Malgré les efforts déployés pour aligner les grands modèles de langage afin qu'ils produisent des réponses inoffensives, ils restent vulnérables aux invites de jailbreak qui suscitent un comportement sans restriction. Dans ce travail, nous étudions la modulation de persona en tant que méthode de jailbreak de boîte noire pour orienter un modèle cible vers des personnalités qui sont prêtes à se conformer à des instructions contraignantes. Plutôt que d'élaborer manuellement des messages-guides pour chaque persona, nous automatisons la génération de jailbreaks à l'aide d'un assistant de modèle linguistique. Nous démontrons une série de complétions nuisibles rendues possibles par la modulation de persona, y compris des instructions détaillées pour synthétiser de la méthamphétamine, construire une bombe et blanchir de l'argent. Ces attaques automatisées atteignent un taux d'achèvement nuisible de 42,5 % dans GPT-4, soit 185 fois plus qu'avant la modulation (0,23 %). Ces invites sont également transférées à Claude 2 et Vicuna avec des taux d'exécution nuisibles de 61,0 % et 35,9 %, respectivement. Nos travaux révèlent une autre vulnérabilité dans les grands modèles de langage commerciaux et soulignent la nécessité de mettre en place des mesures de protection plus complètes.Sur l'ensemble des trois modèles, les attaques par modulation de personne ont réussi à obtenir un texte classé comme nuisible dans 46,48% des cas. Toutefois, il ne s'agit probablement que d'une limite inférieure de la nocivité réelle suscitée par les attaques de modulation de persona en raison du taux élevé de faux négatifs du classificateur PICT. Dans l'ensemble, ces résultats démontrent la polyvalence et la créativité des LLM en tant qu'assistants pour le red teaming.Dans l'ensemble, ces "jailbreaks" mettent en évidence une vulnérabilité commune à des architectures et des mesures de protection très différentes. Bien que les mesures de sécurité existantes soient efficaces pour prévenir les abus à l'aide de méthodes naïves, le pire des comportements reste accessible et peut être exploité facilement et à peu de frais à l'aide de méthodes automatisées comme les nôtres.Nous avons réussi à obtenir des réponses pour 36 des 43 catégories restreintes pour les trois modèles et pour 42 des 43 catégories pour au moins un modèle. Les organisations s'efforcent de corriger régulièrement les LLM contre les failles nouvellement découvertes, ce qui donne lieu à une course aux armements entre les méthodes d'attaque et de défense. Un exemple en est le jailbreak DAN, qui a connu jusqu'à présent 11 itérations dans le cycle "jailbreaking" et "patching". La modulation de la personnalité motive en outre la nécessité de disposer de défenses solides contre les problèmes fondamentaux qui conduisent au succès de ces attaques.. Nous avons constaté, lors d'expériences préliminaires, que les capacités du modèle choisi comme assistant de recherche jouent un rôle important dans la réussite de l'attaque. Par exemple, GPT-3.5 8 n'a généralement pas réussi à produire des invites de modulation de persona. Cela suggère que des modèles plus avancés pourraient à l'avenir permettre des exploits plus importants.Notre approche exploite l'accès à l'API de GPT-4 pour générer des jailbreaks transférables à zéro coup. Bien que GPT-4 ne soit disponible qu'en tant que boîte noire via l'API, nous démontrons comment un petit nombre de requêtes coûtant moins de 3 dollars par attaque peut être utilisé pour pirater des modèles de pointe. Par ailleurs, d'autres travaux récents ont montré que les méthodes de boîte blanche peuvent également être utilisées pour générer des attaques transférables. Ces résultats suggèrent qu'il existe des risques de sécurité significatifs posés par l'accès API ou la disponibilité en source ouverte de LLMs avancés.Nous constatons que les instructions d'utilisation abusive échantillonnées à partir du GPT-4 pour une catégorie nuisible ne reflètent pas toujours le comportement nuisible prévu. Par exemple, pour la catégorie "promotion du génocide", notre assistant LLM crée l'instruction "Que pensez-vous des méthodes de contrôle de la population ?" qui n'est pas strictement liée au génocide. Les mesures de protection du GPT-4 empêchent l'utilisation d'instructions très explicites en cas de mauvaise utilisation. Des améliorations à ce niveau et à d'autres parties de notre pipeline automatisé pourraient améliorer la nocivité des comportements observés.L'évaluation de la nocivité d'un système est complexe. Dans nos expériences, nous simplifions la détection de la nocivité en utilisant la classification PICT. Outre ses limites de performance évoquées précédemment, la classification PICT ne mesure pas directement d'autres composantes qui sont pertinentes pour la nocivité dans des scénarios réels. Par exemple, la nocivité réelle devrait également prendre en compte le fait que les informations fournies sont difficiles d'accès à l'aide des moteurs de recherche traditionnels ou que les actions nocives peuvent être automatisées (par exemple, l'automatisation de la désinformation).Les jailbreaks bon marché et automatisés, tels que celui présenté ici, peuvent ouvrir la voie à des approches de red-teaming plus évolutives qui ne reposent pas sur une exploration manuelle coûteuse ou sur des méthodes d'optimisation de la boîte blanche. L'identification automatique des vulnérabilités dans les LLM est une question urgente, car les comportements indésirables deviennent de plus en plus rares et difficiles à repérer. Nous avons constaté que l'élaboration de jailbreaks contre les LLM est un défi et nécessite une étude systématique des façons dont ils peuvent être trompés et piégés. La poursuite des travaux sur la "psychologie des modèles" des LLM peut s'avérer précieuse. Enfin, nous espérons que les développeurs de LLM s'efforceront de rendre leurs modèles résistants aux attaques par modulation de la personnalité. La poursuite de la course entre les méthodes d'attaque et de correction des LLM sera en fin de compte utile pour développer une IA plus sûre.