Faute de principes unificateurs/généraux, de nouvelles réglementations devront être ajoutées pour chaque nouveau cas futur. Il y a une nouvelle application ? Consacrons mille heures de temps aux législateurs pour ajouter un ensemble de règles supplémentaire.

Ironiquement, la spécificité des règles rend flou leur application ou non, ce qui invite au débat contradictoire : « ma demande utilise-t-elle réellement des données biométriques ? Non, ce sont des métadonnées… » ou « Mon application effectue-t-elle une notation de crédit social interdite ? Non, nous vendons en réalité une évaluation actuarielle des risques et vous choisissez comment l’utiliser… »

D’un autre côté, la loi sur l’IA réglemente les techniques si élémentaires que la plupart des entreprises technologiques seront techniquement en situation de non-conformité dès le premier jour.

Déréglementer la technologie. Tout jeter et recommencer à zéro. À l’avenir, réguler les grandes externalités négatives, et non les potentielles imaginaires. Ne pas présumer du besoin.

Fédérer. L'UE doit faciliter l'expansion des entreprises sur l'ensemble du marché de l'UE. Actuellement, il existe de nombreux obstacles juridiques et financiers à cela.

L’UE doit faciliter l’expansion des entreprises sur l’ensemble du marché de l’UE. Actuellement, il existe de nombreux obstacles juridiques et financiers à cela. Favoriser un état d’esprit de production. Il est important pour l’Europe de rapatrier une partie de la production de biens et services de pointe : pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi culturellement. Se concentrer sur la fabrication de choses.

Il est important pour l’Europe de rapatrier une partie de la production de biens et services de pointe : pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi culturellement. Se concentrer sur la fabrication de choses. S’engager dans le boom de l’IA. Le boom de l’IA est une opportunité unique pour l’Europe car il est lié à la recherche académique, et les nombreuses universités de l’UE diplôment de grands talents sans dette. Mistral est une entreprise incroyable : il devrait y en avoir plus !

Des réactions plutôt mitigées

J’aime l’article, mais je pense que les conséquences suggérées par l’auteur manquent de compréhension de ce qui retient réellement les entrepreneurs européens. À l’OMI, il s’agit de simplifier la réglementation. Simplifiez la fiscalité. Simplifiez la comptabilité. Simplifiez le recrutement et le licenciement.



J’ai vécu dans différents pays européens et j’ai toujours l’impression que tant d’énergie est dépensée pour résoudre chaque cas extrême avec une autre règle, en essayant de rendre le monde parfaitement juste. Cela arrange mieux le statu quo mais empêche de nombreux changements futurs.



D'une manière générale, je partage entièrement l'analyse de l'auteur. En ce qui concerne les technologies modernes comme les ordinateurs, la description du « providerism » est parfaite.

Les déclarations selon lesquelles le providerism et l'Europe ne produisent rien de valeur se concentrent uniquement sur la technologie informatique et non sur tout autre type de technologie. Prenez le secteur agricole*; l'Europe produit non seulement des tonnes de légumes/fruits et de viande, mais elle dispose également de solides programmes de R&D tels que l'enrichissement des graines, la modification de l'ADN, etc. Il existe de nombreux autres secteurs.

La loi, appelée AI Act, établit une nouvelle référence mondiale pour les pays cherchant à exploiter les avantages potentiels de la technologie, tout en essayant de se protéger contre ses risques possibles, comme l'automatisation des emplois, la diffusion de fausses informations en ligne et la mise en danger de la sécurité nationale. La loi doit encore franchir quelques étapes finales avant d'être approuvée, mais l'accord politique signifie que ses grandes lignes ont été fixées.Les décideurs politiques européens se sont concentrés sur les utilisations les plus risquées de l’IA par les entreprises et les gouvernements, notamment celles destinées à l’application des lois et à l’exploitation de services cruciaux comme l’eau et l’énergie. Les fabricants des plus grandes technologies d’IA à usage général les systèmes, comme ceux qui alimentent le chatbot ChatGPT, seraient confrontés à de nouvelles exigences de transparence. Les chatbots et les logiciels créant des images manipulées telles que les « deepfakes » devraient indiquer clairement que ce que les gens voient a été généré par l’IA, selon les fonctionnaires de l’UE et les versions antérieures de la loi.L'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale par la police et les gouvernements serait restreinte en dehors de certaines exemptions en matière de sûreté et de sécurité nationale. Les entreprises qui enfreignent la réglementation pourraient se voir infliger des amendes pouvant atteindre 7 % de leurs ventes mondiales.Dans un billet, John Loeber rappelle qu'il a grandi en Europe (principalement en Allemagne, au Danemark et en Suisse) et qu'il n'a quitté le continent qu'à ses 18 ans, lorsqu'il s'est installé aux États-Unis où il vit depuis 12 ans, principalement à San Francisco. Il estime que cela lui confère une certaine perspective sur le décalage entre les attitudes européennes et la création de prospérité par le progrès technologique.Dans une tribune, il a expliqué :Ci-dessous les propos de John Loeber :Si vous lisez un résumé de l’AI Act Briefing, une chose vous remarquera immédiatement : tout est réglementé au niveau de l’application. L'essence de la réglementation est du genre « vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'IA pour exploiter des groupes vulnérables », « si vous utilisez l'IA à des fins éducatives, elle doit réussir cet ensemble de tests de l'UE », « vous ne pouvez pas l'utiliser la reconnaissance faciale à ces fins interdites ». Ce style de régulation par patchwork de nombreuses règles distinctes mais liées est notoirement inefficace :Il s’agit de la pire réglementation : large, radicale, tout le monde est techniquement en infraction d’une manière ou d’une autre, mais vous pouvez payer pour la combattre. Les entrepreneurs obéissants et respectueux des règles perdront tout leur temps et leur argent à essayer de se conformer à chaque paragraphe de la loi sur l’IA. De plus en plus d’entrepreneurs soucieux de la Realpolitik placeront leur entreprise dans une zone grise, supposeront que s’ils réussissent, ils seront un jour poursuivis en justice et économiseront des fonds pour cette éventualité.Et s’ils sont poursuivis, quelles sont les sanctions ? Jusqu'à 7% du chiffre d'affaires annuel mondial. C'est une farce. Si l’UE affirme que cette technologie est si dangereuse qu’elle nécessite une réglementation à l’échelle européenne, alors les sanctions devraient en réalité être beaucoup plus lourdes. S’il y a un mauvais acteur qui dirige une entreprise d’IA massivement abusive et que la plus grande menace à laquelle il est confronté est une pénalité de revenus de 7 % qu’il peut probablement réduire à 2 % après quelques années de litige, alors cela n’a aucun effet dissuasif ! Ces entreprises fonctionnent avec une marge brute de 75 %. Vous avez une année qui tourne à 73% ? Cela n’a pas d’importance.Cela place la loi sur l’IA dans une situation intermédiaire lamentable en matière de réglementation : suffisamment ennuyeuse pour dissuader les entrepreneurs légitimes, suffisamment édentée pour ne pas empêcher des abus à grande échelle. Je suis choqué que la loi sur l’IA ne prévoie aucune possibilité d’interdire quelque chose qui serait réellement dangereux, comme une machine de propagande optimisée par l’IA et financée par l’État, se faisant passer pour un réseau social. S’ils ne peuvent pas interdire des produits, alors il ne s’agit pas de protection des consommateurs : il s’agit simplement d’extraction de richesses.John Loeber n’est pas en faveur de la régulation des technologies IA à l’heure actuelle, mais suggère que si une régulation devait être mise en place, elle devrait se faire au niveau de la production plutôt qu’à celui de la consommation. Il trouve ironique que les régulateurs européens se concentrent sur la consommation alors que l’Europe est décrite comme un continent de consommateurs, contrairement aux États-Unis qui sont productifs à grande échelle. Il souligne la différence entre vivre en Europe, où il a grandi entouré de biens de consommation étrangers et sans réelle exposition à la production, et vivre dans la Silicon Valley, où il rencontre des personnes qui créent les produits qu’il utilise.Il introduit le terme “Providerism” pour décrire la tendance européenne à ignorer la réalité politico-économique, car tout est fourni, et les mécanismes sous-jacents sont masqués. Selon lui, cette mentalité est un danger pour l’Europe, car elle s’éloigne de la production de biens de valeur et devient complaisante, tandis que les régulateurs imposent des barrières locales croissantes, ce qui nuit à l’entrepreneuriat technologique européen. Pour John Loeber, la prospérité à long terme de l’Europe dépend de son innovation technologique et de sa capacité à produire des biens de valeur : « C’est terrible, car pour l’Europe, le principal moyen de maintenir et d’atteindre la prospérité à long terme est évidemment d’innover technologiquement et de produire des choses de valeur ».John Loeber estime que l’Europe est à la traîne; elle a largement raté les booms d’internet et de l’informatique personnelle, et risque maintenant de manquer le prochain boom de l’IA. Les Européens d’aujourd’hui ne sont pas encore pauvres — ils vivent encore de la prospérité créée par les générations précédentes, ce qui permet leur consommation passive — mais ceux de demain pourraient l’être.De plus, les manœuvres réglementaires européennes ne peuvent pas durer éternellement. Les entreprises étrangères doivent non seulement se conformer à la loi sur l'IA, mais aussi au RGPD et à de nombreuses autres normes de l’UE. À un moment donné, tout cela devient trop lourd et les entreprises étrangères vont se montrer fermes. Dans cette situation, l’UE perdra parce qu’elle n’a pas d’alternatives domestiques aux principaux produits logiciels étrangers, et les consommateurs de l’UE ne seront pas prêts à retourner à l’âge de pierre.C’est une mauvaise configuration, tant pour les consommateurs européens que pour la prospérité de l’Europe. L’UE doit corriger rapidement et de manière décisive sa trajectoire.L’Europe doit s’affranchir du “Providerism”, décourager la dépendance complaisante envers les biens et services extérieurs, et encourager la vertu inhérente à la création de nouvelles choses. Cela nécessitera un leadership considérable. La tâche à venir n’est pas mince affaire et sera impopulaire. Les gens aiment que les choses leur soient fournies, mais cette situation ne peut pas durer. Du point de vue des budgets publics, on voit déjà le “Providerism” s’effondrer dans l’UE. La grande tâche à venir pour les régulateurs européens est de faciliter la création de richesse, et non la consommation de richesse. Mes recommandations sont :Un internaute lui a reproché de se limiter à son expérience vécue pour décrire tout un continent.Un autre a déclaré :Et un autre a tenté de signaler les limites de son argumentation :Source : John Loeber Quelle lecture faites-vous de l'analyse de John Loeber ? La trouver vous pertinente ou pas vraiment ? 