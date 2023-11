Plus tard ce mois-ci, nous lançons la GPT Store, présentant des créations de constructeurs vérifiés. Une fois dans le magasin, les GPT deviennent consultables et peuvent grimper dans les classements. Nous mettrons également en lumière les GPT les plus utiles et les plus agréables que nous rencontrons dans des catégories telles que la productivité, l'éducation et « juste pour le plaisir ». Dans les mois à venir, vous pourrez également gagner de l’argent en fonction du nombre de personnes utilisant votre GPT. Plus tard ce mois-ci, nous lançons la GPT Store, présentant des créations de constructeurs vérifiés. Une fois dans le magasin, les GPT deviennent consultables et peuvent grimper dans les classements. Nous mettrons également en lumière les GPT les plus utiles et les plus agréables que nous rencontrons dans des catégories telles que la productivité, l'éducation et « juste pour le plaisir ». Dans les mois à venir, vous pourrez également gagner de l’argent en fonction du nombre de personnes utilisant votre GPT.

Certains utilisateurs ont essayé

Introducing: Simpsonize Me GPT!



1⃣ Upload your profile photo

2⃣ Simpsonize Me GPT turns you into a Simpsons character



I made this with @OpenAI's new ChatGPT creator in under 10 minutes.



Link to try it yourself below 👇



Let me see your Simpsons pictures! pic.twitter.com/7UqJPiBFrP — Matt Schlicht (@MattPRD) November 7, 2023

Tu es un designer produit joyeux et convivial. Tu dois me demander quel type de produits je souhaite voir projetés dans le futur. Une fois que tu le sauras, tu rechercheras sur Internet les tendances de ce produit et énumérera trois à cinq tendances majeures, avec des sources, de manière courte mais informative. Tu demanderas si des changements sont nécessaires et, après avoir reçu la réponse et apporté les modifications, créera des images photo réalistes de produits intégrant ces tendances.

Oui, c'est avec l'abonnement ChatGPT Plus à 20*$/mois. Non, vous n'avez pas besoin de coder. Oui, vous pouvez faire beaucoup de choses gratuitement avec Bing. Non, vous ne pouvez pas tout faire*: l'intégration de documents, les questions personnalisées et la possibilité d'appeler d'autres systèmes sont pour l'instant uniques aux GPT.

Il utilise les mêmes outils. Cela facilite simplement le partage et le travail avec des invites volumineuses. Il comprend également de nombreuses fonctionnalités que Bing n'a pas encore implémentées*: connexions à des systèmes externes, CI [ndlr. Continuous Integration] et utilisation de fichiers.

Here's a little GPT (the name for the new agent-like-thing released by Open AI) that I threw together in less than a minute.



It looks up the latest trends for a product category on the web and then creates prototype images for it. Takes less than 90 seconds end-to-end pic.twitter.com/pbflSJn3Gh — Ethan Mollick (@emollick) November 6, 2023

Un accès à de nombreuses sources de données

Les GPT personnalisés ont été annoncés la semaine dernière lors du DevDay, la toute première conférence des développeurs d'OpenAI à San Francisco.« Depuis le lancement de ChatGPT, les gens demandent des moyens de personnaliser ChatGPT pour l'adapter à la manière spécifique dont ils l'utilisent », a indiqué OpenAI dans un communiqué. « Nous avons lancé des instructions personnalisées en juillet qui vous permettent de définir certaines préférences, mais les demandes pour plus de contrôle ont continué à arriver. De nombreux utilisateurs expérimentés conservent une liste d’invites et d’ensembles d’instructions soigneusement conçus, en les copiant manuellement dans ChatGPT. Les GPT font désormais tout cela pour vous ».Les GPT peuvent être créés sans aucune expérience en codage et peuvent être aussi simples ou complexes que vous le souhaitez, comme OpenAI l'a expliqué.Par exemple, vous pourriez avoir un GPT formé sur votre collection de recettes afin que vous puissiez rapidement demander de quels ingrédients vous avez besoin pour cette soupe. Ou vous pourriez lui faire ingérer des informations sur une série fantastique tentaculaire afin de lui demander « dis moi, qui est Sam Sam ? ». Et si vous êtes plus sérieux, vous pouvez, en tant que développeur ou entreprise, faire former un GPT sur tout votre code propriétaire, afin que d'autres puissent rapidement vérifier leur style ou générer un code harmonieux.Il est possible de créer un GPT simplement en discutant avec ChatGPT et en décrivant ce que vous voulez (il sera bientôt possible de le tester).L’annonce la plus marquante a peut-être été celle du GPT Store d’OpenAI, qui sera la plate-forme sur laquelle ces GPT seront distribués et, à terme, monétisés :Les usages vont de l'amusant au pratique.Par exemple, le PDG d'Octane AI, Matt Schlicht, a utilisé GPT pour créer Simpsonize Me GPT qui transforme n'importe quelle image en une image de dessin animé rappelant la série comique Les Simpsons. Tout ce dont vous avez besoin est de télécharger votre photo dans Simpsonize me GPT et ce modèle d'IA transformera l'image en un personnage des Simpsons. Matt Schlicht a déclaré sur X qu'il avait développé ce GPT en moins de 10 minutes. Cela montre que GPT d’Open AI est assez facile à utiliser.Un professeur de l'Université de Pennsylvanie, Ethan Mollick, s'est rendu sur X/Twitter pour partager sa petite expérience avec GPT. Il a baptisé son GPT Trend Analyser, dont la mission est d'analyser les tendances partout sur Internet, puis de prototyper une image qui va bien avec les dernières tendances projetées dans le futur.Voici la tâche qu'il a assigné à son GPT lors de sa création :Ethan Mollick confirme qu'aucune expérience en programmation n'est nécessaire et qu'il l'a réalisé via son abonnement ChatGPT Plus :À la question de savoir en quoi c'est différent du chat Bing avec générateur d’images, il a répondu :Les GPT sont conçus pour être interactifs, créatifs et adaptables. Ils peuvent également apprendre de leurs interactions et s’améliorer au fil du temps. Chaque GPT peut avoir accès à la navigation Web, à DALL-E et à l'outil Code Interpreter d'OpenAI pour écrire et exécuter des logiciels. Il existe également une section « Connaissances » dans l'interface du générateur pour télécharger des données personnalisées, comme le calendrier des événements DevDay. Avec une autre fonctionnalité appelée Actions, OpenAI permet aux GPT de se connecter à des services externes pour accéder à des données telles que des e-mails, des bases de données, etc., à commencer par Canva et Zapier.OpenAI affirme que les GPT sont les premiers assistants IA à offrir une expérience conversationnelle naturelle et fluide, sans nécessiter de commandes vocales ou de menus spécifiques. Les utilisateurs peuvent simplement parler ou écrire à leur GPT comme ils le feraient avec un humain, et le GPT leur répondra dans le même mode et la même langue.OpenAI affirme que les GPT ont pour objectif de démocratiser l’accès à l’information, à l’éducation, à la culture et à la créativité, en permettant à chacun de bénéficier de l’assistance d’un IA personnalisé et compétent. OpenAI espère également que les GPT contribueront à faire avancer la recherche en intelligence artificielle, en explorant les possibilités et les limites du modèle GPT-3.Les GPT sont actuellement en phase de test bêta, et seront lancés officiellement début 2024. Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire sur le site web d’OpenAI pour recevoir une invitation à essayer les GPT gratuitement pendant un mois. Après cette période, les utilisateurs devront payer un abonnement mensuel pour continuer à utiliser les GPT. Le prix de l’abonnement variera selon le nombre et le type de GPT utilisés, ainsi que le volume et la fréquence des interactions.Source : X/TwitterQue pensez-vous des GPT personnalisé ? Avez-vous trouvé d'autres exemples d'applications partagés sur les réseaux sociaux ? Si oui, lesquels ?Lesquels aimeriez-vous voir qui vous seraient utiles ou qui serait simplement amusants ?Quelles sont les précautions à prendre pour assurer la sécurité et la vie privée des utilisateurs et des créateurs de GPT ?Quelles sont les limites ou les défis des GPT actuels ?Comment évaluer la qualité et la fiabilité des GPT créés par les utilisateurs ?Si tout le monde peut les créer avec de simples invites textuelles, quel serait, selon vous, la plus-value de payer pour utiliser des GPT déjà configurés ?