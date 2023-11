Thomas Dohmke, Directeur général de GitHub

GitHub Copilot n'a pas été sans controverse

Conclusion

GitHub a déclaré que sa refondation sur Copilot vise à faire de la plateforme un « environnement de développement intégré universel », où les développeurs peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour créer, partager et déployer du logiciel. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, il y a Copilot Chat, un assistant virtuel qui répond aux questions des développeurs sur le code, les technologies, les bonnes pratiques, et plus encore. Copilot Chat utilise la même technologie que Copilot, mais au lieu de générer du code, il génère des réponses en langage naturel, accompagnées de liens, d’exemples, de graphiques ou d’images pertinents.Copilot Chat se présente sous la forme d’une fenêtre de chat intégrée à l’éditeur de code de GitHub, qui peut être activée ou désactivée à tout moment. Les développeurs peuvent poser des questions à Copilot Chat en utilisant des mots-clés, des phrases ou des émojis, et Copilot Chat leur répondra en quelques secondes. Par exemple, si un développeur demande « Comment utiliser GitHub Copilot ? », Copilot Chat lui donnera un bref tutoriel sur les fonctionnalités de base de l’outil, ainsi qu’un lien vers la documentation officielle. Si un développeur demande « Quelle est la différence entre Python et Ruby ? », Copilot Chat lui donnera un tableau comparatif des deux langages, ainsi qu’un lien vers un article qui explique les avantages et les inconvénients de chacun.GitHub a affirmé que Copilot Chat est capable de répondre à une grande variété de questions, allant du niveau débutant au niveau expert, et couvrant de nombreux domaines du développement logiciel, tels que le web, le mobile, le cloud, l’intelligence artificielle, la sécurité, etc. GitHub a également précisé que Copilot Chat est constamment mis à jour avec les dernières informations et tendances du secteur, grâce à l’analyse des données provenant de GitHub et d’autres sources fiables.GitHub a indiqué que Copilot Chat est actuellement en version bêta, et qu’il est accessible gratuitement à tous les utilisateurs de GitHub Copilot. GitHub a ajouté qu’il prévoit de rendre Copilot Chat disponible pour d’autres éditeurs de code et environnements de développement à l’avenir, ainsi que d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de converser avec Copilot Chat par la voix ou la vidéo, ou de demander à Copilot Chat de générer du code à partir des réponses qu’il fournit.GitHub a affirmé que sa refondation sur Copilot vise à « révolutionner le développement logiciel » et à « rendre la programmation plus accessible, plus agréable et plus productive pour tous ». GitHub a invité les développeurs à essayer Copilot et Copilot Chat, et à partager leurs commentaires et leurs suggestions pour améliorer les outils.Il est également question de GitHub Copilot Enterprise, qui permet aux organisations de personnaliser GitHub Copilot avec le contexte complet d'une base de code. Avec GitHub Copilot Chat connecté aux référentiels sur github.com, Copilot Enterprise permet aux équipes de rechercher et de créer de la documentation, d'obtenir des suggestions basées sur du code interne et privé et d'examiner les demandes d'extraction. Englobant également le programme GitHub Copilot for Business, GitHub Copilot Enterprise est attendu en février 2024 pour 39 $ par utilisateur et par mois.En mars, nous avons partagé notre vision d'un nouvel avenir du développement logiciel avec Copilot X, où l'IA imprègne chaque étape du cycle de vie du développeur. Depuis lors, nous avons travaillé pour faire évoluer la technologie sous-jacente et, ce faisant, nous avons créé quelque chose d’encore plus grand. Notre vision s’est manifestée par une nouvelle réalité pour les développeurs du monde entier.L'Open Source et Git ont fondamentalement transformé la façon dont nous construisons des logiciels. Il est désormais évident que l’IA inaugure le même changement radical, et à un rythme exponentiel. En peu de temps, GitHub Copilot a étendu et fait évoluer GitHub pour devenir la principale plate-forme de développement basée sur l'IA au monde.Nous sommes certains que cette transformation fondamentale de la plateforme GitHub, et cette nouvelle manière catégorique de développer des logiciels, est nécessaire dans un monde dépendant des logiciels. Chaque jour, les développeurs du monde entier trouvent un équilibre entre une demande insoutenable de moderniser le code hérité d’hier et de construire notre numérique de demain. Notre conviction directrice est de permettre aux développeurs de tout faire plus facilement, de l'étincelle créative à la validation, en passant par le Pull Request, la révision du code et le déploiement, et de tout faire avec GitHub Copilot profondément intégré à l'expérience du développeur.Entrons dans cette nouvelle réalité.Le codage est la pièce maîtresse du cycle de vie du développement logiciel. Avec GitHub Copilot Chat, nous permettons l'essor du langage naturel en tant que nouveau langage de programmation universel pour tous les développeurs de la planète. Qu'il s'agisse de trouver une erreur, d'écrire des tests unitaires ou d'aider au débogage du code, Copilot Chat est votre compagnon d'IA dans tout cela, vous permettant d'écrire et de comprendre du code dans la langue que vous parlez.Cette offre est également disponible gratuitement pour les enseignants, les étudiants et les responsables vérifiés de projets open source populaires.GitHub est l'endroit où les projets démarrent, où les développeurs collaborent et où la communauté open source crée et maintient le code mondial. Désormais, nous intégrons GitHub Copilot Chat directement dans github.com, afin que les développeurs puissent approfondir le code, les Pull Request, la documentation et les questions générales de codage avec Copilot Chat fournissant des suggestions, des résumés, des analyses et des réponses. Et, combiné à la puissance de la recherche avancée de code de GitHub, nous permettons à Copilot Chat de comprendre et de vous aider avec les dernières modifications apportées aux projets open source populaires.À ses débuts en tant que fonction de saisie semi-automatique proposée dans l'EDI, GitHub Copilot rendait déjà les développeurs 55 % plus rapides. Mais les développeurs n’écrivent souvent du code qu’environ 2 heures par jour et s’enlisent dans des tâches banales tout au long du cycle de vie du développement logiciel. De plus, les développeurs passent plus de temps à déchiffrer plutôt qu’à expédier lorsqu’ils ne peuvent pas identifier et résoudre les problèmes, bugs ou vulnérabilités propres à la base de code d’une organisation.Pour que votre équipe de développeurs puisse se déployer à la vitesse et à l'échelle dont vous avez besoin pour devenir leader sur le marché, vos développeurs doivent disposer de l'IA à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel, personnalisée et adaptée à votre base de code.Avec Copilot Chat connecté à vos référentiels sur github.com, Copilot Enterprise permet à vos équipes de développeurs de se familiariser rapidement avec votre base de code, de rechercher et de créer de la documentation, d'obtenir des suggestions basées sur du code interne et privé et d'examiner rapidement les demandes d'extraction. De plus, des actions intelligentes, telles que la possibilité de générer des résumés de demandes d'extraction, seront disponibles sur GitHub, aidant ainsi les développeurs à rester dans leur état de flux d'un simple clic. Et bien sûr, tout cela s’accompagne d’une sécurité, d’une sûreté et d’une confidentialité de niveau entreprise.Formé sur le texte en langage naturel et le code source provenant de sources accessibles au public, GitHub Copilot n'a pas été sans controverse. Des questions ont été soulevées quant à la légalité de son utilisation de code sous licence open source pour la formation. Un recours collectif déposé il y a un an est toujours en cours d'examen devant les tribunaux et aucun règlement n'a été trouvé, selon GitHub. La société s'est dite convaincue que GitHub Copilot respecte les lois applicables.Ce lancement pourrait aider Microsoft à augmenter ses revenus dans son segment d’activité cloud en tirant pleinement parti de la technologie de son partenaire OpenAI. Cela pourrait mieux positionner Microsoft pour faire face aux défis de son principal rival dans le cloud, Amazon. En octobre, Amazon Web Services a annoncé qu'il commençait à tester la possibilité de personnaliser son assistant de programmation CodeWhisperer avec du code privé.Les analystes de Piper Sandler ont estimé que les revenus annualisés de GitHub Copilot pourraient atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2026 dans une note de lundi, en supposant que 16 % des 100 millions d'utilisateurs de GitHub l'utilisaient. Le modèle des analystes, qui ont l’équivalent d’une note d’achat sur les actions Microsoft, n’inclut pas l’impact de Copilot Enterprise de GitHub.Source : GitHub Que pensez-vous de la refondation de GitHub sur Copilot ? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les développeurs ?Avez-vous déjà utilisé GitHub Copilot ou Copilot Chat ? Si oui, quelles sont vos impressions ? Si non, pourquoi pas ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour assister la programmation ? Quels sont les risques et les opportunités ?Comment Copilot et Copilot Chat peuvent-ils améliorer votre productivité, votre créativité et votre apprentissage en tant que développeur ?Quelles sont les limites et les lacunes de Copilot et Copilot Chat ? Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées ou améliorées ?Comment Copilot et Copilot Chat peuvent-ils changer le paysage du développement logiciel ? Quels sont les impacts sur l’emploi, l’éducation, la collaboration, la qualité, la sécurité, etc. ?