La start-up française d'intelligence artificielle Mistral a été évaluée à 2 milliards d'euros lors d'un tour de table exceptionnel qui devrait être clôturé, devenant ainsi le dernier bénéficiaire de la frénésie des investisseurs à acheter les entreprises d'intelligence artificielle les plus en vue au monde.La société basée à Paris a obtenu cette importante valorisation grâce à un nouvel investissement mené par l'importante société de capital-risque de la Silicon Valley, Andreessen Horowitz, selon plusieurs personnes ayant connaissance des négociations. Les géants de la technologie Nvidia et Salesforce, la banque française BNP Paribas et la société de capital-risque américaine General Catalyst font également partie du tour de table.Deux personnes ont déclaré que le montant du nouveau tour de table s'élevait à environ 400 millions d'euros et qu'il se composait principalement d'actions et, dans une moindre mesure, de dettes convertibles. L'accord devrait être signé sous peu, et une annonce devrait être faite.La valorisation de 2 milliards d'euros, qui comprend les fonds levés, représente une augmentation substantielle par rapport au mois de juin, lorsque le groupe, créé il y a quelques semaines, avait levé 105 millions d'euros pour une valorisation de 240 millions d'euros, dans le cadre d'une opération menée par Lightspeed Venture Partners.L'évaluation d'une jeune entreprise fondée en mai par trois anciens chercheurs en IA de Meta et de Google reflète la conviction de nombreux acteurs de la Silicon Valley que l'IA a le potentiel de bouleverser de vastes pans de l'économie et de la société.À l'instar d'OpenAI, soutenue par Microsoft, Mistral travaille sur l'IA générative grâce à ce que l'on appelle les grands modèles de langage (LLM), qui sont capables de créer de la prose et du code semblables à ceux de l'homme en quelques secondes. Le développement de cette technologie nécessite toutefois des capitaux importants, car les LLM requièrent d'énormes quantités de puissance de traitement informatique. Ce problème a donné l'avantage aux géants technologiques américains et chinois aux poches profondes, qui mènent la course à l'innovation à ce jour, mais Mistral s'est imposé comme l'un des espoirs européens les plus brillants et les mieux financés dans le domaine de l'IA générative.L'un des fondateurs de l'entreprise française, Arthur Mensch, a déclaré au Financial Times en octobre que sa technologie était plus efficace et moins coûteuse que celles développées par ses grands rivaux américains. Mistral mise également sur une approche "open source", dans laquelle le modèle serait publié publiquement afin de permettre aux développeurs et aux entreprises de s'en inspirer et de contribuer à son développement.Mensch a ajouté que si l'entreprise ne gagnait pas encore d'argent, il s'attendait à ce que cela change "", car elle prépare une nouvelle plateforme permettant aux clients d'accéder à ses modèles d'IA.Parmi les autres investisseurs de Mistral figurent l'ancien dirigeant de Google, Eric Schmidt, le milliardaire français des télécommunications, Xavier Niel, et Bpifrance, la banque d'investissement soutenue par l'État français.Quel est votre avis sur le sujet ?