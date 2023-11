more senior departures from openai tonight:



- GPT-4 lead / director of research, jakub pachocki (@merettm)

- head of AI risk, aleksander madry (@aleks_madry)

- open-source baselines researcher, szymon sidor (@sidorszymon)

- sam altman, greg brockman



this is just day 1 pic.twitter.com/umCrUMQhXU — killian (@hellokillian) November 18,2023

The developer day and how the store was introduced was in inflection moment of Altman pushing too far, too fast. My bet: He’ll have a new company up by Monday. — Kara Swisher (@karaswisher) November 18, 2023

Le conseil d'administration d'OpenAI

Des investisseurs tentent de faire réintégrer Sam Altman dans son rôle de PDG, celui-ci voudrait la destitution des membres actuels du conseil d'administration

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a — Sam Altman (@sama) November 19, 2023

La PDG par intérim déjà remplacée

« Une décision qui n'a pas été prise en réponse à des malversations »

Altman trouve une alternative du côté de Microsoft

the mission continues https://t.co/d1pHiFxcSe — Sam Altman (@sama) November 20, 2023

Now they will have to use Teams! — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2023

Vendredi, OpenAI a licencié le PDG Sam Altman dans une décision surprise qui a conduit à la démission du président Greg Brockman et de trois scientifiques chevronnés. Cette décision a également été un choc pour l'investisseur clé et propriétaire minoritaire Microsoft, elle aurait même rendu furieux le PDG Satya Nadella. Des rapports ont révélé que l'éviction avait probablement été orchestrée par le scientifique en chef Ilya Sutskever en raison d'inquiétudes concernant la sécurité et la rapidité du déploiement technologique d'OpenAI.Depuis sa création, OpenAI a poursuivi le développement de l’intelligence artificielle générale (ou AGI), qui est une technologie hypothétique capable d’effectuer n’importe quelle tâche intellectuelle qu’un humain peut accomplir, remplaçant potentiellement un grand nombre d’humains dans leur travail.En interne chez OpenAI, les initiés affirment que des désaccords sont apparus sur la vitesse à laquelle Altman faisait pression pour la commercialisation et la croissance de l'entreprise, Sutskever plaidant pour ralentir les choses. Des sources ont déclaré à la journaliste Kara Swisher que l'événement OpenAI Dev Day du 6 novembre, avec Altman au premier plan dans un discours promouvant les produits de consommation, était un « moment d'inflexion où Altman poussait trop loin, trop vite ».Dans un communiqué commun publié sur X/Twitter, Altman et Brockman se sont déclarés « choqués et attristés » par les actions du conseil d'administration. Et ils n’étaient pas les seuls à être choqués par la nouvelle, puisque les initiés de la technologie se sont tournés vers les réseaux sociaux ce weekend pour partager leurs réactions. Le business angel Ron Conway a écrit : « Ce qui s'est passé aujourd'hui à OpenAI est un coup d'État du conseil d'administration comme nous n'en avons pas vu depuis 1985, lorsque le conseil d'administration d'Apple a chassé Steve Jobs. C'est choquant, c'est irresponsable et cela ne convient pas à Sam & Greg ainsi que tous ceux qui ont participé à la construction d'OpenAI ».OpenAI a une structure inhabituelle dans laquelle sa branche à but lucratif est détenue et contrôlée par un organisme de bienfaisance public à but non lucratif 501(c)(3). Avant cet épisode, cette organisation à but non lucratif était contrôlée par un conseil d'administration qui comprenait Altman, Brockman, Ilya Sutskever et trois autres qui n'étaient pas des employés d'OpenAI : Adam D'Angelo, le PDG de Quora ; Tasha McCauley, scientifique adjointe à la haute direction de la société RAND*; et Helen Toner, directrice de la stratégie et des subventions de recherche fondamentale au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown. Des six, il ne reste plus que Sutskever, D'Angelo, McCauley et Toner.Contrairement aux entreprises traditionnelles, le conseil d’administration n’a pas pour mission de maximiser la valeur actionnariale et aucune d’entre elles ne détient de participation dans OpenAI. Au lieu de cela, leur mission déclarée est d’assurer la création d’une intelligence générale artificielle (AGI) « largement bénéfique ».Les efforts déployés par un groupe de dirigeants et d'investisseurs d'OpenAI pour réintégrer Sam Altman dans son rôle de PDG ont abouti à une impasse sur la composition et le rôle du conseil d'administration, selon des personnes proches des négociations. Une solution pourrait intervenir rapidement, même si les pourparlers sont fluides et en cours.Altman est disposé à revenir mais souhaite voir des changements de gouvernance, y compris la destitution des membres actuels du conseil d'administration, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les négociations sont privées. Il demande également une déclaration l’exonérant de tout acte répréhensible, ont-ils déclaré. Après avoir été confronté à une intense indignation suite à cette éviction, le conseil d'administration a initialement accepté en principe de se retirer, mais a jusqu'à présent refusé de le faire officiellement. Les administrateurs ont examiné les candidats pour de nouveaux administrateurs.Les principaux dirigeants d'OpenAI font également pression pour que le conseil d'administration démissionne et ramène Altman, a déclaré l'une des personnes. La liste comprend la PDG par intérim Mira Murati, le directeur de la stratégie Jason Kwon et le directeur de l'exploitation Brad Lightcap, a indiqué la personne.La campagne pour réintégrer Altman a commencé peu après son licenciement vendredi, lorsque les membres du conseil d'administration dirigés par le scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, ont licencié Altman et l'ont démis de ses fonctions de directeur, affirmant « qu'il n'était pas toujours franc dans ses communications avec le conseil d'administration ». Quelques heures plus tard, le président Greg Brockman, qui avait également été exclu du conseil d’administration, a démissionné pour protester contre les événements de la journée.Un problème de longue date qui divise l’entreprise était la volonté d’Altman de transformer OpenAI, qui a commencé comme une organisation à but non lucratif, en une entreprise prospère – et la rapidité avec laquelle il souhaitait que l’entreprise lance des produits et inscrive des clients. Cela s’est heurté aux inquiétudes des membres du conseil d’administration concernant la sécurité des outils d’intelligence artificielle capables de générer du texte, des images et même du code informatique avec un minimum de sollicitations.Dimanche midi, des indices ont commencé à émerger selon lesquels une résolution des négociations pourrait être proche. Altman et Brockman se sont présentés au siège d’OpenAI à San Francisco, a déclaré une personne connaissant le sujet. Sur le site social X, Altman a ensuite publié une image de lui-même dans les bureaux portant un badge d'invité, avec une légende qui disait : « Première et dernière fois que j'en porte un ».Le conseil d'administration aurait eu jusqu'à 17 heures pour accéder aux demandes d’Altman et de ses partisans. Afin de le ramener au poste de PDG, le conseil d'administration pourrait être amené à publier une déclaration l'exonérant de tout acte répréhensible, selon une personne proche des négociations. Toutefois, céder pourrait rendre les membres du conseil d’administration vulnérables d’un point de vue juridique, a ajouté cette personne.Après avoir dépassé ce délai de 17 heures (heure du Pacifique), certains médias ont appris que l'accord pour le retour de Sam Altman s'était effondré, et OpenAI a désormais son troisième PDG en un week-end, alors que l'ancien patron de Twitch, Emmett Shear, prend le relais.En fait, ce week-end, la nouvelle PDG par intérim, Mira Murati, a elle aussi plaidé pour un retour de Sam Altman et de Greg Brockman, contre l'avis du conseil d'administration. Ce qui a sans doute convaincu le conseil qu'il était nécessaire de la remplacer.Bret Taylor, l'ancien co-PDG de Salesforce Inc., fera partie du nouveau conseil d'administration, ont indiqué plusieurs personnes. Un autre ajout possible est un cadre de Microsoft, basé à Redmond, dans l'État de Washington, mais il n'est pas clair si la grande enseigne du logiciel peut ou va siéger au conseil d'administration en raison de problèmes réglementaires.Une note interne rédigée par Brad Lightcap, directeur de l'exploitation d'OpenAI et obtenue par Axios, indique que la décision du conseil d'administration de licencier Altman « n'a pas été faite en réponse à un délit ou à quoi que ce soit lié à nos pratiques financières, commerciales, de sûreté ou de sécurité/confidentialité. Il s'agissait d'une rupture de communication entre Sam et le conseil d'administration ».Le mémo indique que l'annonce du licenciement d'Altman « nous a tous pris par surprise » et que Lightcap s'est efforcé de mieux comprendre « les raisons et le processus derrière leur décision ».« Je suis sûr que vous ressentez tous de la confusion, de la tristesse et peut-être un peu de peur », écrit Lightcap. « Nous nous concentrons pleinement sur la gestion de ce problème, en visant une résolution et une clarté, et en nous remettant au travail. Notre responsabilité collective en ce moment est envers nos coéquipiers, partenaires, utilisateurs, clients et le monde en général qui partage notre vision d'une AGI largement bénéfique. Accrochez-vous, nous sommes derrière vous à 1000% ».Ce lundi matin, Sam Altman et Greg Brockman, tous deux cofondateurs d'OpenAI ont rejoint Microsoft, a expliqué le PDG de Microsoft, Satya Nadella, sur X (ex-Twitter) :« La mission continue », a réagi à cette annonce Sam Altman.Et Elon Musk de répondre à Nadella en ces termes : « maintenant ils vont devoir utiliser Teams »L’influence d’Altman s’ajoute à la fidélité de plusieurs employés, ont déclaré ses proches et l’entreprise. Les principaux d’entre eux sont des chercheurs scientifiques de haut niveau considérés comme le pilier de la propriété intellectuelle d’OpenAI et des contributeurs aux grands modèles de langage au cœur de son chatbot révolutionnaire ChatGPT, a déclaré l’une des personnes.Source : publications dans le textePensez-vous que Sam Altman mérite d’être réintégré comme PDG d’OpenAI ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la collaboration entre OpenAI et Microsoft ? Craignez-vous que Microsoft n’ait trop d’influence sur les orientations d’OpenAI ?Comprenez-vous pourquoi la PDG par intérim a été remplacée le temps d'un weekend ?Quelle est votre opinion sur la création d’une intelligence artificielle générale (IAG) ? Est-ce un objectif souhaitable ou dangereux pour l’humanité ? Est-ce même un objectif réaliste ?Que pensez-vous du fait que Microsoft a récupéré Sam Altman et ses compères ? Une opportunité que l'entreprise a saisi ou une réaction de protestation vis-à-vis de la décision du conseil ?Comment évaluez-vous la qualité et l’impact des produits d’OpenAI, tels que ChatGPT, Codex ou DALL-E ? Les utilisez-vous ou les recommandez-vous ?