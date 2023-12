Conclusions



Cette étude diagnostique a examiné le potentiel des algorithmes d'apprentissage profond pour dépister les TSA et éventuellement la gravité des symptômes à l'aide de photographies rétiniennes. Nos résultats suggèrent que la zone du disque optique est cruciale pour différencier les personnes atteintes de TSA et de DT. Bien que des études futures soient nécessaires pour établir la généralisabilité, notre étude représente une étape notable vers le développement d'outils de dépistage objectifs pour les TSA, ce qui pourrait aider à résoudre des problèmes urgents tels que l'inaccessibilité des évaluations spécialisées en pédopsychiatrie en raison de ressources limitées.

Au fond de l'œil, la rétine et le nerf optique se connectent au niveau du disque optique. Prolongement du système nerveux central, cette structure est une fenêtre sur le cerveau et les chercheurs ont commencé à tirer parti de leur capacité à accéder facilement et de manière non invasive à cette partie du corps pour obtenir d'importantes informations sur le cerveau.Récemment, des chercheurs britanniques ont créé un moyen non invasif de diagnostiquer rapidement une commotion cérébrale en projetant un laser sans danger pour les yeux sur la rétine. Aujourd'hui, des chercheurs de la faculté de médecine de l'université Yonsei, en Corée du Sud, ont mis au point une méthode de diagnostic des troubles du spectre autistique (TSA) et de la gravité des symptômes chez les enfants à l'aide d'images rétiniennes analysées par un algorithme d'intelligence artificielle.Les chercheurs ont recruté 958 participants âgés en moyenne de 7,8 ans et ont photographié leurs rétines, ce qui a permis d'obtenir un total de 1 890 images. La moitié des participants avaient reçu un diagnostic de TSA, et l'autre moitié étaient des témoins appariés en âge et en sexe. La gravité des symptômes des TSA a été évaluée à l'aide des scores de gravité calibrés de l'Autism Diagnostic Observation Schedule - Second Edition (ADOS-2) et des scores de l'échelle de réactivité sociale - Second Edition (SRS-2).Un réseau neuronal convolutionnel, un algorithme d'apprentissage profond, a été formé en utilisant 85% des images rétiniennes et des scores de test de gravité des symptômes pour construire des modèles de dépistage des TSA et de la gravité des symptômes des TSA. Les 15 % d'images restantes ont été conservées pour les tests.Pour le dépistage des TSA sur l'ensemble des images testées, l'IA a pu sélectionner les enfants avec un diagnostic de TSA avec une aire moyenne sous la courbe caractéristique du récepteur (AUROC) de 1,00. La valeur de l'AUROC varie de 0 à 1. Un modèle dont les prédictions sont fausses à 100 % a une AUROC de 0,0 ; un modèle dont les prédictions sont correctes à 100 % a une AUROC de 1,0, ce qui indique que les prédictions de l'IA dans la présente étude étaient correctes à 100 %. Il n'y a pas eu de diminution notable de l'AUROC moyen, même lorsque 95 % des zones les moins importantes de l'image - celles qui n'incluent pas le disque optique - ont été supprimées.", ont déclaré les chercheurs. "" La valeur moyenne de l'AUROC pour la gravité des symptômes était de 0,74, un AUROC de 0,7 à 0,8 étant considéré comme "acceptable" et de 0,8 à 0,9 comme "excellent"."Nos résultats suggèrent que les photographies rétiniennes peuvent fournir des informations supplémentaires sur la gravité des symptômes", ont déclaré les chercheurs. "Sur la base de leurs résultats, les chercheurs affirment que leur modèle basé sur l'IA pourrait être utilisé comme outil de dépistage objectif à partir de cet âge. Étant donné que la rétine du nouveau-né continue de se développer jusqu'à l'âge de quatre ans, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si l'outil serait précis pour les participants plus jeunes. "", ont déclaré les chercheurs.Source : "Development of Deep Ensembles to Screen for Autism and Symptom Severity Using Retinal Photographs" Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?