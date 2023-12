modèle de langage amélioré : ChatGPT Plus utilise les capacités avancées du modèle de langage GPT-4 ;



des réponses plus longues : ChatGPT Plus vous permet d'obtenir des réponses plus détaillées et plus complètes à des questions complexes ;



un temps de réponse plus rapide : les abonnés de ChatGPT Plus bénéficient de temps de réponse plus rapides que ceux de la version gratuite. Cela garantit une expérience de conversation plus transparente et plus efficace ;



accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations : les abonnés de ChatGPT Plus bénéficient d'un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations au fur et à mesure de leur déploiement ;



accès à la version bêta des plug-ins : les plug-ins améliorent la capacité du chatbot à effectuer diverses tâches, comme trouver des billets d'avion en temps réel, effectuer des calculs mathématiques ou générer des images grâce au générateur d'images DALL-E d'OpenAI ;



accès au Web : ChatGPT Plus offre une fonctionnalité de navigation Web optimisée par Microsoft Bing. Cela permet au chatbot de répondre à vos questions avec des informations actualisées ;



accès au Web : ChatGPT Plus offre une fonctionnalité de navigation Web optimisée par Microsoft Bing. Cela permet au chatbot de répondre à vos questions avec des informations actualisées ; disponibilité et support : ChatGPT Plus offre une disponibilité garantie, assurant que vous pouvez accéder au service quand vous en avez besoin. De plus, les abonnés bénéficient d'une assistance prioritaire, de sorte que tout problème ou préoccupation peut être traité rapidement ;



nombre illimité de conversations par jour (les utilisateurs de ChatGPT Plus reçoivent 50 messages GPT-4 tous les trois mois) ;



prix : 20 dollars par mois.



prise en charge de l'historique des conversations ;

fonctionnalité d'exportation et de partage des conversations ;

prise en charge la synthèse des documents longs et des pages Web ;

prise en charge des tableaux, graphiques et autres réponses visuelles ;

prise en charge de Bing Image Creator dans plus de 100 langues ;

prise en charge des plug-ins tiers ;

les utilisateurs peuvent écrire 30 messages par session et 300 messages au total par jour ;

prix : gratuit.

Tout d'abord, il convient de mentionner que Microsoft est le plus gros bailleur de fonds d'OpenAI. Les deux entreprises entretiennent une relation pour le moins obscure qui commence à interroger certains régulateurs. Depuis 2019, le géant de Redmond a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI et détiendrait une participation de 49 % dans la branche à but lucratif d'OpenAI. Microsoft met sa puissance de calcul au service d'OpenAI à travers Azure et bénéficie en retour des technologies d'IA d'OpenAI pour mettre en place ses systèmes d'IA, comme Bing Chat. Pourtant, les deux entreprises s'affichent comme étant des rivaux dans la course à l'IA.ChatGPT a connu un succès spectaculaire dès sa publication et est devenu à l'époque le service le plus rapide à atteindre les 100 millions d'utilisateurs actif. Cela a fait grimper les coûts d'exploitation pour OpenAI et provoque des interruptions momentanées du service. Pour y faire face, OpenAI a lancé le service payant ChatGPT Plus avec divers avantages et une disponibilité sans faille pour les utilisateurs. ChatGPT Plus reçoit régulièrement des mises à jour et selon la société, il permet d'obtenir de meilleures réponses. En outre, le chatbot peut fourni à l'utilisateur des informations en temps réel. Voici un aperçu des capacités de ChatGPT Plus :Bing Chat (récemment rebaptisé Microsoft Copilot) est un concurrent direct de ChatGPT. Il est basé sur GPT-4 et offre gratuitement la quasi-totalité des fonctionnalités de ChatGPT Plus. Cela signifie que Bing Chat est capable de comprendre des images et que vous pouvez poser des questions à leur sujet, générer du code, effectuer des recherches sur le Web et proposer des liens et des recommandations, générer des images à l'aide de DALL-E 3, etc. Voici ci-dessous d'autres fonctionnalités :Alors, quel chatbot choisir ? Les avis sont partagés sur la question. Pour certains critiques, Bing Chat casse le modèle commercial d'OpenAI (avec ChatGPT Plus) et il ne sert à rien de payer pour quelque chose qui est disponible gratuitement. Selon ces critiques, le principal avantage de ChatGPT Plus est qu'il offre un accès anticipé aux nouveautés du chatbot. « Je suis certains que la plupart des utilisateurs de ChatGPT ne paient pas. Les personnes qui paient sont les enthousiastes, les utilisateurs précoces, la presse technique, etc. Savez-vous où je peux utiliser GPT-4 (légalement) gratuitement ? Bing Chat », a écrit un critique en réponse à la question.Il a ajouté : « c'est à ce même endroit que je peux aussi utiliser la navigation sur le Web, ce qui est comparable à la fonctionnalité d'OpenAI puisqu'elle est également basée sur Bing. Il est évident qu'OpenAI se développe. Cependant, dire aux gens qu'ils peuvent payer pour un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités comme l'un des avantages, puis faire attendre la plupart d'entre eux sans aucune indication de la date à laquelle ils peuvent s'y attendre, c'est assez minable. On m'a demandé à plusieurs reprises si ChatGPT Plus en valait la peine. La réponse est un non catégorique ». Sur la toile, beaucoup sont ceux qui pensent comme ce dernier.Certains utilisateurs pensent que les choses plus nuancées. « Je pense que la comparaison n'est pas aussi simple qu'il paraît. À mon avis, si vous recherchez un chatbot mieux adapté à la recherche et qui fournit des sources pour toutes ses réponses, Bing Chat est un bon choix. Il est beaucoup moins enclin à vous donner des réponses à partir de ses données d'entraînement, et veut plutôt chercher sur le Web pour tout. C'est un outil simplifié de recherche sur le Web. En revanche, si vous recherchez un chatbot plus apte à créer du contenu de longue durée et à fournir un accès à GPT-4, ChatGPT Plus mérite d'être pris en considération », a écrit un critique.Un autre affirme : « Bing Chat fait partie de la recherche, tandis que ChatGPT est une interface isolée. ChatGPT et Bing Chat génèrent des résultats très similaires. Mais lorsque j'ai les utilisés pour naviguer sur le Web à la recherche d'articles spécifiques, ChatGPT a mis plus de temps que Bing Chat à produire ce dont j'avais besoin. Les deux chatbots d'IA distillent les dernières informations sur le Web et citent leurs sources lorsqu'ils répondent à vos questions. Bing Chat va cependant plus loin en générant une liste de liens pertinents, en intégrant des éléments visuels et en proposant des recommandations sur les prochaines recherches à effectuer ».Un autre avis indique : « ChatGPT et Bing sont tous deux des outils de rédaction et de recherche pratiques, mais le meilleur dépend de l'utilisation que vous en faites. Si vous souhaitez disposer d'un outil de recherche puissant intégré à un navigateur Web, Bing Chat est votre meilleur choix. En revanche, si vous souhaitez disposer d'un assistant personnel doté d'une IA et capable d'effectuer des tâches pour vous dans différentes applications, il n'y a pas photo : ChatGPT Plus l'emporte largement grâce à sa suite de plug-ins. Et comme ChatGPT facilite le partage des conversations, c'est la meilleure option pour la collaboration ».En conclusion, l'on pourrait être amené à dire que si Bing Chat est une option gratuite, l'abonnement à ChatGPT Plus offre des avantages supplémentaires en matière de qualité du modèle, de durée de réponse, de rapidité et d'accès à de nouvelles fonctionnalités. En fin de compte, c'est en fonction de vos besoins spécifiques et de vos préférences que vous pourrez apprécier les avantages de ChatGPT Plus.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des avis exprimés ci-dessous ?Quelles comparaisons faites-vous entre ChatGPT Plus et Bing Chat ?Pourquoi payer 20 $ par mois ChatGPT Plus lorsque Bing Chat est une alternative gratuite ?Comment utilisez-vous ces deux outils ? Pensez-vous qu'il y a des cas d'utilisation adaptés à chacun des chatbots ?