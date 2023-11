Avant que tout le monde ne commence à publier des articles sur le "meilleur de 2023", voici le mensonge de l'année.



L'intelligence artificielle générale (AGI)



Ce mensonge a été élaboré lorsque l'OpenAI a commencé à pousser des programmes d'"intelligence artificielle générative" comme son ChatGPT, et il continue de se répandre. L'IA générative est issue de l'informatique de base de données basée sur le cloud que nous avons depuis une décennie. Elle est issue d'entreprises telles que Salesforce.com, qui vendaient des bases de données en tant que service dans le sillage de l'explosion de l'année 2000.



L'IA générative combine l'apprentissage automatique à partir d'une grande base de données avec une sortie flexible. Vous voulez une photo d'Elon Musk en rat ? Que diriez-vous d'une chanson sur les arbres dans le style de Steely Dan ? Voulez-vous une histoire sur l'actualité racontée par Mark Twain ? Que diriez-vous de rendre le pare-feu de votre entreprise proactif plutôt que réactif ? Il existe un programme d'IA générative qui vous aide à accomplir toutes ces tâches. C'est génial.



L'apprentissage automatique sur le Big Data



Mais l'IA générative n'est pas la même chose que l'intelligence générale.



Il s'agit d'un apprentissage automatique fondé sur un grand modèle de langage. Il s'agit d'un logiciel dont les résultats imitent ce que les gens ont fait avant lui. Cela signifie qu'elle a besoin d'informations sur ce qui a déjà été fait et d'algorithmes basés sur des données humaines pour faire quoi que ce soit.



L'IA générative ne peut pas penser. Elle ne peut que calculer.



Le mensonge sur l'intelligence artificielle générale est, comme la plupart des autres mensonges aujourd'hui, raconté pour des raisons politiques. Sam Altman veut que les grandes entreprises technologiques contrôlent le marché. Il veut que le gouvernement "réglemente" l'IA afin que seules quelques personnes et entreprises puissent l'utiliser, et il veut bien sûr faire partie des élus. Au minimum, son objectif est d'élever considérablement les barrières à l'entrée du nouveau marché.



En effet, l'IA générative peut rapporter beaucoup d'argent. Elle peut augmenter la productivité. Par exemple, elle peut planifier les ressources d'un hôpital, y compris son personnel, plus efficacement que la direction, parce qu'elle connaît toutes les ressources dont dispose l'hôpital, ainsi que les schémas d'utilisation.



C'est ce que nous montrent les travaux des entreprises de bases de données existantes. Elles s'appellent toutes vendeuses d'"IA" aujourd'hui. Palantir et ServiceNow connaissent une croissance de 20 à 30 % par an, de manière rentable.



L'utilisation des clouds pour traiter les données des programmes d'IA a également permis au fabricant de puces Nvidia de croître de 60 % par an. La capacité des clouds est absorbée par les clients, impatients de former de nouveaux modèles, aussi vite qu'elle est installée.



Selon les prédictions, l'avènement de l'AGI est une promesse et un potentiel immenses pour l'avenir de l'humanité. Grâce à ses capacités avancées, l'AGI a le pouvoir de révolutionner les industries, de relever des défis mondiaux complexes et de remodeler notre façon de travailler et de vivre. L'on s'attend à ce que l'AGI fasse preuve de capacités cognitives égales ou supérieures à celle de l'homme, mais pour l'instant, elle reste un objectif insaisissable, avec de nombreux défis techniques à relever. Cependant, les plus enthousiastes affirment que chaque jour qui passe nous rapproche de la création d'entités artificielles rivalisant avec nos capacités cognitives.Certains parmi eux pensent d'ailleurs que nous sommes déjà en présence d'une forme d'AGI. À titre d'exemple, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré il y a peu que son chatbot d'IA ChatGPT aurait pu être considéré comme une AGI il y a 10 ans. Il a laissé entendre que ChatGPT est victime de l'effet IA. (L'effet IA est dû au fait que la communauté de l'IA (experts, chercheurs, etc.) a tendance à ajuster ses attentes en matière d'IA à mesure que la technologie progresse et que certaines tâches deviennent courantes.) De plus, Google DeepMind a récemment décidé de classer ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google comme étant des formes d'AGI émergentes.Pour ces différents acteurs du secteur de l'IA, nous embarquons dans un voyage transformateur et il est crucial de donner la priorité aux considérations éthiques, d'établir des réglementations solides et de garantir la transparence et la responsabilité dans le développement de l'AGI. Après tout, nous ne voulons pas que l'AGI soit plus intelligente que nous et devienne notre maître. Toutefois, le journaliste technologique Dana Blankenhorn s'oppose catégoriquement à ces discours qu'il considère comme une duperie et un mensonge. Dans une analyse publiée récemment sur le sujet, Blankenhorn expose les points critiques de son point de vue comme suit :L'argumentaire de Blankenhorn a suscité de nombreuses réactions dans la communauté. Selon les critiques qui abondent dans son sens, il est important de contrer ce battage médiatique, car il exploite la naïveté des consommateurs afin de leur vendre tout produit estampillé "IA", qu'il soit efficace ou non. « ChatGPT, c'est comme la voyance. Le public est tellement désireux d'obtenir un miracle que même un tour de passe-passe bidon semble miraculeux. Lorsque tant de gens sont soit résignés à l'idée que l'AGI est une chose inévitable, il devient chaque jour plus facile pour une machine de passer le test de Turing sur le plan sociétal », indique un critique.Un autre a écrit : « nous avons inventé de nouveaux modèles d'apprentissage automatique capables de produire des images et des passages de texte convenables, si bien que les entreprises technologiques pensent que nous sommes sur le point de donner naissance à des esprits numériques qui pensent. Pour le dire simplement, il s'agit de fantasmes stupides et naïfs fondés sur une vision du monde axée sur la fiction. L'IA a changé et continuera de changer le monde en fonction de la façon dont les gens l'utilisent, mais l'idée que des formes de vie numériques conscientes d'elles-mêmes sont sur le point de naître est une fanfaronnade d'entreprise ».D'un autre côté, l'analyse de Blankenhorn est controversée. « Je suis d'accord pour dire que nous n'avons pas atteint l'AGI, mais son analyse est vraiment stupide. Il a oublié de fournir des preuves. L'ensemble de cet article peut être complètement rejeté. C'est en grande partie d'un argument d'homme de paille. L'argument principal était que les grands modèles de langage ne sont pas des AGI. Mais OpenAI et d'autres groupes travaillant sur les grands modèles de langages (et l'IA en général) ne prétendent pas attendre une AGI d'un grand modèle de langage », a écrit un critique. Selon lui, l'analyse de Blankenhorn n'apporte aucune information utile.Un autre critique a écrit : « il s'agit donc de l'argument standard : "il n'y a pas d'intelligence, ce n'est que de l'autocomplétion". La réponse à cela est "qui s'en soucie ?". Si le système est capable d'augmenter la productivité, de nous aider à résoudre des problèmes qui étaient auparavant insolubles (le repliement des protéines) et de remplacer des emplois, alors on se moque de savoir s'il est réellement intelligent ». Mais ce critique est controversé à son tour, puisqu'il semble minimiser l'influence du battage médiatique autour de l'IA et de l'AGI sur les décisions des consommateurs. À la limite, son argument encourage la surmédiatisation de la technologie.En somme, bien que Blankenhorn ne remette pas en cause le concept de l'AGI , il s'offusque contre le battage médiatique autour de cette technologie "hypothétique" et ses dangers potentiels pour l'humanité. Il affirme que tout ceci est fait afin de permettre à un petit groupe d'entreprises de contrôler le secteur de l'IA et d'entraver la concurrence en rendant difficile l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.Source : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'analyse de Dana Blankenhorn sur l'AGI ?Que pensez-vous des accusations qu'il porte contre Sam Altman d'OpenAI ?Pensez-vous qu'il y a un battage médiatique autour de l'IA et de l'hypothétique AGI ?ChatGPT est-il à la hauteur de son succès ou cela est-il simplement dû à la surmédiatisation ?Que pensez-vous de l'AGI ? Sera-t-elle un jour une réalité ou restera-t-elle insaisissable pour toujours ?