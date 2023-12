Lancement de l'Alliance pour l'IA, une communauté internationale de développeurs, de chercheurs et d'utilisateurs de technologies de pointe qui collaborent pour faire progresser l'IA ouverte, sûre et responsable.

Développer et déployer des normes de référence et d'évaluation, des outils et d'autres ressources qui permettent le développement et l'utilisation responsables des systèmes d'IA à l'échelle mondiale, y compris la création d'un catalogue d'outils de sûreté, de sécurité et de confiance approuvés. Soutenir la promotion et la mise en œuvre de ces outils auprès de la communauté des développeurs pour le développement de modèles et d'applications.





Faire progresser de manière responsable l'écosystème des modèles de fondation ouverts avec diverses modalités, y compris des modèles multilingues, multimodaux et scientifiques hautement performants qui peuvent aider à relever les défis de la société dans les domaines du climat, de l'éducation et au-delà.





Favoriser un écosystème dynamique d'accélérateurs de matériel d'IA en stimulant les contributions et l'adoption de technologies logicielles essentielles.





Soutenir le développement des compétences en matière d'IA et la recherche exploratoire à l'échelle mondiale. Mobiliser la communauté universitaire pour aider les chercheurs et les étudiants à apprendre et à contribuer à des projets de recherche sur des modèles et des outils d'IA essentiels.





Élaborer des contenus et des ressources pédagogiques pour informer le public et les décideurs politiques sur les avantages, les risques, les solutions et la réglementation précise de l'IA.





Lancer des initiatives qui encouragent le développement ouvert de l'IA de manière sûre et bénéfique, et organiser des événements pour explorer les cas d'utilisation de l'IA et montrer comment les membres de l'Alliance utilisent la technologie ouverte dans l'IA de manière responsable et pour le bien.

Les créateurs d'outils permettant l'évaluation comparative de l'IA, les mesures de confiance et de validation, les meilleures pratiques et la création d'applications telles que MLPerf, Hugging Face, LangChain, LlamaIndex et les boîtes à outils d'IA en libre accès pour l'évaluation de l'explicabilité, de la confidentialité, de la robustesse des adversaires et de l'impartialité.





Les universités et les agences scientifiques qui forment et soutiennent, génération après génération, des scientifiques et des ingénieurs en IA et qui repoussent les frontières de la recherche en IA grâce à la science ouverte.





Les constructeurs de matériel et d'infrastructure qui soutiennent la formation et les applications d'IA - des GPU nécessaires aux accélérateurs d'IA personnalisés et aux plateformes en nuage ;





Les champions des frameworks qui pilotent les logiciels de plateforme, notamment PyTorch, Transformers, Diffusers, Kubernetes, Ray, Hugging Face Text generation inference et Parameter Efficient Fine Tuning.





Les créateurs de certains des modèles ouverts les plus utilisés aujourd'hui, notamment Llama2, Stable Diffusion, StarCoder, Bloom, et bien d'autres.

Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR)

Aitomatic

AMD

Anyscale

Cerebras

CERN

Clinique de Cleveland

Université de Cornell

Dartmouth

Dell Technologies

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

ETH Zurich

Fast.ai

Fenrir, Inc.

FPT Software

Université hébraïque de Jérusalem

Hugging Face

IBM

Centre international Abdus Salam de physique théorique (CIPT)

Imperial College London

Institut indien de technologie de Bombay

Institut d'informatique et d'intelligence artificielle

Intel

Université de Keio

LangChain

LlamaIndex

Fondation Linux

Mass Open Cloud Alliance, géré par l'Université de Boston et Harvard

Meta

Université Mohamed bin Zayed d'intelligence artificielle

MLCommons

National Aeronautics and Space Administration (Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace)

National Science Foundation

Université de New York

NumFOCUS

OpenTeams

Oracle

Partenariat sur l'IA

Quansight

Red Hat

Institut polytechnique Rensselaer

Roadzen

Sakana AI

SB Intuitions

ServiceNow

Silo AI

Fondation Simons

Groupe Sony

Stability AI

Together AI

TU Munich

UC Berkeley College of Computing, Data Science, and Society (Collège d'informatique, de science des données et de société)

Université de l'Illinois Urbana-Champaign

Université de Notre Dame

Université du Texas à Austin

Université de Tokyo

Université de Yale

Les progrès de l'IA ouvrent de nouvelles perspectives qui peuvent améliorer notre façon de travailler, de vivre, d'apprendre et d'interagir les uns avec les autres. L'innovation ouverte et transparente est essentielle pour permettre à un large éventail de chercheurs, de concepteurs et d'utilisateurs de l'IA de disposer des informations et des outils nécessaires pour exploiter ces progrès de manière à donner la priorité à la sécurité, à la diversité, aux opportunités économiques et aux avantages pour tous.Bien que de nombreuses entreprises, start-ups, chercheurs, gouvernements et autres s'engagent en faveur de la science et des technologies ouvertes et souhaitent participer à la nouvelle vague d'innovation en matière d'IA, une plus grande collaboration et un meilleur partage de l'information aideront la communauté à innover plus rapidement et de manière plus inclusive, à identifier les risques spécifiques et à les atténuer avant de mettre un produit sur le marché.C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui l', un groupe d'organisations de premier plan issues de l'industrie, des startups, du monde universitaire, de la recherche et des pouvoirs publics, qui s'unissent pour soutenir l'innovation ouverte et la science ouverte dans le domaine de l'IA. L'Alliance pour l'IA est orientée vers l'action et résolument internationale. Elle est conçue pour créer des opportunités partout grâce à un éventail diversifié d'institutions qui peuvent façonner l'évolution de l'IA de manière à mieux refléter les besoins et la complexité de nos sociétés.L'Alliance pour l'IA s'attache à favoriser une communauté ouverte et à permettre aux développeurs et aux chercheurs d'accélérer l'innovation responsable dans le domaine de l'IA tout en garantissant la rigueur scientifique, la confiance, la sûreté, la sécurité, la diversité et la compétitivité économique. En réunissant des développeurs, des scientifiques, des institutions universitaires, des entreprises et d'autres innovateurs de premier plan, nous mettrons en commun nos ressources et nos connaissances pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité, tout en offrant une plateforme de partage et de développement de solutions qui répondent aux besoins des chercheurs, des développeurs et des adoptants du monde entier.Pour ce faire, l'Alliance pour l'IA prévoit de lancer ou d'améliorer des projets qui répondent aux objectifs suivants :Pour que l'innovation ouverte dans le domaine de l'IA profite à tous et qu'elle soit construite de manière responsable, l'Alliance pour l'IA est composée d'un large éventail d'organisations qui travaillent sur les aspects de l'éducation, de la recherche, du développement et du déploiement de l'IA, ainsi que de la gouvernance.Nous sommes :IBM et Meta sont fiers de co-lancer l'Alliance pour l'IA avec des organisations de premier plan dans l'industrie, le gouvernement et le monde universitaire. Parmi les partenaires et les collaborateurs, citons :L'Alliance pour l'IA commencera ses travaux par la formation de groupes de travail dirigés par les membres dans tous les grands domaines thématiques énumérés ci-dessus. L'Alliance mettra également en place un conseil d'administration et un comité de surveillance technique chargés de faire progresser les domaines de projet susmentionnés, ainsi que d'établir des normes et des lignes directrices générales pour le projet.En plus de rassembler des développeurs, des scientifiques, des universitaires, des étudiants et des chefs d'entreprise de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'Alliance pour l'IA prévoit de s'associer à d'importantes initiatives existantes émanant de gouvernements, d'organisations à but non lucratif et d'organisations de la société civile qui effectuent un travail précieux et cohérent dans le domaine de l'intelligence artificielle.