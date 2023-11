ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.



ChatGPT devient alors un assistant vocal qui soulève des craintes en lien avec la vie privée et la sécurité comme cela s’est vu avec Siri d’Apple et autres Google Assistant

La fonctionnalité peut être utilisée pour une variété d'applications quotidiennes : de la recherche de ce qu'il y a pour le dîner en prenant des photos du réfrigérateur et du garde-manger, à la recherche de la raison pour laquelle le gril ne démarre pas. L'entreprise précise en sus que les utilisateurs peuvent utiliser l'écran tactile de leur appareil pour entourer les parties de l'image sur lesquelles ils souhaitent que ChatGPT se concentre.La partie chat vocal fonctionne comme suit : l’utilisateur appie sur un bouton et prononce sa question, ChatGPT la convertit en texte et l’envoie au grand modèle linguistique, reçoit une réponse en retour, la convertit à nouveau en parole et prononce la réponse à voix haute. Être basé sur un LLM est une espèce de mouvance qu’OpenAI introduit ainsi dans la sphère des assistants vocaux au sein de laquelle on constate un arrimage des autres entreprises à la nouvelle donne.Comme la plupart des dispositifs de l'Internet des objets (IdO), les assistants vocaux soulèvent une foule d'inquiétudes quant à la confidentialité des données et à la vie privée. Ainsi, les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT ne sont pas sans rappeler les plaintes accusant Siri, Alexa et Google Assistant d'enregistrer les conversations privées des utilisateurs sans leur accord.Les entreprises technologiques encouragent depuis longtemps l'installation de dispositifs d'écoute dans les foyers et les poches, afin de convaincre les consommateurs de s'en remettre à leurs assistants vocaux pour tous les petits besoins qui se présentent. Mais certains s'inquiètent de plus en plus du fait que ces dispositifs enregistrent même lorsqu'ils ne sont pas censés le faire ; et ils portent leurs craintes devant les tribunaux. Par le passé, il y a eu de nombreux incidents de violation de données liés à ces enceintes connectées, mais les entreprises concernées n'ont pas été inquiétées pour autant.En janvier 2020, l’information selon laquelle l'application Ring d'Amazon partage de nombreuses informations personnelles à l'insu des utilisateurs a fait surface ; elle a été surprise en train de fournir des informations à Facebook, ce, que les utilisateurs aient un compte ou non. En juillet 2019, Google a reconnu qu'il partage avec des tiers les conversations entre ses enceintes connectées et les utilisateurs afin d'améliorer l'intelligence artificielle qui les anime. Ces actions n’ont pas manqué de conduire à des actions en justice, mais Google, Amazon et Apple ont chaque fois fait pression pour que les poursuites soient abandonnées.Source : OpenAIQuel est votre avis sur le sujet ?