La panique gagne les utilisateurs de ChatGPT, l'annonce de la possible démission de 95 % des employés d'OpenAI sème le doute sur la disponibilité du service :

connectez-vous à ChatGPT ;

ouvrez la barre latérale située à gauche de l'écran (si elle n'est pas ouverte par défaut) ;

cliquez sur le nom de votre compte utilisateur situé dans le coin inférieur de la barre latérale ;

sélectionnez "Paramètres" (une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec tous les paramètres) ;

cliquez sur le menu "Contrôle des données" (à gauche) de la nouvelle fenêtre ;

cliquez sur le bouton "Exporter" ;

cliquez sur "Confirmer l'exportation".

En cliquant sur "Confirmer l'exportation", vous recevrez presque immédiatement un courriel contenant un lien "Télécharger les données d'exportation". En appuyant sur ce lien, vous téléchargez automatiquement vos données dans un fichier au format ZIP. Les étapes ci-dessus concernent la version Web de ChatGPT, mais le procédé est le même en ce qui concerne l'application mobile.OpenAI a été le fer de lance discret de la révolution de l'IA depuis sa création en 2015, mais a été propulsé sur le devant de la scène avec le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Douze mois plus tard, l'entreprise semble en plein désarroi, avec une révolte ouverte au sein de son personnel après le licenciement soudain de Sam Altman. Le conseil d'administration l'a accusé de ne pas avoir été constamment franc dans ses communications. Mais dès samedi, Altman était pressenti pour revenir, ceux qui l'ont renversé ayant apparemment changé d'avis après que le président de la société a quitté l'entreprise et que le personnel a menacé de faire de même.Ce sentiment de chaos inquiète les investisseurs, les observateurs, ainsi que le grand public. Selon les derniers développements, le cofondateur et scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, se serait inquiété du fait qu'Altman donnait la priorité à la croissance de l'entreprise plutôt qu'à la sécurité de l'IA. Ce désaccord aurait atteint son paroxysme lors de la toute première journée des développeurs d'OpenAI qui a eu lieu ce mois-ci. Sutskever aurait joué le rôle de meneur dans la décision brutale du conseil d'administration d'évincer Altman, exploitant ce désaccord stratégique. Toutefois, aucune des parties ne confirme cette rumeur et la situation reste floue.OpenAI a confié l'intérim à Mira Murati, directrice de la technologie. Mais alors que les employés manifestaient leur révolte à propos du licenciement d'Altman, elle a tenté d'obtenir son retour pour éviter la révolte. « OpenAI n'est rien sans son personnel », ont écrit de nombreux employés d'OpenAI sur X, y compris Murati elle-même. Les investisseurs ont été pris au dépourvu, aucun d'entre eux n'ayant été averti à l'avance de la décision du conseil d'administration d'évincer Altman. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a parlé d'une mauvaise surprise pour expliquer la situation. Rappelons que Microsoft est le principal investisseur du laboratoire d'IA.Nadella a déclaré que la structure de gouvernance d'OpenAI devait être modifiée. Il a rapidement enrôlé Altman au sein de Microsoft après son licenciement vendredi, mais la rumeur indique qu'Altman tente toujours de récupérer son poste de PDG d'OpenAI. D'autres investisseurs militent également pour qu'Altman revienne à la tête d'OpenAI. Dans le même, 95 % des employés d'OpenAI menacent de démissionner et de rejoindre Altman chez Microsoft si les membres du conseil d'administration ne démissionnent pas et si de nouveaux membres ne sont pas élus à la place. Pour l'instant, rien n'indique que le conseil d'administration va se plier à ses exigences.La situation de chaos règne toujours et le conseil d'administration a nommé le cofondateur de Twitch Emmett Shear comme nouveau PDG. Il succède à Mira Murati qui a été la PDG par intérim pendant environ deux jours. Quoi qu'il en soit, les choses sont allées si vite que jusqu'à présent, les raisons exactes à l'origine de l'éviction d'Altman par le conseil d'administration restent inconnues ; toute la communication autour est ambigüe. Pour l'instant, Microsoft émerge comme le grand gagnant de la tourmente de l'OpenAI : l'action de l'entreprise atteint son plus haut niveau historique après l'annonce de l'embauche d'Altman.ChatGPT pourrait-il se retrouver hors service en raison de la situation au sein d'OpenAI ?Quels pourraient être les impacts sur les utilisateurs ? Leurs activités risquent-elles d'être perturbées ?Quels pourraient être les impacts d'une indisponibilité de ChatGPT sur OpenAI et les investisseurs ?OpenAI pourrait-il continuer à faire tourner ChatGPT si 95 % de ses employés venaient à démissionner ?Selon vous, à quoi peut-on s'attendre en ce qui concerne l'avenir d'OpenAI ?