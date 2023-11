Envoyé par Sam Altman Envoyé par Nous avons besoin d'une nouvelle avancée. Nous pouvons encore faire beaucoup de progrès sur les grands modèles de langage, et nous le ferons. Nous pouvons prendre la colline sur laquelle nous nous trouvons et continuer à la gravir, et le sommet est encore joli. très loin. Mais, dans la limite du raisonnable, je ne pense pas que faire cela (nous amènera à) l'AGI. Si (par exemple) la super intelligence ne peut pas découvrir une nouvelle physique, je ne pense pas que ce soit une superintelligence. Et lui apprendre à cloner le comportement des humains et le texte humain - je ne pense pas que nous y arriverons. Et il y a donc cette question qui fait débat dans le domaine depuis longtemps : que devons-nous faire en plus d'un modèle de langage pour créer un système capable de découvrir une nouvelle physique ?

Atteindre l'IAG est-il possible ?

L’IA générale (IAG ou IA forte) est un type d’IA qui serait capable de comprendre et d’interagir avec n’importe quelle tâche ou domaine, qu’il s’agisse de langage naturel, d’image, de musique, de logique ou d’autres domaines. L’IA générale serait à la hauteur des capacités humaines dans tous les aspects cognitifs et non seulement dans une seule tâche spécifique. L’IA générale n’existe pas encore dans le monde réel, mais c’est le but ultime de beaucoup de chercheurs en IA.

L’IA étroite (ANI ou IA faible) est un type d’IA qui existe actuellement et qui est spécialisée dans une seule tâche ou domaine particulier. Par exemple, l’IA étroite peut reconnaître les visages, les voix ou les objets sur une image; jouer aux échecs; traduire des textes; conduire une voiture; ou rechercher des informations sur Internet. L’IA étroite est très performante pour accomplir sa tâche spécifique, mais elle ne peut pas s’étendre à d’autres domaines ou situations.

La superintelligence artificielle (ou ASI) est un type hypothétique d’IA qui serait capable de dépasser les capacités humaines dans tous les domaines et aspects cognitifs. La superintelligence artificielle serait plus intelligente que les meilleurs humains dans toutes les disciplines scientifiques, techniques, artistiques et sociales. La superintelligence artificielle pourrait aussi avoir une conscience et une sensibilité propres à elle-même. La superintelligence artificielle n’existe pas encore dans le monde réel, mais c’est une possibilité théorique qui suscite beaucoup d’intérêt et aussi beaucoup de craintes.

L'IAG est le niveau d’intelligence artificielle qui peut accomplir n’importe quelle tâche intellectuelle qu’un humain peut faire. Bien que les chercheurs peinent à trouver une définition universelle, il s’agit d’un objectif ambitieux et controversé, qui soulève de nombreuses questions tant éthiques et sociales que techniques. Certains experts estiment que l’IAG est impossible à atteindre, tandis que d’autres prédisent qu’elle pourrait se produire dans les prochaines décennies.Sam Altman a accepté de participer au Hawking Fellowship Award 2023 au nom de l'équipe derrière OpenAI avec les étudiants de Cambridge. À cette occasion, des étudiants ont eu l'opportunité d'échanger avec lui pendant une séance d'une heure environ. Altman a alors affirmé que l’IAG était l’un des plus grands défis de l’humanité, mais aussi l’une des plus grandes opportunités. Il a expliqué que l’AGI pourrait résoudre des problèmes majeurs comme le changement climatique, la pauvreté, la santé ou l’éducation, mais qu’elle pourrait aussi représenter un risque existentiel si elle n’était pas contrôlée.Suite à l'avancée du débat, un étudiant a voulu savoir si, pour accéder à l'IAG, on pouvait simplement maximiser les modèles de langage ou alors s'il y a une autre percée technologique nécessaire pour trouver le moyen d'accéder à l'IAG (rendez-vous à 1:20 sur la vidéo). Ce à quoi Sam Altman a répondu :Altman a reconnu que les progrès de l’intelligence artificielle étaient rapides, mais qu’ils étaient encore loin de l’IAG. Il a cité l’exemple de GPT-3, le modèle de génération de texte développé par OpenAI, qui est capable de produire des textes cohérents et variés à partir d’un simple mot-clé ou d’une phrase. Selon Altman, GPT-3 est impressionnant, mais il n’est pas intelligent au sens humain du terme. Il a souligné que GPT-3 ne comprenait pas vraiment le sens des mots qu’il utilisait, qu’il ne pouvait pas raisonner de façon logique ou créative, et qu’il ne pouvait pas apprendre de nouvelles compétences sans être entraîné sur de nouvelles données.Altman a estimé qu’il faudrait encore des avancées dans les domaines de la compréhension du langage naturel, de la vision par ordinateur, du raisonnement, de la mémoire, de l’apprentissage par renforcement, de l’architecture des réseaux de neurones, de l’optimisation des algorithmes, de la puissance de calcul, de la sécurité et de l’éthique pour parvenir à l’IAG. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de consensus sur le temps qu’il faudrait pour y arriver, mais qu’il était optimiste.Altman a conclu en disant qu’il était important de préparer l’avenir de l’IAG, en impliquant tous les acteurs de la société, et en veillant à ce que l’IAG soit alignée sur les valeurs et les intérêts des humains. Il a affirmé que l’objectif d’OpenAI était de créer une IAG bénéfique pour l’humanité, et de la rendre accessible à tous.OpenAI considère que l’IAG est une technologie potentiellement révolutionnaire, mais aussi très risquée, qui nécessite une gouvernance et une supervision rigoureuses. C’est pourquoi OpenAI a mis en place un conseil d’administration composé de six membres, qui a le pouvoir de décider quand l’organisation a atteint l’IAG (en se basant sur des critères objectifs et mesurables) et comment elle doit la gérer. Le conseil d’administration a la responsabilité de définir la vision, la stratégie et les principes d’OpenAI, ainsi que d’approuver les projets, les budgets et les embauches.Selon la structure d’OpenAI, l’IAG est exclue des licences de propriété intellectuelle et des autres termes commerciaux avec Microsoft, qui ne s’appliquent qu’à la technologie pré-IAG.Il semble certainement qu'une fois qu'OpenAI aura atteint sa mission déclarée d'atteindre l'IAG, Microsoft sera hors du coup et ce même si lors de l'OpenAI Dev Day de la semaine dernière, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré au PDG de Microsoft, Satya Nadella, que « je pense que nous avons le meilleur partenariat dans le domaine de la technologie… Je suis ravi que nous puissions construire l'IAG ensemble ».Et dans une nouvelle interview avec Altman dans le Financial Times , Altman a déclaré que le partenariat OpenAI/Microsoft « fonctionnait très bien » et qu'il espérait « récolter beaucoup plus au fil du temps ». Et lorsqu'il lui a été demandé si Microsoft continuerait à investir davantage dans ces entreprises, Altman a répondu au FT : « Je l'espère ». « Il y a un long chemin à parcourir et beaucoup de calcul à réaliser entre notre niveau actuel et l'IAG... les dépenses de formation sont tout simplement énormes », a-t-il ajouté.Dès le début, selon les détails de la structure d’OpenAI, Microsoft « a accepté notre offre d’actions plafonnée et notre demande de laisser les technologies et la gouvernance IAG à l’organisation à but non lucratif et au reste de l’humanité ».Jusqu'à présent, aucun système d'IA n'a démontré de manière convaincante les capacités d'IAG, bien que certains aient montré des exploits impressionnants d'ANI dans des domaines spécifiques. Par exemple, GPT-4 peut générer des textes cohérents et diversifiés sur divers sujets, ainsi que répondre à des questions et effectuer des calculs simples basés sur des entrées textuelles ou visuelles. Cependant, GPT-4 repose toujours sur de grandes quantités de données et des invites prédéfinies pour bien fonctionner. Il fait souvent des erreurs ou produit des résultats insensés lorsqu'il est confronté à des scénarios inconnus ou complexes. Mais cela pourrait changer avec GPT5.Certains experts affirment que pour atteindre l'IAG, il faudra une compréhension approfondie des interactions complexes entre la cognition, la perception et l'action, ainsi que la capacité d'intégrer de multiples sources de connaissances et d'expériences.Malgré les défis et les incertitudes entourant la signification de l'IAG, de nombreux chercheurs et organisations poursuivent activement cet objectif, motivés par le potentiel d'importants avantages scientifiques, économiques et sociétaux.Pour mémoire, il existe différents types d’IA selon leur niveau de complexité et de généralité. Voici les principales différences entre l’IA générale, l’IA étroite et la superintelligence artificielle :Source : vidéo (dans le texte)Pensez-vous que l’IAG soit possible et souhaitable? Pourquoi?Quels sont les principaux défis et opportunités que l’IAG pourrait apporter à l’humanité?Comment garantir que l’IAG soit alignée sur les valeurs et les intérêts des humains?Quel rôle devraient jouer les gouvernements, les entreprises, les chercheurs, les citoyens et les médias dans le développement et la régulation de l’IAGI?Quelles sont les sources d’information que vous consultez pour vous informer sur l’AGI? Faites-vous confiance à ces sources? Pourquoi?