Le PDG de Microsoft affirme que des changements sont nécessaires au sein d'OpenAI

"I'm committed to OpenAI and Sam..."



Microsoft CEO @SatyaNadella talks everything AI with @JonFortt: pic.twitter.com/a7M3yAs96x — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) November 20, 2023

Beaucoup d'investisseurs pourraient perdre de l'argent si la saga d'OpenAI s'arrête ici

Sam Altman a été transféré de façon inattendue chez Microsoft après son licenciement surprise d'OpenAI. Là-bas, il est censé diriger une nouvelle équipe de recherche sur l’IA, bien que Satya Nadella qui a annoncé cette nouvelle n'ait pas donné plus de détails. Cela suggère que la décision a été prise dans la précipitation et qu'au sein même de Microsoft, l'on tente de comprendre ce qui s'est réellement passé vendredi entre Altman et les membres du conseil d'administration d'OpenAI. Lundi soir, l'on apprend qu'Altman n'a pas renoncé pour autant à un retour au poste de PDG d'OpenAI et Nadella a déclaré que ce type de changement brutal était inacceptable.Dans une interview accordée au journaliste Jon Fortt de CNBC, Nadella s'est prononcé sur un possible exode des talents d'OpenAI vers Microsoft en guise de soutien à Altman et pour continuer à travailler avec ce dernier. (En effet, des centaines d'employés d'OpenAI ont signé une lettre adressée au conseil d'administration d'OpenAI pour lui demander de démissionner, faute de quoi ils pourraient choisir de rejoindre Altman chez Microsoft.) Nadella a déclaré que les employés d'OpenAI étaient libres de rester dans leurs fonctions actuelles ou de rejoindre Microsoft, ajoutant que son entreprise disposait de tout ce qu'il faut pour innover par ses propres moyens.« Je suis ouvert aux deux options », a-t-il déclaré. Nadella a précisé que Microsoft respectait les racines d'OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif et partageait sa conviction que l'IA devait être développée et déployée en toute sécurité. « Nous voulons nous assurer que nous prenons en compte non seulement les avantages de la technologie, mais aussi ses conséquences involontaires dès le premier jour, plutôt que d'attendre que les choses se produisent », a-t-il ajouté. Ensuite, interrogé sur la nécessité pour Microsoft de siéger au conseil d'administration d'OpenAI, il n'a pas répondu par l'affirmative, mais a affirmé que les choses doivent changer.Nadella a déclaré : « il est clair que quelque chose doit changer au niveau de la gouvernance. Nous aurons un bon dialogue avec leur conseil d'administration à ce sujet, et nous suivrons l'évolution de la situation ». Dans une seconde interview sur Bloomberg, Nadella a déclaré que les surprises sont mauvaises et réaffirmé que Microsoft voudra certainement des changements de gouvernance. « L'idée que des changements se produisent sans que l'on soit au courant n'est pas bonne », affirme Nadella. Interrogé directement sur l'identité du PDG d'OpenAI demain, Nadella a répondu : « je laisserai OpenAI et son conseil d'administration en décider ».Lors de son interview avec CNBC, Nadella a rejeté les inquiétudes concernant les dommages à long terme que pourrait subir OpenAI en raison de l'éviction d'Altman et a déclaré que la recherche essentielle en matière d'IA se poursuivait, tout comme le partenariat avec Microsoft. Cela dit, les commentaires de Nadella n'ont pas dissipé la confusion quant à l'avenir d'Altman et de Greg Brockman, cofondateur d'OpenAI et président de l'entreprise. En fait, selon plusieurs analystes de la Silicon Valley, au cours de la journée de lundi, il est devenu de moins en moins évident qu'Altman et Brockman allaient effectivement rejoindre Microsoft. Mais pour quelle raison ?La réintégration rapide de Altman a commencé à ressembler à une possibilité samedi, lorsque des rapports ont commencé par signaler qu'un groupe d'investisseurs importants (Microsoft, Tiger Global, Thrive Capital et Sequoia Capital) s'efforçait d'amener le conseil d'administration d'OpenAI à revenir sur la décision qu'elle a prise un jour plus tôt. Aucune de ces sociétés ne siégeait au conseil d'administration et elles ont été prises de court par la décision. En outre, Ilya Sutskever, scientifique en chef d'OpenAI, qui a participé à la destitution d'Altman, a fait volte-face et a exhorté les membres du conseil d'administration - y compris lui-même - à se retirer.Selon les analystes, l'embauche d'Altman par Microsoft est plus une tentative de calmer les marchés financiers qu'une véritable issue à la situation qui prévaut au sein d'OpenAI. Les analystes estiment que la création par Microsoft d'une nouvelle équipe de recherche sur l'IA nécessiterait des investissements importants et une infrastructure à la pointe de la technologie. Bien sûr, tout ceci est à la porter de Microsoft, mais la firme de Redmond devrait le faire tout en continuant à soutenir OpenAI et ses équipes internes travaillant sur l'IA. En s'engageant sur une telle voie, Microsoft risque de disperser ses efforts et ébranler sa position dans la course à l'IA.Les modèles d'IA d'OpenAI et les produits d'IA de Microsoft nécessitent déjà une puissance de calcul tellement considérable que même Microsoft Azure semble avoir du mal à le supporter. Un récent rapport indique que Bing Chat, le chatbot d'IA de Microsoft, connaît une croissance exponentielle de sa demande depuis son lancement et que l'entreprise a besoin de plus de ressources de calcul pour faire fonctionner ses modèles d’IA. Pour cette raison, Microsoft aurait conclu un accord pluriannuel avec Oracle pour lui louer des milliers de GPU disponibles sur son supercalculateur. Les choses pourraient aller beaucoup plus loin avec une nouvelle équipe d'IA.OpenAI a désigné un nouveau PDG intérimaire, le cofondateur de Twitch Emmett Shear. Mais selon les analystes, ce n'est pas la fin que beaucoup de gens de la Silicon Valley espéraient. Des personnes ayant beaucoup d'argent en jeu se retrouvent perdantes, ce qui signifie probablement que l'affaire n'est pas encore terminée. Même si l'action de Microsoft a presque atteint un sommet historique avec l'arrivée d'Altman, ce n'est pas une victoire totale pour la société, qui pourrait encore devoir payer des milliards pour ses obligations existantes vis-à-vis d'OpenAI. À cela, viennent s'ajouter les coûts inhérents à la mise en place d'une nouvelle équipe d'IA.Mais encore, une partie de l'investissement de Microsoft dans OpenAI pourrait s'avérer être un coût irrécupérable si les fidèles d'Altman quittent la startup, qui pourrait ne pas être en mesure de remplir ses obligations contractuelles envers Microsoft. Pour rappel, Microsoft utilise les modèles d'IA d'OpenAI dans ses propres logiciels de productivité d'entreprise et propose également les modèles d'OpenAI directement aux clients de son service cloud Azure. Les plus grands perdants actuels sont peut-être les capital-risqueurs qui ont investi des centaines de millions dans un OpenAI dirigé par Altman, à savoir Khosla Ventures, Sequoia et Thrive Capital.S'ils étaient prêts à financer une nouvelle entreprise dirigée par Altman et Brockman, comme l'a tweeté Vinod Khosla hier soir, ils ne peuvent pas le faire si Altman et Brockman sont à l'intérieur de Microsoft. Sans ces deux personnes à la tête d'OpenAI, les investisseurs pourraient probablement manquer de confiance dans l'équipe restante et pourraient voir leur investissement réduit à néant. Mais les analystes rappellent que les investisseurs de la startup d'IA ne sont pas les seuls concernés. Les employés d'OpenAI le sont également, car ils étaient au cœur d'une offre publique d'achat qui devait normalement prendre fin au début du mois de décembre.À travers cette offre, Thrive Capital et d'autres acteurs potentiels avaient proposé d'acheter leurs actions à une valeur de 86 milliards de dollars. L'argent n'a pas encore été viré et l'accord serait comme mort sans le retour d'Altman à OpenAI, ce qui signifie que les employés ont aussi beaucoup à perdre si d'Altman reste chez Microsoft. Ce que tous ces "perdants" doivent maintenant espérer, c'est qu'il est encore possible de renverser le conseil d'administration. Si la majorité du conseil d'administration revient sur sa décision, que cela prenne des semaines ou des mois, il resterait encore une possibilité de retour pour Altman, s'il le souhaite.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos tenus par le PDG de Microsoft ?Pensez-vous que Sam Altman va revenir à son poste de PDG d'OpenAI très bientôt ? Pourquoi ?Comment expliquer le fait qu'aucun des investisseurs n'a un siège au conseil d'administration d'OpenAI ?Selon vous, pourquoi aucun investisseur n'a été informé à l'avance de la décision du conseil d'administration d'OpenAI ?Quels sont les changements qui pourraient intervenir au sein de la startup ? Risque-t-elle d'être lâchée par les investisseurs si elle s'y oppose ?À quoi pourrait ressembler l'avenir d'OpenAI ?