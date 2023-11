Fusus' AI-Powered Cameras Are Spreading Across the United States https://t.co/QQKH1nYZ4H — Slashdot Media (@SlashdotMedia) November 3, 2023

Les défis juridiques et éthiques de l’utilisation des caméras à intelligence artificielle de Fusus en Europe

Les avantages et les inconvénients des caméras à intelligence artificielle de Fusus pour la sécurité publique

Le rythme de développement de l'intelligence artificielle est incroyablement élevé. Ces dernières années, la traduction de la recherche de pointe en applications pratiques a également commencé à prendre forme. L'IA n'est plus seulement l'apanage des géants de la technologie, mais elle est déployée dans des organisations de toutes sortes. Il existe toutefois une limite non technique à ce progrès. Tout ce qui est technologiquement possible n'est pas forcément souhaitable. Les promesses de l'IA sont immenses, mais les risques sont également importants.Aucun parent ne contesterait l'intérêt de retrouver un enfant perdu à l'aide d'un réseau de caméras de surveillance reconnaissant les visages. En même temps, il serait désagréable que ces caméras puissent être utilisées de manière arbitraire par le gouvernement. Malheureusement, il n'est pas évident de mettre en œuvre la première solution tout en empêchant la seconde.Fusus déploie une technologie de caméras intelligentes qui a été utilisée par le passé dans des pays comme l'Afrique du Sud, où les experts ont mis en garde contre la création d'une couverture de surveillance omniprésente. Aujourd'hui, une technologie dotée de certaines des mêmes capacités est utilisée dans les petites villes américaines.La nécessité de la vidéosurveillance publique découle de l'objectif premier des autorités publiques de protéger les citoyens et leurs besoins sociaux et économiques. Cet objectif est souvent considéré comme une justification valable pour interférer avec la vie privée (même la Convention européenne des droits de l'homme laisse aux gouvernements la possibilité de limiter la vie privée pour des raisons de sécurité).Dans ce contexte, le terme « sécurité » est ambigu et il y a des désaccords sur son interaction avec la vie privée. Est-il nécessaire d’espionner toutes les personnes qui ont tapé « bombe » sur Google pour prévenir un attentat terroriste ? Ou est-ce simplement un chalutage dans l’espoir de trouver quelque chose d’utile tout en perdant la vie privée en tant que prise accessoire ? Quel niveau de sécurité doit-on atteindre pour que cela en vaille la peine de perdre un peu de vie privée ? Et quand perdons-nous trop de vie privée ? Où tracer la ligne ?Certaines personnes considèrent la vie privée comme notre « droit d’être laissé seul » ou comme « l’espace qui nous permet d’être et de nous définir en nous donnant un certain degré d’autonomie et en protégeant notre dignité ». Elles soutiennent que la limite doit être tracée lorsque l’identité personnelle fait partie des informations collectées sans consentement. Dans ce cas, lorsque le surveillant sait qui est le surveillé, c’est qu’il a trop empiété sur notre droit à la vie privée.Le système de Fusus a été adopté par de nombreux services de police à travers les États-Unis, avec environ 150 juridictions utilisant Fusus. Il est également utilisé à l'échelle internationale, notamment au Royaume-Uni. Le GDPR interdit déjà complètement l'utilisation, par exemple, de données biométriques (y compris les caractéristiques faciales, interdisant ainsi la reconnaissance faciale). Toutefois, les États membres de l'UE sont autorisés à faire des exceptions explicites.Aux Pays-Bas, par exemple, il est permis d'utiliser des données biométriques pour l'identification ou la vérification d'un sujet, à condition qu'elles soient proportionnelles à des « intérêts justifiables ». Dans les années à venir, nous verrons probablement des affaires juridiques concernant l'interprétation de cette disposition, car la « proportionnalité » est également sujette à discussion.Néanmoins, des règles différentes concernant l'utilisation des données à caractère personnel peuvent s'appliquer aux forces de l'ordre, comme c'est le cas aux Pays-Bas. Ces règles rendent la collecte de données moins transparente, ce qui est à la fois nécessaire du point de vue des autorités et dangereux du point de vue des citoyens.Plutôt que de vendre des caméras, le matériel et le logiciel de Fusus se greffent sur les installations existantes, qui peuvent comprendre des caméras de surveillance appartenant à l'État ou à des particuliers dans les entreprises et les foyers. Voici ce qu'en dit Beryl Lipton, chercheur à l'Electronic Frontier Foundation (EFF) : « le manque de transparence et d'échanges au sein de la communauté autour de Fusus exacerbe le problème de l'accès à l'information et de la protection des données. »Les caméras à intelligence artificielle de Fusus sont une technologie controversée qui soulève des questions éthiques, juridiques et sociales. D’un côté, elles peuvent offrir des avantages pour la sécurité publique, la prévention du crime et la résolution des enquêtes. De l’autre côté, elles peuvent porter atteinte à la vie privée, aux libertés civiles et aux droits de l’homme des citoyens.Selon certains analystes, les caméras à intelligence artificielle de Fusus ne devraient pas être déployées sans le consentement éclairé et le contrôle démocratique des communautés concernées. Il faut établir des normes claires et transparentes sur l’utilisation, le partage et le stockage des données collectées par ces caméras. Il faut également garantir le respect des principes d’équité, de responsabilité et de transparence de l’intelligence artificielle, afin d’éviter les biais, les erreurs et les abus. Le choix des personnes qui sont opposées et ont refusé que le matériel et les logiciels de Fusus soient installés dans leur quartier devrait être respecté.Source : TweetQuelle est votre opinion sur l’installation et l’utilisation des caméras à intelligence artificielle de Fusus dans les villes ?Quelle est votre position sur la résistance et le refus de certaines personnes face aux caméras à intelligence artificielle de Fusus ?