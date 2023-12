La situation au sein d'OpenAI s'est apaisée après le retour de Sam Altman à la tête de la société, mais le scandale lié à son licenciement surprise n'est pas conjugué au passé pour autant. L'on cherche toujours à comprendre pourquoi l'ancien conseil d'administration d'OpenAI a déclaré avoir perdu confiance en la capacité d'Altman à continuer à diriger l'entreprise. « Le conseil d’administration n’a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI », indique le billet de blogue qui a annoncé le départ d'Altman. Beaucoup ont spéculé sur le fait qu'Altman a placé ses intérêts personnels avant les intérêts d'ordre général défendus par OpenAI.Ces critiques justifient leurs allégations par les investissements personnels d'Altman, y compris dans la startup américaine Rain AI. Des documents ayant fait l'objet de fuite ont révélé qu'OpenAI a signé en 2019 un accord non contraignant afin de dépenser 51 millions de dollars pour acheter les puces d'IA de Rain AI lorsqu'elles seront disponibles. Rain a déclaré aux investisseurs qu'Altman avait personnellement investi plus d'un million de dollars dans la startup. Mais l'entreprise n'a pas mentionné la lettre d'intention signée par OpenAI. Pour certains, il s'agit d'un conflit d'intérêts et Altman n'aurait peut-être pas perdu grand-chose s'il n'avait pas été réintégré.La lettre d'intention révèle comment le réseau d'investissements personnels d'Altman peut s'enchevêtrer avec ses fonctions de PDG d'OpenAI. Son ancien poste au sein de l'incubateur de startups Y Combinator lui a permis de devenir l'un des principaux négociateurs de la Silicon Valley, en investissant dans des dizaines de startups et en jouant le rôle d'intermédiaire entre les entrepreneurs et les plus grandes entreprises du monde. Des sources internes rapportent que les distractions et l'imbrication de ses multiples activités ont joué un rôle dans son récent licenciement par le conseil d'administration d'OpenAI pour cause de communications peu honnêtes.Sur la toile, de nombreux critiques semblent partager cet avis. « C'est pour ce genre de choses qu'Altman a été licencié. Le conseil d'administration a perdu confiance en son honnêteté à cause de nombreuses petites choses qui s'accumulaient », lit-on dans les commentaires. Un autre a écrit : « je pense qu'il y ait un conflit d'intérêts important avec Sam Altman qui prétend ne pas avoir d'actions dans OpenAI et qui gagne de l'argent en finançant ses propres investissements. Il semble que tout le monde ait été prompt à faire le chevalier blanc pour ce type et maintenant les squelettes semblent sortir un par un pour que le monde entier les voie ».« Son départ fait suite à un processus d’examen délibéré par le conseil d’administration, qui a conclu qu’il n’était pas toujours franc dans ses communications avec le conseil d’administration, ce qui a empêché ce dernier d’exercer ses responsabilités », indiquait OpenAI le 17 novembre. L'accord signé avec Rain souligne également la volonté d'OpenAI de dépenser des sommes importantes pour garantir l'approvisionnement en puces nécessaires pour soutenir les projets pionniers en matière d'IA. Altman s'est plaint publiquement d'une pénurie brutale d’accélérateurs d'IA et de leurs coûts exorbitants, ce qui pourrait entraver les activités d'OpenAI.OpenAI exploite le puissant cloud de Microsoft, son principal investisseur, mais a régulièrement fermé l'accès à des fonctionnalités de ChatGPT en raison de contraintes matérielles. Selon un billet de blogue sur une réunion à huis clos qu'il a tenue avec des développeurs, Altman aurait déclaré que le rythme des progrès de l'IA pourrait dépendre des nouvelles conceptions de puces et des chaînes d'approvisionnement. Les documents envoyés par Rain aux investisseurs indiquent que la startup pourrait fournir son premier matériel aux clients dès le mois d'octobre de l'année prochaine. Ce qui pourrait aider à réduire la pénurie de puces et à faire baisser les prix.Pour rappel, Rain est une startup qui conçoit des puces d'IA imitant le fonctionnement du cerveau et qui vise à servir les entreprises comme OpenAI et Anthropic. Rain a levé 25 millions de dollars en 2022. La startup a vanté ses progrès auprès d'investisseurs potentiels au début de l'année, prévoyant que dès ce mois-ci, elle pourrait sortir une puce de test, une étape standard dans le développement d'une puce faisant référence à une conception prête à être fabriquée. Mais Rain vient de remanier son conseil d'administration après que les autorités américaines ont demandé au fonds saoudien Prosperity7 Ventures de vendre sa participation dans la société.Cela fait suite à "un examen" du Comité sur l'investissement étranger aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS), qui surveille les transactions ayant des implications en matière de sécurité nationale. Le retrait forcé du fonds saoudien Prosperity7 Ventures pourrait ajouter aux difficultés de Rain à mettre sur le marché une nouvelle technologie de puce, retardant potentiellement le jour où OpenAI pourra honorer sa commande anticipée de 51 millions de dollars. Grep VC, une société de capital-risque basée dans la Silicon Valley, a acquis les actions cédées par Prosperity7 Ventures, une filiale du groupe Saudi Aramco.Les puces neuromorphiques, comme celles conçues par Rain, promettent un fonctionnement très efficace et à très faible consommation d'énergie, ce qui est essentiel pour surmonter les goulets d'étranglement associés aux puces lourdes fabriquées par Nvidia, AMD, etc. D'autres entreprises ont déjà construit et testé avec succès des puces neuromorphiques, notamment IBM. Le PDG fondateur de Rain, Gordon Wilson, est passé à un rôle de conseiller exécutif, et a déclaré dans un poste sur LinkedIn : « Rain est prêt à construire un produit qui définira de nouveaux marchés de puces d'intelligence artificielle et perturbera massivement les marchés existants ».Les inquiétudes des États-Unis concernant l'accord de Prosperity7 avec Rain soulèvent également des questions sur un autre effort d'Altman visant à accroître l'offre mondiale de puces d'IA. Au cours des derniers mois, il a discuté avec des investisseurs du Moyen-Orient de la possibilité de lever des fonds pour lancer une nouvelle société de puces afin d'aider OpenAI et d'autres à se diversifier au-delà de leur dépendance actuelle aux GPU de Nvidia et aux puces spécialisées de Google, d'Amazon et de quelques fournisseurs plus petits. Mais les États-Unis ont pris cette année des mesures qui pourraient ralentir le développement de l'IA au Moyen-Orient.Rain a déclaré qu'Altman a dirigé l'un des financements de démarrage de la startup en 2018, l'année avant qu'OpenAI n'accepte de dépenser 51 millions de dollars pour ses puces. À un moment donné, Rain a affirmé aux investisseurs qu'elle avait eu des discussions avancées pour vendre des systèmes à Google, Oracle, Meta, Microsoft et Amazon. Microsoft a refusé de commenter, et les autres entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les puces de Rain, basées sur l'architecture open source RISC-V, ciblent principalement ce que l'industrie technologique appelle les appareils de périphérie (edge devices), situés loin des centres de données.Ces appareils comprennent les téléphones, les drones, les voitures et les robots. Rain vise à fournir une puce capable d'entraîner les algorithmes des machines et de les exécuter une fois qu'ils sont prêts à être déployés. La plupart des puces de pointe actuelles, comme celles que l'on trouve dans les smartphones, se concentrent sur ce dernier aspect, connu sous le nom d'inférence. Pour l'instant, l'on ignore comment OpenAI compte utiliser les puces d'IA de Rain.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'investissement d'Altman dans la startup Rain AI ?Pensez-vous que nous sommes en présence d'une situation de conflit d'intérêts ?