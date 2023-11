Plusieurs niveaux dans l'intelligence artificielle

L’IA générale (IAG ou IA forte) est un type d’IA qui serait capable de comprendre et d’interagir avec n’importe quelle tâche ou domaine, qu’il s’agisse de langage naturel, d’image, de musique, de logique ou d’autres domaines. L’IA générale serait à la hauteur des capacités humaines dans tous les aspects cognitifs et non seulement dans une seule tâche spécifique. L’IA générale n’existe pas encore dans le monde réel, mais c’est le but ultime de beaucoup de chercheurs en IA.

Plus de financement de Microsoft ? D'accord mais combien ?

OpenAI travaille à des outils plus autonomes que ses GPT personnalisables

OpenAI travaillerait également sur GPT-5, la prochaine génération de son « grand modèle de langage » ChatGPT

Atteindre l'IAG est-il possible ?

OpenAI a lancé ChatGPT il y a moins d'un an et depuis lors, l'IA est la tendance technologique numéro un. Cela est particulièrement vrai chez Microsoft, qui a investi pour la première fois dans OpenAI en 2019 et a continué à investir des fonds dans l'entreprise tout en utilisant ChatGPT et d'autres services pour ses propres produits d'IA comme Bing Chat, Copilot, etc Mais Sam Altman ne veut pas en rester là; il chercherait un soutien financier supplémentaire auprès du principal investisseur Microsoft dans sa quête visant à créer des outils technologiques « superintelligents » qui seraient aussi intelligents que les humains. OpenAI a déjà conclu un accord « pluriannuel » de 10 milliards de dollars avec Microsoft plus tôt cette année , développant un partenariat qui a débuté en 2019 avec seulement 1 milliard de dollars de la grande entreprise technologique.Cependant, le PDG d'OpenAI de 38 ans souhaite obtenir encore plus de fonds pour affiner la commercialisation par OpenAI des nouvelles avancées en matière d'IA alors que la concurrence s'intensifie avec Google, qui est en pourparlers pour investir des centaines de millions de dollars dans Character.AI, une startup de robots IA développée par deux anciens employés de Google. Le modèle de chatbot avancé permet aux utilisateurs de discuter avec des versions virtuelles de célébrités comme Billie Eilish ou des personnages d'anime, tout en créant leurs propres chatbots et assistants IA.« La vision est de créer une intelligence artificielle générale (AGI), de trouver comment la rendre sûre et d'en déterminer les avantages », a déclaré Altman au Financial Times, soulignant qu'il passait également du temps à rechercher « comment construire une superintelligence » et les moyens de construire augmenter la puissance de calcul pour y parvenir.L’intelligence artificielle est un domaine de l’informatique qui vise à créer des machines ou des programmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement de l’intelligence humaine, comme la perception, le raisonnement, l’apprentissage, la décision ou la créativité.Il existe différents types d’IA selon leur niveau de complexité et de généralité. Voici les principales différences entre l’IA générale, l’IA étroite et la superintelligence artificielle :Altman considère l'AGI comme la prochaine phase d'évolution de son entreprise en plein essor.« À l'heure actuelle, les gens [disent] 'vous avez ce laboratoire de recherche, vous avez cette API [logiciel], vous avez le partenariat avec Microsoft, vous avez ce truc ChatGPT, maintenant il y a une boutique GPT.' Mais ce ne sont pas vraiment nos produits », a déclaré Altman au quotidien. « Ce sont des canaux vers notre seul produit, qui est l’intelligence, l’intelligence magique dans le ciel. Je pense que c’est de cela que nous parlons ».Lorsqu'il lui a été demandé si Microsoft continuerait à investir davantage dans ces entreprises, Altman a répondu au FT : « Je l'espère ».Le récent partenariat OpenAI-Microsoft de 10 milliards de dollars valorise la société d’IA d’Altman à environ 29 milliards de dollars, ont déclaré des sources au FT, et Altman a noté que tout dans l’accord « fonctionnait très bien ». « La croissance des revenus a été bonne cette année », a déclaré Altman dans une interview au média, même s'il en veut davantage. « Il y a un long chemin à parcourir et beaucoup de calcul à réaliser entre notre niveau actuel et l'AGI... les dépenses de formation sont tout simplement énormes », a-t-il ajouté.Altman est resté timide sur le montant supplémentaire qu'il espérait que Microsoft débourserait, ou sur le montant que l'entreprise dépensait actuellement en formation.OpenAI serait en passe d'accumuler 1 milliard de dollars de ventes au cours des 12 prochains mois, grâce à sa vache à lait ChatGPT, qui a lancé un service d'abonnement de 20 dollars par mois plus tôt cette année.Les données financières d'OpenAI, cependant, sont privées, et Altman a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de les rendre publiques de si tôt – peut-être parce qu'il n'a pas besoin de lever de capitaux supplémentaires et ne veut pas céder le contrôle d'OpenAI à une puissante entreprise technologique.« Lorsque nous développerons la superintelligence, nous prendrons probablement des décisions que les investisseurs des marchés publics verraient de manière très étrange », a déclaré Altman lors d'un événement à Abu Dhabi plus tôt cette année, selon Bloomberg. « J'aime ne pas être en conflit, et je pense que la possibilité que nous devions prendre un jour une décision très étrange n'est pas triviale », a-t-il ajouté lorsqu'il a été interrogé sur sa décision de ne prendre aucune participation dans OpenAI.La semaine dernière, OpenAI a lancé des GPT personnalisables , qui permettent aux utilisateurs de créer des chatbots personnalisés appelés GPT. Évoquant le lancement des GPT, Altman a déclaré au FT qu'OpenAI travaillait à la création d'outils plus autonomes capables d'effectuer des tâches et des actions de plus en plus avancées, telles que l'exécution de code, les paiements, l'envoi d'e-mails ou le dépôt de réclamations.« Nous rendrons ces agents de plus en plus puissants… et les actions deviendront de plus en plus complexes à partir de là », a-t-il déclaré au média. « La valeur commerciale qui découlera de la possibilité de faire cela dans chaque catégorie, je pense, est plutôt bonne ».C'est ce qu'a déclaré Altman, bien qu'il n'ait pas divulgué de calendrier pour sa sortie.Les rumeurs sur les réseaux sociaux suggèrent que GPT-5 pourrait être déployé dès décembre 2023, même s’il est difficile de savoir à quoi s’attendre, même pour Altman. Le patron d'OpenAI a déclaré qu'il était difficile de prédire exactement quelles nouvelles capacités et compétences le modèle pourrait avoir, selon FT.« Jusqu'à ce que nous formions ce modèle, c'est comme un jeu de devinettes amusant pour nous », a-t-il déclaré. « Nous essayons de nous améliorer, car je pense qu’il est important, du point de vue de la sécurité, de prédire les capacités. Je ne peux pas vous dire exactement ce que GPT-5 va faire que GPT-4 ne peut pas faire ».Jusqu'à présent, aucun système d'IA n'a démontré de manière convaincante les capacités d'IAG, bien que certains aient montré des exploits impressionnants d'ANI dans des domaines spécifiques. Par exemple, GPT-4 peut générer des textes cohérents et diversifiés sur divers sujets, ainsi que répondre à des questions et effectuer des calculs simples basés sur des entrées textuelles ou visuelles. Cependant, GPT-4 repose toujours sur de grandes quantités de données et des invites prédéfinies pour bien fonctionner. Il fait souvent des erreurs ou produit des résultats insensés lorsqu'il est confronté à des scénarios inconnus ou complexes. Certains experts affirment que pour atteindre l'IAG, il faudra une compréhension approfondie des interactions complexes entre la cognition, la perception et l'action, ainsi que la capacité d'intégrer de multiples sources de connaissances et d'expériences.Malgré les défis et les incertitudes entourant la signification de l'IAG, de nombreux chercheurs et organisations poursuivent activement cet objectif, motivés par le potentiel d'importants avantages scientifiques, économiques et sociétaux.Source : Financial Times Une chimère ou une évolution technologique possible ?