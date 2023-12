Envoyé par Google Envoyé par Cette extravagance de science-fiction remporte le titre de notre meilleur jeu de l'année grâce à son excellente profondeur de contenu, ses visuels époustouflants et son design réfléchi. En saupoudrant l'histoire et les histoires des personnages tout au long du jeu, Honkai: Star Rail offre un divertissement durable aux amateurs de jeux de rôle comme aux nouveaux arrivants.

Apple a annoncé ses finalistes pour les App Store Awards le 14 novembre 2023, reconnaissant près de 40 applications et jeux dans 10 catégories différentes.« Nous sommes enthousiasmés par les réalisations de ces finalistes de l'App Store Award qui aident les utilisateurs du monde entier à explorer leurs intérêts dans le dessin, le design, le montage vidéo, l'éducation, la musique, la gestion du temps, l'entraînement, la randonnée, les jeux et bien plus encore. plus », a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow. « Ces finalistes sont tous incroyablement talentueux et ont déployé d’énormes efforts pour créer ces superbes applications et jeux. Nous sommes inspirés par leurs réalisations et sommes impatients d’annoncer les gagnants des App Store Awards plus tard ce mois-ci. »Les finalistes pour l’Application iPhone de l’année étaient AllTrails, Duolingo et Flighty. AllTrails, une application qui aide les utilisateurs à naviguer sur les sentiers de randonnée, de vélo, de course et de marche en plein air, a finalement été choisie comme gagnante. Apple a salué AllTrails pour son « design magnifique, son contenu riche et ses fonctionnalités innovantes » qui « ont encouragé les gens à explorer le monde naturel ».Google a révélé ses finalistes pour les Google Play Awards le 29 novembre 2023, honorant les meilleures applications et jeux de l’année dans plusieurs catégories. Les finalistes pour la meilleure application de 2023 étaient Imprint, Notion et Zocdoc. Imprint, une application qui aide les utilisateurs à créer des livres photo, des cartes et des cadeaux personnalisés, a été sélectionnée comme gagnante. Google a félicité Imprint pour son « interface simple et intuitive, sa qualité d’impression et sa livraison rapide » qui « ont rendu facile pour quiconque de préserver et de partager ses souvenirs ».Apple et Google se sont mis d'accord sur leur jeu de l'année, tous deux ayant choisicomme gagnant :Ces listes de « best of » de fin d'année ne sont pas seulement un moyen de susciter l'intérêt pour les nouvelles applications et les nouveaux jeux, mais servent également à évaluer l'état des marchés d'applications, ce que les plateformes elles-mêmes voulaient célébrer et ce qui a attiré l'attention des consommateurs au courant de l'année.Étonnamment, cependant, Apple a résisté cette année à la tendance consistant à mettre en avant les applications qui étaient nouvelles dans le magasin ou qui avaient tiré parti d'une technologie récemment publiée de manière innovante. Au lieu de cela, ses finalistes pour l'application iPhone de l'année comprenaient des applications qui méritaient depuis longtemps des éloges en tant que compagnons mobiles bien construits et bien conçus, notamment l'application d'apprentissage des langues Duolingo et l'application de voyage Flighty, en plus du gagnant AllTrails.Néanmoins, il convient de noter qu’il s’agit d’un type de sélection différent de celui des années précédentes, lorsque les gagnants de l’App Store comprenaient le succès social BeReal en 2022 et l’application pour enfants bien accueillie Toca Life World l’année précédente.Il convient également de noter que ni Apple ni Google n’ont choisi une application d’IA comme application de l’année, malgré l’incroyable succès de l’application mobile de ChatGPT et d’autres.ChatGPT, qui compte plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play et une note de 4,8 étoiles sur Google Play et l’App Store, était notablement absente des deux listes de finalistes. L’application, qui a été lancée en mai 2023 sur iOS puis en juillet 2023 sur Android , permet aux utilisateurs d’avoir des conversations textuelles ou vocales avec un système d’intelligence artificielle avancé qui peut répondre aux questions, donner des conseils, fournir de l’inspiration et aider aux tâches d’écriture. L’application utilise le modèle GPT-4 d’OpenAI, la version la plus récente et la plus puissante de sa technologie de traitement du langage naturel.C'est donc particulièrement étrange qu'elle ne soit pas présente parmi les applications de l'année, étant donné que ChatGPT est devenue l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire plus tôt cette année, lorsqu'elle a atteint 100 millions d'utilisateurs peu après son lancement.Ce record a ensuite été battu par Instagram Threads, qui a atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement cinq jours et qui, en octobre, maintenait toujours une base d'utilisateurs actifs d'un peu moins de 100 millions. Toutefois, il convient de noter que les 100 millions d'utilisateurs initialement comptabilisés par Threads étaient des inscriptions et non des utilisateurs actifs mensuels. Pendant ce temps, l'augmentation de ChatGPT à 100 millions d'utilisateurs incluait son application Web, la comparaison est donc difficile.L’un ou l’autre de ces choix représenterait une réussite en matière d’application mobile, mais les deux plateformes de magasins d’applications considéraient les autres comme les grands gagnants cette année. De plus, en dehors de ChatGPT, de nombreuses autres applications d’IA génèrent également des millions de revenus. La décision d’éviter la catégorie IA semble donc un choix délibéré de la part d’Apple.En plus de ses grands gagnants, Google a adopté une approche différente de ses applications « best of » cette année, en mettant en avant les applications « multi-appareils » qui reflétaient ses efforts sur le Play Store, conçues pour faciliter la recherche d'applications qui ne sont pas uniquement destinées aux smartphones. Il a désigné Spotify comme sa meilleure application multi-appareils (un choix intéressant étant donné qu'il vient d'être révélé dans l'affaire antitrust avec Epic Games que Spotify a un accord privilégié avec Google qui lui permet de contourner les frais du Play Store). Le meilleur jeu multi-appareils était le jeu de stratégie au tour par tour OUTERPLANE – Strategy Anime.Google permet également aux utilisateurs de voter pour leurs applications préférées et, sans surprise, ChatGPT a remporté la course en tant qu'application choisie par l'utilisateur de l'année. Le jeu de l’année choisi par l’utilisateur a été MONOPOLY GO*!Contrairement à Apple, qui est en conflit avec Meta depuis que les changements apportés à la transparence du suivi des applications ont eu un impact sur l'activité publicitaire de Meta, conduisant à une relation détériorée entre les deux grandes enseignes de la technologie, Google n'a pas hésité à mettre en évidence WhatsApp de Meta dans sa liste des gagnants. Il a également fait un clin d’œil à l’application intelligente Artifact, basée sur l’IA, conçue par les cofondateurs d’Instagram.Parmi les autres gagnants de l'App Store figurent l'application iPad de l'année Prêt-à-Makeup, l'application Mac de l'année Photomator, l'application Apple TV de l'année MUBI, l'application Apple Watch de l'année SmartGym, le jeu iPhone de l'année Honkai: Star Rail, etc.« C'est inspirant de voir la manière dont les développeurs continuent de créer des applications et des jeux incroyables qui redéfinissent le monde qui nous entoure », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple, dans un communiqué à propos des gagnants de 2023. « Les gagnants de cette année représentent le potentiel illimité des développeurs pour donner vie à leurs visions, en créant des applications et des jeux dotés d'une ingéniosité remarquable, d'une qualité exceptionnelle et de missions ciblées », a-t-il ajouté.Apple a également évité de nommer une application d'IA parmi ses gagnants de l'impact culturel, malgré l'impact très réel de l'IA sur la culture, à la fois en ligne et hors ligne. En 2023, l’IA s’est infiltrée dans la technologie quotidienne, a été utilisée pour créer de l’art et de la musique, et a eu des effets sur le marché de l'emploi. Au lieu de cela, les gagnants culturels d'Apple comprenaient l'application de jeu pour enfants Pok Pok, une application d'accessibilité Proloquo, le minimiseur de gaspillage alimentaire Too Good To Go, l'application de puzzle Unpacking et le jeu d'objets cachés Finding Hannah.Néanmoins, l’entreprise n’a pas pu éviter complètement le sujet de l’IA, c’est pourquoi elle a fait un clin d’œil à la technologie en nommant l’IA générative « Tendance de l’année » et a rassemblé une collection d’applications d’IA générative qui présentaient cette tendance. Cependant, Apple ne les a pas nommés dans son communiqué de presse, pointant uniquement vers leur regroupement App Store.Sources : Apple Pensez-vous que ChatGPT mérite d'être l'application de l'année ? Pourquoi ou pourquoi pas?Êtes-vous surpris de ne pas voir l'application figuré dans la liste « applications de l'année » aussi bien chez Google que chez Apple ? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ?Que pensez-vous de l'utilisation de ChatGPT comme partenaire de conversation*? Trouvez-vous cela utile, divertissant ou dérangeant*?Quels sont les avantages et les risques potentiels de ChatGPT et des autres chatbots IA pour la société et les individus*?Comment pensez-vous qu’Apple et Google devraient évaluer et sélectionner les applications de l’année ? Quels critères et valeurs doivent-ils utiliser ?Selon vous, quelles autres applications auraient dû être nominées ou récompensées comme application de l’année*? Qu’est-ce qui les distingue ?