technologies puissantes telles que les ultrasons transcrâniens », a déclaré Nico Adelhöfer, chercheur au Laboratoire du sommeil et de la mémoire de Donders, qui travaille avec Prophetic. « Bien que des études à haute densité en laboratoire soient nécessaires pour décrire pleinement le rêve lucide, l'objectif ultime de cette recherche est une large applicabilité. Cet objectif ne peut être atteint lorsque les sujets doivent venir au laboratoire pour en faire l'expérience. »« Les dispositifs domestiques destinés à améliorer l'expérience du sommeil, y compris l'induction de rêves lucides, existent depuis quelques années, mais ils étaient plutôt encombrants et avaient des taux d'induction plutôt faibles », a-t-il ajouté. « On peut créer une boucle fermée dans laquelle le modèle apprend et détermine le type de séquences d'états cérébraux qui doivent se produire, le type de séquences de neurostimulation qui doivent se produire, afin de maximiser l'activation du cortex préfrontal », a déclaré Berry.L'objectif de Prophetic avec ce prototype est d'utiliser des ultrasons focalisés pour stimuler le cortex préfrontal de l'utilisateur pendant qu'il rêve. La recherche suggère que la stimulation par ultrasons focalisés peut améliorer la mémoire de travail, et Berry compare cela, d'une certaine manière, à l'idée de ne pas savoir comment on est arrivé quelque part pendant qu'on rêve. « Ma conviction vient du fait que j'ai l'impression de faire un bond en avant [...] lorsque j'utilise ces ultrasons ciblés, a déclaré Berry. C'est bien mieux que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. »Le projet de Prophetic est ambitieux et intrigant, mais aussi potentiellement risqué et éthiquement problématique. D’une part, il pourrait offrir aux utilisateurs une expérience unique et enrichissante, leur permettant d’explorer leur conscience, leur créativité et leur identité à travers les rêves lucides. Il pourrait également avoir des applications thérapeutiques, comme aider les personnes souffrant de troubles du sommeil, de stress post-traumatique ou de phobies.D’autre part, il pourrait entraîner des effets indésirables, comme des troubles de la perception, de la mémoire ou de la réalité, ou des dépendances aux rêves lucides. Il pourrait aussi poser des questions éthiques, comme le respect de la vie privée, le consentement et la responsabilité des rêveurs et des concepteurs du dispositif.En outre, le projet de Prophetic semble encore très loin d’être réalisable, tant sur le plan scientifique que technique. Il n’existe pas de consensus sur la définition, la mesure et les mécanismes des rêves lucides, ni sur les effets des stimulations cérébrales sur le rêve et l’éveil. Il n’existe pas non plus de preuve que les signaux ultrasonores puissent induire ou stabiliser les rêves lucides de manière fiable et sans danger. Le prototype de Prophetic devra donc faire face à de nombreux défis et incertitudes avant de pouvoir être testé et commercialisé.Source : Propheticai Quels sont les avantages et les inconvénients de contrôler ses rêves lucides ? Quels sont les risques potentiels pour la santé mentale et physique des utilisateurs ?Quelles sont les implications éthiques et sociales du projet de Prophetic ?Quels sont selon vous, les enjeux de la régulation et de la gouvernance de cette technologie ?