Le PDG de Nvidia a fait une apparition mercredi sur la scène de la conférence DealBook du New York Times et a répondu aux diverses questions du journaliste Andrew Ross Sorkin sur l'IA, et en particulier l'AGI. À la question de savoir s'il pense que l'AGI sera un jour une réalité, Huang a répondu par l'affirmative. Toutefois, il est parti de la définition de l'AGI et a laissé entendre que l'avènement de la technologie dépendra de la définition que le monde lui donne. « En fonction de la définition que vous en donnez, je pense que la réponse est oui », a répondu Huang. Il faut noter qu'il n'existe pas à l'heure actuelle un véritable consensus sur la définition de l'AGI.L'absence de consensus sur la question donne lieu à tout un tas de déclarations et de prédiction. Sam Altman, PDG d'OpenAI, n'a pas hésité à déclarer que son chatbot d'IA ChatGPT aurait pu être considéré comme une AGI il y a 10 ans. Il a laissé entendre que le chatbot est victime de l'effet IA. Google DeepMind a décidé récemment de classer ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google comme étant des formes d'AGI émergentes. La société a publié un cadre définissant 5 niveaux d'AGI. Les réflexions du PDG de Nvidia sur l'AGI interviennent alors que certains chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme sur ce qu'ils considèrent personnellement comme de l'AGI.Lors de la conférence, Huang a donné sa définition de l'AGI qui se lit comme suit : « un logiciel ou un ordinateur capable de passer des tests reflétant une intelligence de base assez compétitive par rapport à celle d'un être humain normal ». Selon Huang, si l'industrie adopte cette définition, alors l'avènement de l'AGI est imminent. « Je dirais que dans les cinq prochaines années, vous verrez, de toute évidence, des IA capables de réussir ces tests », a-t-il déclaré. Mais Huang ajoute que même si l'IA se développe plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, elle n'a pas encore montré de signes qu'elle peut démontrer ou surpasser l'intelligence humaine complexe.Huang précise : « il ne fait aucun doute que le taux de progression est élevé. Mais il y a tout un tas de choses que nous ne pouvons pas encore faire. Le raisonnement en plusieurs étapes que les humains maîtrisent très bien, l'IA ne peut pas le faire ». Toutefois, certains critiques ont jugé son point de vue ambigu. D'autres affirment qu'il s'agit d'un nouvel argument marketing de la part du PDG d'une des entreprises les plus en vue du secteur de l'IA. Dans le même temps, certains pensent que son point de vue est plus "modéré", affirmant que Huang tente de trouver un équilibre entre la réalité et un argument marketing pouvant lui permettre de vendre davantage.« Je pense que Jensen Huang sait très bien que les modèles d'IA actuels ne sont rien d'autre que des algorithmes avancés d'apprentissage automatique et n'ont rien à voir avec l'intelligence humaine. Dans le même temps, il ne peut pas être plus clair sur la question, car il risque d'anéantir les espoirs de beaucoup de monde et de se tirer une balle dans le pied. Donc, il dit : "nous n'avons pas encore l'AGI. Mais elle sera là d'ici 5 ans. Alors, achetez autant de GPU que possible et formez votre propre truc, pour ne pas être laissé pour compte". Il dira n'importe quoi pour vendre plus de GPU et augmenter le prix des actions de sa société », a déclaré un critique.En effet, Nvidia est l'une des entreprises qui profitent le plus de la course effrénée à l'IA. Les puces d'IA de Nvidia sont si populaires que le chiffre d'affaires a triplé au cours du troisième trimestre fiscal de la société. Les activités de Nvidia sont en plein essor en raison de l'augmentation de la demande de ses GPU très puissantes, qui sont nécessaires pour entraîner les grands modèles de langage (LLM) et exécuter de lourdes charges de travail dans des secteurs tels que l'automobile, l'architecture, l'électronique, l'ingénierie et la recherche scientifique. Meta, Microsoft, OpenAI, et d'autres géants de la Tech s'affrontent pour avoir accès à aux GPU de Nvidia.Le chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal de Nvidia a triplé, tandis que le bénéfice net a grimpé à 9,24 milliards de dollars, contre 680 millions de dollars un an plus tôt. Dans l'interview, le PDG de Nvidia a rappelé avoir livré "le premier superordinateur d'IA au monde à OpenAI", après qu'Elon Musk a entendu Huang parler de l'appareil lors d'une conférence. Musk a cofondé OpenAI avec Sam Altman et d'autres investisseurs en 2015 avant de l'entreprise en 2018 sous fond de tensions sur la gestion. « Elon l'a vu, et il s'est dit "j'en veux un". Il m'a parlé d'OpenAI. J'ai livré le premier supercalculateur d'IA au monde à OpenAI ce jour-là », précise Huang.En ce qui concerne le récent chaos qu'a traversé OpenAI, la structure de son conseil d'administration et l'éviction puis la réintégration du PDG Sam Altman, Huang a déclaré qu'il espérait que les choses se calment. « Je suis heureux que les choses soient réglées, et j'espère qu'elles le seront. C'est une équipe vraiment formidable. Huang. Cela nous rappelle également l'importance de la gouvernance d'entreprise. Nvidia est là 30 ans après sa création, nous avons traversé beaucoup d'adversité. Si nous n'avions pas créé notre entreprise correctement, qui sait ce qu'il serait advenu ? », a-t-il déclaré. Huang a refusé par la suite de classer les succès des entreprises d'IA.« Je ne vais pas classer mes amis. Je l'admets, j'en ai envie, mais je ne le ferai pas », a déclaré Huang. Par ailleurs, il a déclaré que malgré les lacunes de l'IA, elle est de plus en plus indispensable dans de nombreux domaines, voire tous les domaines. « Les logiciels ne peuvent pas être écrits sans IA, les puces ne peuvent pas être conçues sans IA, rien n'est possible », a-t-il conclu à propos du potentiel de l'IA. Huang a également déclaré que les puces H-100 que Nvidia livre aujourd'hui ont été conçues avec l'aide d'un certain nombre d'IA. Mais sans définition claire, il est difficile de répondre à cette question savoir le moment où l'AGI sera une réalité.Enfin, notons que de nombreuses personnes critiquent vivement ce qu'ils considèrent comme un battage médiatique autour de l'AGI. Cela induirait les consommateurs en erreur. D'après le journaliste technologique Dana Blankenhorn, l'AGI est le mensonge de l'année. Il affirme que la communication intense autour de l'AGI est liée aux visées politiques de certains acteurs importants du secteur de l'IA et à leurs tentatives visant à contrôler entièrement le développement de la technologie. Le journaliste allègue en outre que le but de ces acteurs est d'élever considérablement les barrières à l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prédictions du PDG de Nvidia Jensen Huang ?Que pensez-vous de la définition qu'il donne à l'intelligence artificielle générale ?Comme lui, avez-vous l'impression que l'IA est devenu indispensable dans tous les domaines ?Quelle est votre prédiction sur l'AGI ? Cette technologie est-elle hors de portée ?