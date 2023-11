I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company. — Ilya Sutskever (@ilyasut) November 20, 2023

Pourquoi avez-vous pris une mesure aussi radicale ?



Si OpenAI fait quelque chose de potentiellement dangereux pour l’humanité, le monde doit le savoir. Pourquoi avez-vous pris une mesure aussi radicale ?Si OpenAI fait quelque chose de potentiellement dangereux pour l’humanité, le monde doit le savoir.

Les personnes construisant l’IAG sont incapables de prédire les conséquences de leurs actions 3 jours à l’avance. Les personnes construisant l’IAG sont incapables de prédire les conséquences de leurs actions 3 jours à l’avance.

Sutskever était l'un des employés d'OpenAI qui ont signé une lettre ouverte appelant à la réintégration d'Altman

Le conseil d'administration semblait disposé à ce qu'Altman revienne à la tête de l'entreprise

La lettre des employés d'OpenAI

Au conseil d’administration d’OpenAI.



OpenAI est la première société Al au monde. Nous. les employés d’OpenAI. ont développé les meilleurs modèles et poussé le domaine vers de nouvelles frontières. Notre travail sur la sécurité et la gouvernance de l’aluminium façonne les normes mondiales. Les produits que nous construisons sont utilisés par des millions de personnes à travers le monde. Jusqu'à maintenant. l'entreprise pour laquelle nous travaillons et que nous chérissons n'a jamais été dans une position aussi forte.



Le processus par lequel vous avez licencié Sam Altman et retiré Greg Brockman du conseil d'administration a mis en péril tout ce travail et a miné notre mission et notre entreprise. Votre conduite a fait que vous n'aviez pas la compétence pour superviser OpenAI.



Lorsque nous avons tous appris de manière inattendue votre décision, l'équipe de direction d'OpenAI a agi rapidement pour stabiliser l'entreprise. Ils ont écouté attentivement vos préoccupations et ont essayé de coopérer avec vous sur tous les terrains. Malgré de nombreuses demandes de faits précis pour étayer vos allégations, vous n’avez jamais fourni de preuves écrites. Ils se rendaient également de plus en plus compte que vous n’étiez pas capable de remplir vos fonctions et que vous négociiez de mauvaise foi.



L'équipe de direction a suggéré que la voie la plus stabilisatrice - celle qui servirait le mieux notre mission, notre entreprise, nos parties prenantes, nos employés et le public - serait que vous démissionniez et que vous mettiez en place un conseil d'administration qualifié qui pourrait conduire l'entreprise vers la stabilité. . Les dirigeants ont travaillé avec vous 24 heures sur 24 pour trouver un résultat mutuellement acceptable. Pourtant, deux jours après votre décision initiale, vous avez de nouveau remplacé la PDG par intérim Mira Murati, au mépris des meilleurs intérêts de l'entreprise. Vous avez également informé l'équipe de direction que permettre la destruction de l'entreprise « serait conforme à la mission ».



Vos actions ont montré clairement que vous êtes incapable de superviser OpenAI. Nous sommes incapables de travailler pour ou avec des personnes qui manquent de compétence, de jugement et de souci pour notre mission et nos employés. Nous, soussignés, pouvons choisir de démissionner d'OpenAI et de rejoindre la filiale Microsoft nouvellement annoncée, dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. Microsoft nous a assuré qu'il y aurait des postes pour tous les employés d'OpenAI dans cette nouvelle filiale si nous choisissions d'y adhérer. Nous prendrons cette mesure de manière imminente, à moins que tous les membres actuels du conseil d'administration ne démissionnent et que le conseil nomme deux nouveaux administrateurs indépendants principaux, tels que Bret Taylor et Will Hurd, et réintègre Sam Altman et Greg Brockman. Au conseil d’administration d’OpenAI.OpenAI est la première société Al au monde. Nous. les employés d’OpenAI. ont développé les meilleurs modèles et poussé le domaine vers de nouvelles frontières. Notre travail sur la sécurité et la gouvernance de l’aluminium façonne les normes mondiales. Les produits que nous construisons sont utilisés par des millions de personnes à travers le monde. Jusqu'à maintenant. l'entreprise pour laquelle nous travaillons et que nous chérissons n'a jamais été dans une position aussi forte.Le processus par lequel vous avez licencié Sam Altman et retiré Greg Brockman du conseil d'administration a mis en péril tout ce travail et a miné notre mission et notre entreprise. Votre conduite a fait que vous n'aviez pas la compétence pour superviser OpenAI.Lorsque nous avons tous appris de manière inattendue votre décision, l'équipe de direction d'OpenAI a agi rapidement pour stabiliser l'entreprise. Ils ont écouté attentivement vos préoccupations et ont essayé de coopérer avec vous sur tous les terrains. Malgré de nombreuses demandes de faits précis pour étayer vos allégations, vous n’avez jamais fourni de preuves écrites. Ils se rendaient également de plus en plus compte que vous n’étiez pas capable de remplir vos fonctions et que vous négociiez de mauvaise foi.L'équipe de direction a suggéré que la voie la plus stabilisatrice - celle qui servirait le mieux notre mission, notre entreprise, nos parties prenantes, nos employés et le public - serait que vous démissionniez et que vous mettiez en place un conseil d'administration qualifié qui pourrait conduire l'entreprise vers la stabilité. . Les dirigeants ont travaillé avec vous 24 heures sur 24 pour trouver un résultat mutuellement acceptable. Pourtant, deux jours après votre décision initiale, vous avez de nouveau remplacé la PDG par intérim Mira Murati, au mépris des meilleurs intérêts de l'entreprise. Vous avez également informé l'équipe de direction que permettre la destruction de l'entreprise « serait conforme à la mission ».Vos actions ont montré clairement que vous êtes incapable de superviser OpenAI. Nous sommes incapables de travailler pour ou avec des personnes qui manquent de compétence, de jugement et de souci pour notre mission et nos employés. Nous, soussignés, pouvons choisir de démissionner d'OpenAI et de rejoindre la filiale Microsoft nouvellement annoncée, dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. Microsoft nous a assuré qu'il y aurait des postes pour tous les employés d'OpenAI dans cette nouvelle filiale si nous choisissions d'y adhérer. Nous prendrons cette mesure de manière imminente, à moins que tous les membres actuels du conseil d'administration ne démissionnent et que le conseil nomme deux nouveaux administrateurs indépendants principaux, tels que Bret Taylor et Will Hurd, et réintègre Sam Altman et Greg Brockman.

Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI et scientifique en chef de l'entreprise, a exprimé ses profonds regrets d'avoir participé à la décision d'évincer Sam Altman.« Je regrette profondément ma participation aux actions du conseil d'administration. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à OpenAI », a déclaré Sutskever dans un post X lundi. « J'aime tout ce que nous avons construit ensemble et je ferai tout ce que je peux pour l'unité dans l'entreprise ».Peu de temps après la déclaration du scientifique en chef, Altman a répondu à son message avec trois émojis en forme de cœur.Elon Musk, quant à lui, a demandé pourquoi une telle décision a été prise :Tandis qu'un internaute a ironisé en disant :Cette déclaration pleine de remords faisait suite au fait qu'OpenAI a poussé Altman à quitter son poste de PDG vendredi après-midi et à un week-end de négociations infructueuses pour le ramener dans l'entreprise.Le conseil d'administration a expulsé Altman et a déclaré vendredi qu'il « n'avait plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI ». La déclaration sans détour indique également que l'ancien PDG « n'a pas été toujours franc dans ses communications avec le conseil d'administration, ce qui a entravé sa capacité à exercer ses responsabilités ».Dans une série d'événements en montagnes russes au cours du week-end, Altman était envisagé de revenir à la tête de l'entreprise. Il a donné au conseil d'administration un délai fixé à 17 heures PT le samedi pour démissionner s'il devait revenir. Mais le délai a ensuite été prolongé jusqu'à 17 heures PT le dimanche. Cependant, aucun accord n'a été trouvé.Moins de 24 heures après qu'Altman ait partagé une photo de lui-même depuis le bureau d'OpenAI portant un badge d'invité, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé qu'Altman rejoignait Microsoft. Greg Brockman, l'ancien président d'OpenAI, devrait également se joindre à nous pour aider à diriger la « nouvelle équipe de recherche avancée sur l'IA » de Microsoft, a déclaré Nadella.OpenAI était en révolte ouverte lundi lorsque plus de 700 employés ont signé une lettre ouverte menaçant de partir à moins que le conseil d'administration ne démissionne et ne réintègre Sam Altman au poste de PDG, aux côtés de son cofondateur et ancien président Greg Brockman. Altman a été licencié de manière controversée par le conseil d'administration vendredi.« Le processus par lequel vous avez licencié Sam Altman et retiré Greg Brockman du conseil d'administration a mis en péril tout ce travail et sapé notre mission et notre entreprise », indique la lettre. « Votre conduite a clairement montré que vous n'aviez pas la compétence pour superviser OpenAI ».Il faut noter que les signataires de la lettre incluent Ilya Sutskever, le scientifique en chef de l’entreprise et membre de son conseil d’administration, qui a été accusé d’avoir coordonné le coup d’État contre Altman en premier lieu. Environ 95 % de l'entreprise a signé la lettre.Après la réaction des investisseurs, dont Microsoft, le conseil d’administration d’OpenAI semblait disposé à ce qu’Altman revienne à la tête de l’entreprise. Altman a publié dimanche une photo de lui portant un badge de visiteur au siège de l’entreprise. Toutefois, le conseil d'administration a déclaré au personnel qu'Altman ne reviendrait pas dans l'entreprise.Quelques heures plus tard, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé qu'Altman et Brockman rejoindraient la grande enseigne de la technologie pour diriger une nouvelle unité de recherche avancée sur l'IA.Nadella a semblé laisser la porte ouverte à tous les employés d'OpenAI désireux de quitter le navire, ajoutant à propos de la nouvelle filiale Microsoft d'Altman : « Nous sommes impatients d'agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur succès ».Nadella a également déclaré sur X que la nouvelle entreprise « établirait un nouveau rythme pour l'innovation », suggérant une approche plus agressive que celle avec laquelle le conseil d'administration d'OpenAI était apparemment à l'aise.Lors d’un autre remaniement rapide, le conseil d’administration d’OpenAI a choisi de destituer Murati et de nommer un autre PDG par intérim, Emmett Shear, ancien PDG de Twitch, le site de streaming de jeux vidéo.Certains membres du personnel d'OpenAI sont restés éveillés toute la nuit à débattre d'un plan d'action suite à l'annonce selon laquelle Altman ne reviendrait pas à OpenAI. De nombreux employés étaient frustrés du manque de communication concernant le licenciement d’Altman. Des dizaines d'employés ont semblé signaler leur volonté de quitter le navire et de rejoindre Altman en publiant « OpenAI n'est rien sans ses collaborateurs » sur X.La raison précise du retrait d’Altman reste floue, même pour de nombreux membres de l’entreprise.Source : Ilya SutskeverQuelle est votre opinion sur l’éviction de Sam Altman d’OpenAI ? Pensez-vous qu’il a été traité injustement ou qu’il méritait de partir ?Que pensez-vous de la réaction d'Ilya Sutskever après avoir participé à ce coup d'état ? Regrets sincères ou réaction tributaire de la colère des employés ?Quelles sont les qualités que vous attendez d’un leader d’une organisation comme OpenAI, qui vise à créer une IA bénéfique pour l’humanité ?