Le conseil d'OpenAI reconnait les contributions de Sam Altman

Si Sam Altman ne peut pas être convaincu de revenir à OpenAI, Microsoft se retrouvera en difficulté. Mais si Altman refuse de revenir et crée à la place une nouvelle startup dans le domaine de l'intelligence artificielle, il pourra certainement la remplir avec les personnes qui connaissent les secrets de la technologie dont OpenAI est la détentrice. Il est également probable qu'il cherche un autre investisseur ou partenaire dans le domaine du cloud. L'intelligence artificielle générative a besoin d'une puissance de calcul massive et spécialisée pour fonctionner, en particulier pour des millions de clients. Google ou Amazon essaieraient très certainement de lui proposer des offres qu'il ne pourrait refuser.Mais ce n'est pas seulement l'argent investi et les gains de cet investissement qui seraient perdus pour Microsoft. Microsoft a intégré la technologie OpenAI dans la plupart de ses principaux produits. Au début du mois, la société a fait plus de 100 annonces d'intégration de la technologie OpenAI dans ses outils d'IA, ses modèles d'IA et ses outils dans le nuage. Elle a intégré Copilot - son assistant de chat basé sur GPT – dans plusieurs de ses services. Microsoft a en sus réduit, ou carrément arrêté, divers autres projets d'IA internes afin de s'appuyer sur la technologie OpenAI.Altman poussé par Microsoft ainsi que d’autres investisseurs et employés serait lancé sur des négociations pour revenir à OpenAI en tant que PDG. L’actuel conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif devrait démissionner dans le cadre de l'accord d’encadrement de son retour comme PDG. Grosso modo, les confidences obtenues de tiers bien introduits font état de ce qu’Altman et d’autres cadres supérieurs qui ont démissionné devraient retrouver leurs postes.OpenAI, a annoncé le licenciement de son cofondateur et PDG Sam Altman, l'accusant d'avoir menti au conseil d’administration sur plusieurs aspects de son activité. Altman, qui était à la tête de l’entreprise depuis 2019, est accusé d’avoir dissimulé des informations sur les coûts, les revenus, les partenariats et les risques liés à son produit phare, ChatGPT, un chatbot avancé capable de générer des réponses humaines à partir de n’importe quelle question.Dans un article sur le blog officiel d'OpenAI, la société écrit que le départ d'Altman fait suite à un « processus d'examen délibératif par le conseil d'administration » qui a conclu qu'Altman « n'était pas toujours franc dans ses communications » avec les autres membres du conseil d'administration, « entravant sa capacité à exercer ses responsabilités ». Et de continuer en disant « Le conseil d’administration n’a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI ».Le licenciement d’Altman survient pour le moins de manière inattendue. La société a organisé la semaine dernière sa première conférence de développeurs, OpenAI DevDay, animée par Altman. Altman a pris la parole jeudi lors de la conférence de coopération économique Asie-Pacifique et d'un événement à Oakland, en Californie.L’annonce a surpris les employés, dont beaucoup ont appris l’éviction soudaine grâce à une annonce interne et au blog public de l’entreprise. OpenAI a programmé une réunion d'urgence avec tous le vendredi après-midi pour discuter de l'actualité avec les employés.Altman est considéré comme la principale voix dans le domaine de l'IA depuis que son entreprise a lancé ChatGPT en novembre 2022. Le chatbot génératif d'IA a compté plus de 100 millions d'utilisateurs en moins d'un an. Après avoir publié ChatGPT l'année dernière, Altman a été mis sous les projecteurs. Il a été l’un des plus ardents partisans de l’intelligence artificielle, mais il a également lancé des appels en faveur d’une réglementation et averti que la technologie comporte des risques dans la mesure où elle remodèle la société. Il a témoigné devant le Congrès américain en mai sur la forme que devrait prendre la législation sur l’IA.Altman considère l'IAG comme la prochaine phase d'évolution de son entreprise en plein essor.« À l'heure actuelle, les gens [disent] 'vous avez ce laboratoire de recherche, vous avez cette API [logiciel], vous avez le partenariat avec Microsoft, vous avez ce truc ChatGPT, maintenant il y a une boutique GPT.' Mais ce ne sont pas vraiment nos produits », a déclaré Altman au Financial Times. « Ce sont des canaux vers notre seul produit, qui est l’intelligence, l’intelligence magique dans le ciel. Je pense que c’est de cela que nous parlons ».Lorsqu'il lui a été demandé si Microsoft continuerait à investir davantage dans ces entreprises, Altman a répondu au FT : « Je l'espère ».Altman a contribué à la création de l'entreprise en 2015, initialement en tant qu'organisation à but non lucratif dotée d'un milliard de dollars provenant de bailleurs de fonds de premier plan, dont Elon Musk, Peter Thiel et le co-fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman. Altman et Musk ont été co-présidents avec pour objectif « de faire progresser l’intelligence numérique de la manière la plus susceptible de bénéficier à l’humanité dans son ensemble, sans contrainte par la nécessité de générer un retour financier ». En 2019, cependant, OpenAI s’est remodelé autour d’un modèle de « profit plafonné » avec Altman comme PDG.Dans un communiqué, le conseil d’administration a déclaré : « OpenAI a été délibérément structuré pour faire avancer notre mission : garantir que l’intelligence artificielle générale profite à toute l’humanité. Le conseil reste pleinement engagé à servir cette mission. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses contributions de Sam à la création et à la croissance d’OpenAI. Dans le même temps, nous pensons qu’un nouveau leadership est nécessaire à mesure que nous progressons. En tant que responsable des fonctions de recherche, de produits et de sécurité de l’entreprise, Mira est exceptionnellement qualifiée pour assumer le rôle de PDG par intérim. Nous avons la plus grande confiance dans sa capacité à diriger OpenAI pendant cette période de transition ».Le conseil d'administration d'OpenAI est composé du scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, des administrateurs indépendants, Adam D'Angelo, PDG de Quora, de l'entrepreneur technologique Tasha McCauley et d'Helen Toner, du Georgetown Center for Security and Emerging Technology.Source : Dan IvesPartagez-vous les avis selon lesquels Microsoft a le plus à perdre en cas de refus d'Altman de revenir à la tête d'OpenAI comme PDG ?Que pensez-vous du licenciement de Sam Altman par OpenAI ? Le manque de franchise de Sam Altman évoqué par le conseil comme cause de son renvoi, un prétexte ou une réelle justification ?Quelles sont les conséquences du départ de Altman pour l’avenir de OpenAI et de ChatGPT ?Que pensez-vous de la décision de Greg Brockman de quitter l'entreprise après avoir été viré du conseil d'administration ?Quels sont les avantages et les inconvénients de ChatGPT, le chatbot avancé développé par OpenAI ? Avez-vous déjà essayé de l’utiliser ?