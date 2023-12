La Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO pour American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) et Microsoft Corp. ont annoncé lundi la formation d'un nouveau partenariat pour créer un dialogue ouvert sur la manière dont l'intelligence artificielle (IA) doit anticiper les besoins des travailleurs et inclure leurs voix dans son élaboration et sa mise en œuvre. Ce partenariat est le premier du genre entre une organisation syndicale et une entreprise technologique à se concentrer sur l'IA et atteindra trois objectifs : (1) partager des informations approfondies avec les dirigeants syndicaux et les travailleurs sur les tendances technologiques de l'IA ; (2) intégrer les perspectives et l’expertise des travailleurs dans le développement de la technologie de l’IA ; et (3) contribuer à façonner les politiques publiques qui soutiennent les compétences technologiques et les besoins des travailleurs de première ligne.



S'appuyant sur l'accord de neutralité historique que le Communications Workers of America Union (CWA) a négocié avec Microsoft concernant les travailleurs du jeu vidéo chez Activision et Zenimax, ainsi que sur les principes de travail annoncés par Microsoft en juin 2022, le partenariat comprend également un accord avec Microsoft qui prévoit un cadre de neutralité pour l'organisation future des travailleurs par les syndicats affiliés à l'AFL-CIO. Ce cadre confirme un engagement commun à respecter le droit des employés de former ou d'adhérer à des syndicats, de développer des relations patronales-syndicales positives et coopératives et de négocier des conventions collectives qui soutiendront les travailleurs dans une ère de changement technologique rapide.

Éducation sur l'IA pour les travailleurs et les étudiants : Microsoft offrira des opportunités d'apprentissage formel sur les développements les plus récents et futurs en matière d'IA, fournissant ainsi aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs des informations et des perspectives essentielles sur cette nouvelle technologie à mesure qu'elle évolue à l'avenir. Celles-ci débuteront par des sessions d’apprentissage qui auront lieu au cours de l’hiver 2024 et animées par les experts en IA de Microsoft qui donneront accès à des informations sur le fonctionnement et l’orientation de l’IA, présenteront ses opportunités et analyseront les défis potentiels. Ces séances seront complétées par des ressources numériques sur demande auxquelles les dirigeants syndicaux et les travailleurs pourront accéder en ligne. En collaboration avec l'American Federation of Teachers, Microsoft explorera des opportunités conjointes de travail professionnel et d'enseignement technique qui préparent les étudiants aux emplois bien rémunérés de demain. En outre, ils organiseront des ateliers approfondis et expérientiels de 2024 à 2026 qui seront adaptés à des carrières et des rôles spécifiques. Commentaires directs des dirigeants syndicaux et des travailleurs : pour garantir que l'expertise et les perspectives des travailleurs éclairent le travail des développeurs d'IA de Microsoft, les partenaires ont développé un mécanisme permettant aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs de partager des idées, des préoccupations et des commentaires expérientiels directement avec les personnes qui développent cette technologie. Cette collaboration commencera par se concentrer sur les syndicats et les travailleurs de secteurs clés sélectionnés. Cette collaboration débutera cet hiver et prendra la forme de conférences d'entreprise organisées par Microsoft. Les partenaires rassembleront des dirigeants syndicaux et des travailleurs avec les principaux développeurs de produits d’IA, chercheurs et chefs d’entreprise de Microsoft pour des discussions intensives visant à co-concevoir et développer une « technologie centrée sur les travailleurs ». Développement conjoint de politiques et de compétences : alors que le Congrès débat de la future législation sur l'IA et la main-d'œuvre au sein des commissions de la Chambre et du Sénat et des forums bipartites AI Insight, l'AFL-CIO et Microsoft uniront leurs forces pour proposer et soutenir des politiques qui fourniront aux travailleurs les éléments essentiels, les compétences, les connaissances et le soutien économique nécessaires pour prospérer dans une économie basée sur l’IA. Les deux organisations soutiendront l’expansion des apprentissages enregistrés, en particulier dans les métiers technologiques non traditionnels, et plaideront en faveur du financement de l’enseignement professionnel et technique. En ce qui concerne le programme d’études en IA, le contenu LinkedIn Generative AI sera adapté aux secteurs spécifiques les plus touchés par l’IA, et Microsoft et l’Institut technologique de l’AFL-CIO développeront et mettront en œuvre conjointement de nouveaux contenus et opportunités d’apprentissage professionnel pour préparer les travailleurs au futur lieu de travail.



Travailler en 2030 : ce que veulent les gens - ce que l'IA peut offrir (enquête Microsoft)

Brad Smith : « je ne peux pas prétendre que l'IA ne remplacera jamais un emploi »

Les différentes réactions

Les deux partenaires reconnaissent que l'IA crée une réelle capacité à améliorer l'emploi des travailleurs si elle est utilisée pour augmenter le travail plutôt que pour diminuer l'action et les responsabilités des travailleurs. Selon un nouveau sondage de l'AFL-CIO, 70 % des salariés craignent d'être remplacés par l'IA. Dans le même temps, une récente étude de Microsoft auprès des travailleurs a révélé que 70 % d'entre eux délégueraient autant de travail que possible à l'IA pour réduire leur charge de travail. Pour améliorer le travail tout en créant des possibilités plus riches pour nos vies dans leur ensemble, la transition vers un avenir assisté par l'IA doit centrer la voix des travailleurs. C'est pourquoi Microsoft et l'AFL-CIO ont créé ce partenariat main-d'œuvre-technologie – pour garantir que les travailleurs ont leur mot à dire dans le processus et que leurs besoins sont compris.

Dans un monde où la technologie évolue à un rythme sans précédent, Microsoft a pris une initiative proactive visant à établir un dialogue ouvert sur la manière dont l’intelligence artificielle affectera les travailleurs et à garantir que les droits des employés soient respectés dans ce processus de transformation numérique.L’initiative marque la première collaboration formelle sur l’IA entre les syndicats et l’industrie technologique et coïncide avec les inquiétudes croissantes selon lesquelles l’intelligence artificielle pourrait remplacer des travailleurs.L’accord comprend également un modèle de conditions de « neutralité » qui faciliterait la syndicalisation des syndicats chez Microsoft. Cette décision élargit une approche déjà acceptée par l'entreprise pour ses travailleurs du jeu vidéo et pose les bases d'une syndicalisation plus large chez Microsoft. Les accords de neutralité engagent les entreprises à ne pas mener de campagnes antisyndicales en réponse aux travailleurs qui s'organisent.Le partenariat s'est fixé les objectifs suivants :Lors d'un événement à Washington annonçant le partenariat, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que l'objectif était de réunir les deux groupes autour de la table pour « améliorer » la façon dont les gens travaillent.« Je ne peux me tenir devant vous et prétendre que l’IA ne remplacera jamais un emploi. Je ne pense pas que ce serait honnête », a-t-il déclaré. « L’IA est bien conçue pour accélérer et éliminer certaines parties du travail que vous pourriez considérer comme une corvée. »Dans un développement connexe, Microsoft a accepté d’inclure des dispositions régissant son utilisation de l’IA dans un contrat couvrant quelques centaines d’employés du studio de jeux vidéo ZeniMax de l’entreprise. L’accord de principe fait partie des négociations avec les Communications Workers of America, la première négociation collective américaine dans l’histoire de Microsoft.Le langage intègre les six principes d’IA précédemment annoncés par Microsoft, qui engagent l’entreprise à garantir que les systèmes « traitent tout le monde équitablement » et « responsabilisent chacun et engagent les gens ». Dans le nouvel accord, consulté par Bloomberg News, Microsoft s'engage à appliquer « ces principes d'IA dans toutes nos technologies d'IA pour aider les employés à atteindre une plus grande productivité, une plus grande croissance et une plus grande satisfaction dans le travail qu'ils effectuent ».« Ce partenariat reflète une reconnaissance du rôle essentiel que jouent les travailleurs dans le développement, le déploiement et la réglementation de l'IA et des technologies associées », a déclaré Liz Shuler, présidente de l'AFL-CIO. « Le mouvement syndical est impatient de s'associer à Microsoft pour élargir le rôle des travailleurs dans la création d'une conception centrée sur les travailleurs, la formation de la main-d'œuvre et des pratiques d'IA fiables. Le cadre de neutralité de Microsoft et l’adhésion à l’expertise des travailleurs indiquent que cette nouvelle ère de l’IA peut également catalyser une nouvelle ère de partenariats productifs entre les travailleurs et la direction ».« En travaillant directement avec les dirigeants syndicaux, nous pouvons contribuer à garantir que l’IA soit au service des travailleurs du pays », a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. « Ce partenariat révolutionnaire honore les droits des travailleurs, s’inspire des conseils des dirigeants syndicaux à mesure que nous développons la technologie et nous aide à fournir aux gens les compétences qui deviendront essentielles dans une nouvelle ère de l’IA. »Et d'expliquer que :Source : Microsoft Que pensez-vous de cette initiative ?Quelles sont vos principales préoccupations concernant l’impact de l’IA sur votre emploi actuel ou futur ?Comment pensez-vous que les entreprises devraient aborder la formation et le développement des compétences en réponse à l’automatisation accrue ?Quel rôle les syndicats devraient-ils jouer pour garantir que l’IA soit utilisée de manière éthique et responsable dans le milieu professionnel ?Avez-vous des exemples de la manière dont l’IA a déjà changé votre lieu de travail, pour le meilleur ou pour le pire ?Comment les employés peuvent-ils s’assurer d’avoir une voix dans la manière dont l’IA est déployée et utilisée par leur employeur ?Quelles mesures proactives les travailleurs peuvent-ils prendre pour s’adapter à l’évolution rapide des technologies ?En quoi la collaboration entre Microsoft et les syndicats peut-elle servir de modèle pour d’autres entreprises dans le secteur technologique ?