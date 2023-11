Des employés de Google critiquent les préjugés pro-israéliens dans une lettre ouverte et appellent à la suspension du projet IA Cloud Nimbus d'1,2 milliards de $ avec l'armée israélienne

Le très critiqué projet de cloud computing Nimbus du gouvernement israélien et de son armée

Nous sommes des employés musulmans, palestiniens et arabes de Google, rejoints par des collègues juifs antisionistes. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la haine, aux abus et aux représailles dont nous sommes victimes sur notre lieu de travail en ce moment.



Alors que nous pleurons la perte continue et incessante de vies palestiniennes innocentes, y compris celles de nos proches, notre chagrin collectif est exacerbé par les campagnes de haine, d'abus et de représailles au sein de Google. Les Palestiniens ont été publiquement traités d'"animaux" sur les plates-formes de travail officielles de Google, tandis que les dirigeants sont restés les bras croisés. Des musulmans ont été accusés de soutenir le terrorisme dans le cadre de leur religion et de proférer des calomnies à l'encontre du prophète Mahomet - là encore, la direction est restée les bras croisés. Les dirigeants de Google ont traité leurs employés de "malades" et de "causes perdues" pour avoir fait preuve d'empathie à l'égard des habitants assiégés de Gaza, et ont même demandé publiquement aux Googlers arabes et musulmans s'ils soutenaient le Hamas, en réponse à ces Googlers qui exprimaient de l'empathie ou de l'inquiétude pour la sécurité des familles palestiniennes. Il existe même des efforts coordonnés pour suivre la vie publique des travailleurs sympathisants de la Palestine et pour les dénoncer à Google et aux forces de l'ordre pour "soutien au terrorisme". D'autres exemples de répression et de punition des employés de Google qui s'élèvent contre ce qu'ils considèrent à juste titre comme un génocide contre le peuple palestinien - ainsi que d'autres exemples de haine antimusulmane généralisée systématiquement tolérée par les dirigeants de Google - ont également été relevés.



L'autorisation par la direction de Google de commentaires déshumanisants et racistes à l'encontre des Palestiniens en tant que peuple sur les plates-formes de travail officielles de Google. Par exemple, les appels sincères de Googlers à faire des dons à une organisation caritative parrainée par Google pour fournir de la nourriture et des médicaments aux habitants de Gaza ont été accueillis par de nombreux commentaires déshumanisant les habitants de Gaza, les qualifiant d'"animaux", ne tenant pas compte de leur situation critique et appelant les Googlers à boycotter les opérations de secours aux civils en raison du fait que les écoles et les hôpitaux palestiniens étaient utilisés à des fins de "terrorisme".



Des responsables de Google ont utilisé leur rang de manière inappropriée pour interroger, dénoncer et tenter de faire licencier des Googlers musulmans, arabes et palestiniens qui expriment leur sympathie pour le sort du peuple palestinien assiégé. Par exemple, un responsable de Google s'est entretenu avec plusieurs employés musulmans de Google pour leur demander s'ils soutenaient le Hamas et s'ils niaient que le Hamas était responsable de la crise humanitaire en Israël-Palestine. Des cadres partageant les mêmes idées ont affiché la nécessité de "se soutenir mutuellement" et de dénoncer ceux qui sympathisent avec la population palestinienne assiégée, confrontée à une punition collective et à un génocide. Dans un cas, un responsable de Google a tacitement approuvé la surveillance des employés de Google sur les médias sociaux, puis les a harcelés ouvertement au sujet de leurs sympathies sur les plates-formes de travail de Google avec d'autres employés. Ensemble, ces collaborateurs ciblent les employés qui expriment leur sympathie pour le sort du peuple palestinien afin de les dénoncer à l'ensemble de la chaîne hiérarchique de ces employés, jusqu'au PDG Sundar Pichai, dans le but d'écarter ces employés de l'entreprise.



Les cadres et les dirigeants de Google ont deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression des Googlers israéliens par rapport aux Googlers arabes, musulmans et palestiniens. Alors que des dirigeants de Google tels que Ruth Porat ont exprimé leur soutien et leur solidarité avec les Googlers israéliens, aucun effort n'a été fait pour lutter contre les représailles vicieuses et les campagnes de harcèlement que les dirigeants de Google eux-mêmes mènent contre les employés arabes et musulmans de Google (et leurs alliés). En fait, dans un cas, les employés arabes et musulmans de Google ont été priés de s'abstenir de faire des commentaires en faveur des Palestiniens ou même de reconnaître l'occupation israélienne sous prétexte d'être "respectueux sur le lieu de travail".



Ces tactiques de haine, d'intimidation et d'abus perpétrées et célébrées sur le lieu de travail sont inadmissibles. L'impunité avec laquelle les dirigeants de Google ont permis à ces comportements de se poursuivre témoigne de la culture qui s'est développée au sein de Google et qui leur permet de prospérer sans aucune répercussion.



Alors que les dirigeants de Google continuent de s'engager auprès des travailleurs israéliens et de leur apporter leur soutien, le fait de soutenir les Palestiniens et les Googlers musulmans, arabes et palestiniens concernés fait l'objet de menaces de la part des ressources humaines. Cette situation est inacceptable. Nous demandons ce qui suit, y compris la réitération des demandes de la lettre que des centaines de nos collègues ont déjà signée :



Nous demandons à la direction de Google de cesser immédiatement de favoriser la haine, les abus et les représailles contre ceux qui s'expriment et d'établir un environnement de travail où les Googlers musulmans, arabes et palestiniens ne sont pas soumis au harcèlement, au racisme et à la collusion contre eux.



Nous exigeons que Sundar Pichai, Thomas Kurian et les autres dirigeants de Google condamnent publiquement le génocide en cours dans les termes les plus forts possibles.



Nous exigeons que Google cesse d'apporter un soutien matériel à ce génocide en annulant son contrat pour le projet Nimbus et en cessant immédiatement de faire des affaires avec le gouvernement et l'armée d'apartheid israéliens.



Les employés antisionistes de Google se sont joints à plusieurs musulmans et Arabes ainsi qu'à des membres palestiniens de l'entreprise pour rédiger une lettre dans laquelle ils exhortent les dirigeants du géant de la technologie à s'élever contre les représailles israéliennes contre la ville de Gaza. Outre la condamnation générale de la tendance de l'entreprise à favoriser Israël à divers égards, ils ont également cité des exemples de comportements troublants sur le lieu de travail, où des Palestiniens ont été qualifiés de terroristes et d'animaux dans divers cas qui révèlent une évolution troublante dans les couloirs de Google.Selon les déclarations présentées dans cette lettre, la haute direction de Google est allée jusqu'à demander à des employés arabes et musulmans s'ils soutenaient le Hamas. Cela s'est produit lorsque ces employés ont exprimé leur inquiétude au sujet des familles palestiniennes, dont beaucoup sont privées d'électricité, de nourriture et d'eau en raison du blocus de Gaza par l'armée israélienne.Lorsque ces employés ont tenté de demander à leurs collègues de faire des dons à des organisations caritatives palestiniennes, ils ont reçu des réponses alléguant que les écoles et les hôpitaux de la bande de Gaza ne méritaient pas d'être soutenus, car ils sont perçus comme étant utilisés pour héberger des terroristes. La lettre indique également qu'un responsable de Google était favorable à l'utilisation des vastes ressources de l'entreprise pour espionner ses employés et les harceler sur des plates-formes internes.Sarmad Gilani, un ingénieur logiciel travaillant chez Google, a affirmé dans une interview au New York Times que toute critique de l'armée ou du gouvernement israélien donnait lieu à des accusations d'antisémitisme. Il a ajouté que les critiques valables à l'égard d'Israël devaient être formulées entre de multiples références aux actions du Hamas. Il convient de mentionner que Gilani n'a pas contribué à la lettre ouverte, ce qui indique que le problème va bien au-delà des personnes qui ont collaboré à sa rédaction.Il y a également plusieurs similitudes avec une lettre précédente écrite par des employés de Google et d'Amazon en 2021, qui demandait aux entreprises d'annuler le projet Nimbus. Ils ont souligné que cet accord massif augmenterait la surveillance exercée sur les Palestiniens et qu'il collecterait des données de manière illégale. La nouvelle lettre réitère bon nombre de ces sentiments. Les employés demandent à Google de cesser de soutenir ce que beaucoup appellent un génocide pur et simple du peuple palestinien. Ils demandent également à l'entreprise de cesser de faire des affaires avec un gouvernement qui participe à l'apartheid.Courtenay Mencini, porte-parole de Google, affirme que la lettre implique des personnes et des organisations qui ne sont pas employées par Google, dans le cadre d'une campagne plus large contre le projet Nimbus. Le porte-parole a décrit Nimbus comme une plateforme commerciale pour les branches du gouvernement israélien qui n'ont rien à voir avec l'armée, y compris les soins de santé et l'éducation.Cependant, il est difficile de nier que de nombreux employés de Google se méfient des ramifications potentielles à Gaza, et si cela exacerbe le conflit, l'avenir du projet Nimbus sera remis en question. Il en va de même pour la réticence de Google à s'attaquer à une culture anti-palestinienne et islamophobe au sein de son personnel. Le PDG Sundar Pichai n'a pas encore commenté ce dernier, mais ce n'est qu'une des nombreuses condamnations publiées du soutien implicite de Google à l'assaut militaire d'Israël.Le projet Nimbus est un projet de cloud computing du gouvernement israélien et de son armée. Le ministère israélien des Finances a annoncé en avril 2021 que le contrat vise à fournir "". Dans le cadre du contrat, les entreprises établiront des sites de cloud locaux qui "".Le projet Nimbus comporte quatre phases : la première est l'achat et la construction de l'infrastructure cloud, la deuxième est l'élaboration d'une politique gouvernementale pour le transfert des opérations vers le cloud, la troisième est le transfert des opérations vers le cloud et la quatrième est la mise en œuvre et l'optimisation des opérations en cloud. Dans le cadre d'un contrat de 1,2 milliard de dollars, les entreprises technologiques Google (Google Cloud Platform) et Amazon (Amazon Web Services) ont été sélectionnées pour fournir aux agences gouvernementales israéliennes des services d'informatique cloud, y compris l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.Les conditions fixées par Israël pour le projet interdisent contractuellement à Amazon et à Google d'interrompre leurs services en raison de pressions de boycott. Il est également interdit aux entreprises technologiques de refuser de fournir des services à des entités gouvernementales particulières.Le contrat a suscité la réprobation et la condamnation des actionnaires des entreprises et de leurs employés, qui craignent que le projet ne conduise à de nouvelles violations des droits de l'homme des Palestiniens dans le contexte de l'occupation en cours et du conflit israélo-palestinien. Plus précisément, ils s'inquiètent de la manière dont la technologie permettra une surveillance accrue des Palestiniens et la collecte illégale de données les concernant, et facilitera l'expansion des colonies illégales d'Israël sur les terres palestiniennes.Ariel Koren, qui travaillait comme responsable marketing pour les produits éducatifs de Google et s'opposait ouvertement au projet, s'est vu imposer un ultimatum : déménager à São Paulo dans les 17 jours ou perdre son emploi. Ariel Koren, qui travaillait comme responsable marketing pour les produits éducatifs de Google et s'opposait ouvertement au projet, s'est vu imposer un ultimatum : déménager à São Paulo dans les 17 jours ou perdre son emploi. Dans une lettre annonçant sa démission à ses collègues, Koren a écrit que Google reflétant son point de vue selon lequel l'ultimatum était une mesure de représailles pour son opposition au projet et son organisation contre celui-ci.