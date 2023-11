Google Bard, la réponse de Google à ChatGPT

YouTube suscite des critiques en désactivant les bloqueurs de publicité

L'extension YouTube met en lumière les conflits d’intérêts entre les utilisateurs et les créateurs de contenu

Un test avec une vidéo de recette a montré que Bard pouvait fournir un résumé précis des ingrédients et des instructions, contournant ainsi le besoin de regarder la vidéo. Cependant, cela soulève des questions sur la valeur du contenu pour les créateurs, en particulier ceux derrière un paywall. Actuellement disponible en tant qu'expérience opt-in de Labs, cette fonction pourrait éventuellement être intégrée directement dans YouTube. Pour le moment, le principal bénéficiaire semble être Google, mais des interrogations subsistent quant à la façon dont cette technologie pourrait soutenir les créateurs et préserver leur incitation à produire du contenu pour la plateforme YouTube.Bard, développé par Google, est une IA générative et fait partie des grands modèles de langage (LLM). Elle se concentre sur la création de contenu textuel et la réponse à des questions de manière naturelle et conversationnelle. L’outil d’IA est alimenté par le modèle de langage de Google pour les applications de dialogue (LaMDA), publié en 2021. Google travaille sur les LLM depuis 2017, lorsqu'il a mis son modèle d'apprentissage profond Transformer à la disposition du public. Bard est le fruit de plusieurs années de développement et s'appuie sur les bases posées par les précédents modèles de langage de Google.Le développement de Bard serait une priorité pour Google, comme en témoigne la restructuration de son équipe Assistant et l'affectation de plus de spécialistes de l'IA au travail sur Bard. Depuis ses débuts, Google n'a cessé d'ajouter des fonctionnalités et des améliorations à Bard, ce qui témoigne de son engagement à long terme en faveur du chatbot. Si Bard présente des similitudes avec ChatGPT d'OpenAI, ChatGPT dispose depuis ses débuts de fonctionnalités et de capacités uniques, telles que l'intégration d'informations actualisées et la gestion des messages vocaux.Avec l'arrivée de ChatGPT, Google était confronté à une menace sérieuse dans sa position dans le monde de la technologie, où il contrôlait une grande partie des données transférées sur l'internet. Pourtant, avec ChatGPT, la manière dont les gens accèdent à l'information a considérablement changé, et avec Bard, Google tente de réparer la perte causée par sa position léthargique sur les LLM et leur développement dans le passé.Pour générer ses réponses, Bard utilise des informations provenant de l'ensemble du web et fait appel aux capacités conversationnelles de LaMDA pour fournir des réponses qui ressemblent à celles d'une conversation humaine. Google souhaite que Bard et d'autres chatbots d'IA fournissent des réponses de haute qualité, facilitant la compréhension des utilisateurs et les processus de prise de décision.Lors de démonstrations, Bard s'est montré capable d'aider les utilisateurs dans des scénarios de prise de décision, tels que le choix d'une voiture, et peut engager des discussions de suivi pour approfondir des sujets spécifiques. Cette fonctionnalité pourrait réduire la nécessité pour les utilisateurs de cliquer sur les résultats de recherche. Toutefois, Google s'engage à soutenir les créateurs de contenu et à maintenir un écosystème web sain et ouvert, en veillant à ce que le trafic utile soit dirigé vers diverses sources.Bard existe en tant qu'utilitaire autonome et n'est pas directement intégré à Google Search. Les utilisateurs peuvent s'engager dans une session de chat avec l'IA, et le contexte des questions précédentes au cours d'une session est mémorisé, ce qui permet des réponses plus affinées et contextualisées.Aujourd’hui, avec la nouvelle mise à jour, Bard peut résumer les points clés d’une vidéo et répondre avec précision à des questions sur le sujet de la vidéo. Pour l'instant, cette fonction n'existe que dans le cadre de l'expérience opt-in de Labs, et il faut un peu de travail pour obtenir la réponse que l'on cherche. Lorsque j'ai demandé la « recette complète » de la vidéo, Bard n'a rien trouvé. Mais lorsque j'ai demandé des "instructions pas à pas" à une autre question, j'ai obtenu la recette complète.Avec une telle friction, la stratégie YouTube d'ATK n'est probablement pas menacée pour le moment. Mais il n'est pas difficile d'imaginer un avenir où cet outil existera à l'intérieur même de YouTube, et à ce moment-là, il y aura une autre discussion à avoir sur la façon dont la valeur de Bard scraping le contenu d'une vidéo peut bénéficier aux créateurs - pour l'instant, le seul bénéfice clair est pour Google.Ce n'est pas nouveau pour l'IA générative, mais c'est une question à laquelle aucun acteur du secteur - y compris Google - n'a encore trouvé de réponse. Nous avons contacté Google pour obtenir des éclaircissements à ce sujet et nous mettrons à jour cet article avec leur réponse. Quoi qu'il en soit, s'il veut que les créateurs de YouTube continuent à produire du contenu pour sa plateforme, Google devra finir par trouver une solution.YouTube a récemment lancé une initiative de monétisation en neutralisant les bloqueurs de publicité, incitant ainsi les utilisateurs à opter pour YouTube Premium. Cette stratégie est compréhensible, étant donné que la plateforme doit générer des revenus pour maintenir son fonctionnement et rémunérer équitablement les créateurs qui dépendent d'elle.L'annonce de YouTube concernant la désactivation des bloqueurs de publicité sur ses vidéos repose sur l'utilisation d'une nouvelle technologie de détection empêchant les utilisateurs de passer ou de masquer les annonces. La plateforme justifie cette mesure en affirmant qu'elle vise à protéger les revenus des créateurs tout en offrant une expérience publicitaire plus homogène aux annonceurs.Les utilisateurs souhaitant éviter les publicités sur YouTube sont désormais invités à souscrire à YouTube Premium, un service payant offrant également d'autres avantages tels que le téléchargement hors ligne et l'accès à YouTube Music. Cette décision a suscité des critiques de la part des défenseurs de la vie privée et des droits des consommateurs, arguant que YouTube abuserait de sa position dominante en violant le choix des utilisateurs.Certains utilisateurs expriment par ailleurs des inquiétudes quant à la fiabilité et à la sécurité de la technologie de détection, craignant qu'elle puisse être contournée ou exploitée par des acteurs malveillants. YouTube a annoncé le déploiement progressif de cette fonctionnalité au cours des prochains mois, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité de fournir leur feedback et de signaler d'éventuels problèmes.Cette déclaration fait suite à l'apparition d'une nouvelle notification avertissant les utilisateurs que la lecture des vidéos pourrait être interrompue en cas d'utilisation répétée d'outils de blocage de publicités, une mesure déjà signalée par Android Authority, limitant la visualisation à trois vidéos lorsque le bloqueur de publicité est actif.L'expérience des utilisateurs souligne clairement les avantages pratiques de la mise à jour de l'extension YouTube de Bard, offrant une solution efficace pour obtenir rapidement des informations spécifiques à partir de vidéos sans avoir à les visionner intégralement. La capacité de Bard à extraire des détails tels que les ingrédients et les instructions constitue un atout indéniable pour les utilisateurs cherchant des informations précises.Cependant, des témoignages mettent également en lumière des préoccupations éthiques et potentiellement financières liées à cette fonctionnalité. En contournant le besoin de regarder la vidéo originale sur YouTube, l'utilisateur échappe aux prérolls publicitaires et aux recommandations de vidéos à la fin, ce qui pourrait affecter les revenus publicitaires de l'éditeur de la vidéo. De plus, le contournement du paywall comme celui du site web d'America's Test Kitchen soulève des questions sur la valeur du contenu derrière ce mur payant.Il semble y avoir un conflit d'intérêts entre la commodité offerte aux utilisateurs par Bard et les intérêts financiers des créateurs de contenu. Bien que l'efficacité de cette extension soit indéniable du point de vue de l'utilisateur, il est crucial de trouver un équilibre afin de préserver les incitations financières des créateurs de contenu à produire du matériel de qualité. Cette mise à jour souligne la nécessité d'une réflexion approfondie sur la manière dont de telles technologies peuvent être implémentées de manière éthique, en garantissant une juste compensation pour les créateurs de contenu tout en répondant aux besoins des utilisateurs.Source : Google Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de l'extension YouTube de Bard qui permet à l'IA de « visionner » des vidéos à la place des utilisateurs ?Partagez-vous l'idée selon laquelle la capacité de Bard à extraire des informations spécifiques des vidéos YouTube pourrait influencer la manière dont les créateurs de contenu monétisent leur travail ?Comment la nouvelle fonctionnalité de Bard pourrait-elle impacter les habitudes de consommation de contenu sur YouTube, et quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur les créateurs de contenu ?