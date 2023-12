Le rapport de LambdaTest montre également que les entreprises s'efforcent de répondre au besoin d'une plus grande fiabilité des logiciels, 72 % des organisations impliquant des testeurs dans les sessions de planification du " sprint ", signalant un changement substantiel vers la prise en compte de la qualité des logiciels plus tôt dans le cycle de vie du développement des logiciels.Les utilisations de l'IA comprennent l'automatisation de la création de données de test (51 %), l'écriture de code pour les tests automatisés (45 %), l'analyse des résultats des tests et l'établissement de rapports (36 %), et la formulation de cas de test (46 %). En outre, 89 % des organisations automatisent le déploiement et l'exécution des tests à l'aide d'outils d'intégration et de livraison continues (CI/CD).Toutefois, l'étude a également mis en évidence que des lacunes subsistent dans les tests de logiciels. Les équipes consacrent 10 % de leur temps à la mise en place et à la maintenance des environnements de test et 8 % à la correction des tests défectueux. 74 % des équipes ne disposent pas d'un système structuré de hiérarchisation des priorités, ce qui peut les amener à négliger des facteurs tels que les niveaux de risque et le retour d'information des clients lors de l'exécution des tests automatisés. Enfin, de nombreuses équipes manquent de données pour mesurer la fiabilité des logiciels : 29 % d'entre elles n'ont pas d'infrastructure d'intelligence des tests pour fournir des informations sur le déroulement des tests automatisés et 12 % n'ont pas de système de reporting.Asad Khan, PDG et cofondateur de LambdaTest, déclare : "".Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette étude de LambdaTest crédible ou pertinente ?