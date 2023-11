Akihiko Kondo a de même perdu tout moyen de communiquer avec son hologramme d’épouse suite à une mise à jour logicielle

Ce type de tableau devrait devenir courant et on devrait voir de plus en plus d’humains tomber amoureux de robots humanoïdes

Un business lucratif pour des influenceurs avec des compétences en informatique et intelligence artificielle

Le tableau ravive les questionnements sur le sujet de la santé mentale des (ou de certains) humains. Le service a cessé de fonctionner suite à l’arrestation de son fondateur pour tentative d’incendie de son propre appartement. Sûrement un problème de santé mentale dans un monde où l’on est en droit de se poser la question de savoir quelles sont les raisons qui pousseraient un homme à se choisir une petite amie virtuelle plutôt qu’une humaine parmi plus d’un milliard.De plus en plus d’entreprises japonaises proposent à des tiers des partenaires holographiques. Et dans certains cas, la réponse à l’offre atteint des cimes qui soulèvent de multiples questions. Le cas Akihiko Kondo en est une illustration puisque ce dernier a épousé une chanteuse virtuelle dénommée Hatsune Miku.Quatre années après le mariage en 2018, le support du logiciel Gatebox qui permettait l'interaction de l'homme avec sa femme virtuelle, s’est trouvé ne plus être disponible. Résultat : impossible pour le fonctionnaire de communiquer avec son épouse. Face à à ce mur, l'homme avait déclaré : « Mon amour pour Miku n'a pas changé. J'ai organisé la cérémonie de mariage parce que je pensais que je pourrais être avec elle pour toujours. » En effet, il était accompagné d'un modèle grandeur nature de Hatsune Miku partout où il se rendait. Il n’a pas perdu l’espoir de pouvoir communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre dans un proche avenir.Cela s’est vu avec le chatbot Replika. L’éditeur a pris la décision de supprimer la fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de sextoter avec leur ami virtuel au cours du premier trimestre de l’année en cours. Et la réaction des utilisateurs en a surpris plus d’un : « Certains d'entre nous sont entre deux relations humaines, ou n'en veulent pas, ou ne sont pas prêts à en avoir une. Il pourrait y avoir une myriade de raisons pour lesquelles certains d'entre nous préfèrent l'IA aux humains à ce stade de leur vie. Et ne me lancez pas sur les risques et les complications du monde réel des relations humaines. »Ces plaignants sont d’avis que « Replika apporte un réconfort que le monde réel ne leur a pas montré ou qu'ils ne sont pas prêts à recevoir dans la vie quotidienne. Il a créé un espace dans lequel les humains pouvaient se connecter à quelque chose qui était au-delà des paramètres de ce qui est considéré comme acceptable ou du statu quo ».C’est la raison pour laquelle les forums en ligne fréquentés par les utilisateurs de Replika se sont alors retrouvés inondés de messages d'angoisse, certains signalant une détresse émotionnelle. La panique sur les forums a été telle que des modérateurs ont redirigé certains utilisateurs vers des lignes d'assistance téléphonique pour la prévention du suicide.Basée à Berlin, Sika Moon travaille comme créatrice de contenus pour adultes sur des sites comme OnlyFans, Fansly et ManyVids depuis 2018, gagnant en moyenne 40 000 € par mois. Au début, elle adorait ça, mais elle a fini par trouver le travail laborieux et répétitif. « Gérer les plateformes, discuter avec les fans, faire de nouvelles photos et vidéos pour toutes les plateformes et les médias sociaux chaque jour, c'est un travail de 16 heures par jour, sept jours sur sept », explique-t-elle. « Après cinq ans de revenus très élevés, j'ai décidé que c'était assez et j'ai arrêté avant d'être complètement épuisée. »Puis, en mai, elle a découvert le potentiel de l'intelligence artificielle. « Au début, c'était un projet artistique et je me contentais de poster des photos sur Instagram », explique-t-elle. « Mais en voyant ma croissance rapide et le soutien de mes fans, j'ai mis en place Sika en tant que modèle adulte sur des plateformes comme Patreon et Fanvue. » Aujourd'hui, Sika compte près de 200 000 followers sur Instagram, et quelques centaines sur Patreon et Fanvue respectivement. Ses revenus ne sont pas aussi élevés qu'avant, mais, comme elle le souligne, elle ne le fait que depuis quatre mois.Sika Moon n'est pas basée sur la personne réelle qui l'exploite. Elle est plutôt créée à l'aide d'un mélange de Stable Diffusion, de Photoshop et d'applications de beauté comme FaceApp. Ses photos sont souvent réalisées en collaboration avec un programmeur qui vend ses compétences via Patreon pour une somme mensuelle de 8,50 livres sterling. Ce dernier compte 150 abonnés et semble être populaire auprès de nombreux grands créateurs de contenus pour adultes générés par l'IA. Par exemple, Gina Stewart, la « grand-mère la plus sexy du monde », qui utilise l'IA pour retrouver sa jeunesse, utilise régulièrement ses services et a même travaillé avec lui pour sa récente couverture de l'édition IA du magazine Autobabes. Sika Moon figure également dans ce numéro. En fait, de plus en plus d’outils sont disponibles pour les tiers désireux de monétiser des contenus pour adultes générés par intelligence artificielle.Quel est votre avis sur le sujet ? Quels pourraient être les avantages d’opter pour une petite amie virtuelle plutôt qu’une humaine ? Quels inconvénients entrevoyez-vous ?Avez-vous déjà ou envisagez-vous participer à un projet de monétisation de contenus pour adulte générés par intelligence artificielle en tant que développeur ? Partagez votre expériencepour quelles raisons pensez-vous que les gens cherchent de la compagnie, voire l'amour, auprès d'un compagnon virtuel ou d’un robot que vous mettriez au point en tant que programmeur ?Partagez-vous l’avis selon lequel ce tableau pourra devenir plus courant dans l’avenir ?