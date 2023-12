Ray Kurzweil est certain que l'industrie atteindra une forme d'AGI d'ici 2029

Ray Kurzweil is sticking to his long-held predictions: 2029 for AGI and 2045 for the singularity pic.twitter.com/dewqWAH6eC — Tsarathustra (@tsarnick) December 18, 2023

Envoyé par Ray Kurzweil Envoyé par Il est certain que jusqu'en 2029, ces machines sauront tout ce que les êtres humains sauront. Nous allons développer cela à un rythme sans précédent en matière de progrès scientifique. Et d'ici 2045, nous aurons multiplié nos connaissances par au moins un million, ce qui est assez difficile à comprendre. C'est pourquoi on parle de singularité.

Quelques autres prédictions de Ray Kurzweil pour l'avenir de la technologie

Nanotechnologie et médecine

Réalité virtuelle et expériences immersives

Solutions énergétiques et environnementales

Les idées de Ray Kurzweil sont parfois très controversées dans l'industrie

Ray Kurzweil est un auteur, informaticien et inventeur américain. Prophète de l'IA depuis les années 1970, Kurzweil a fondé ou cofondé plusieurs entreprises prospères, dont Kurzweil Computer Products, Kurzweil Educational Systems et Nuance Communications. Mais il est peut-être beaucoup plus connu pour ses travaux sur la loi des rendements accélérés et pour ses prédictions sur l'avenir de la technologie et de la société. Parmi ses inventions les plus célèbres, Kurzweil a été le premier à créer un logiciel de reconnaissance optique de caractères (optical character recognition - OCR) et il a cofondé une société de synthétiseurs musicaux avec Stevie Wonder.En 2012, Kurzweil a été engagé par le cofondateur de Google, Larry Page, comme directeur de l'ingénierie du géant de la recherche en ligne. Avec son équipe de programmeurs de logiciels de Google, il a étudié comment les ordinateurs pouvaient traiter, interpréter, comprendre et utiliser le langage humain dans les applications quotidiennes. Ray, aujourd'hui âgé de 75 ans, travaille toujours chez Google en tant que chercheur principal et visionnaire en matière d'IA. Ce qui signifie qu'il est l'un des principaux cerceaux derrière Gemini, le dernier grand modèle de langage de Google. L'entreprise affirme que Gemini surpasse le modèle GPT-4 d'OpenAI.Bien avant d'atterrir chez Google, Kurzweil a publié à partir des années 1990 de nombreux livres dans lesquels il a fait des prédictions sur l'évolution des technologies, et en particulier l'IA. Il a publié en 1990 "The Age of Intelligent Machines" (l'ère des machines intelligentes), puis "The Age of Spiritual Machines : when Computers Exceed Human Intelligence" (l'ère des machines spirituelles : quand les ordinateurs dépasseront l'intelligence humaine). En 2005, il a publié "The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology" (la singularité est proche : quand les humains transcendent la biologie). Ces ouvrages prédisaient l'arrivée de l'AGI avant 2030.Kurzweil est convaincu que sa prédiction est réaliste et dans une interview cette année, il a réaffirmé ces propos. Il a déclaré que l'arrivée de l'AGI accélèrera la marche de l'humanité vers la singularité. La singularité est le terme utilisé par l'industrie pour désigner le moment où tous les progrès technologiques, notamment en matière d'IA, conduiront à des machines plus intelligentes que les êtres humains. Voici ce que dit Kurzweil à propos de ces deux évolutions probables :Le calendrier de Kurzweil pour la singularité est cohérent avec d'autres prédictions, notamment celles du PDG de Softbank, Masayoshi Son, qui prévoit l'avènement de machines superintelligentes d'ici 2047. Mais pour Kurzweil, le processus menant à cette singularité a déjà commencé. « Cela nous amène à doter les ordinateurs d'une intelligence humaine, à les placer dans nos cerveaux, à les connecter au nuage, à élargir notre identité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un scénario futur. C'est déjà là, en partie, et cela va s'accélérer », a déclaré le cadre de Google lors de l'une de ses récentes sorties. Alors, l'humanité doit-elle craindre la singularité ?De nombreux grands noms de la science et de la technologie, comme Stephen Hawking, Elon Musk et même Bill Gates, mettent en garde contre ce type d'avenir. Mais Kurzweil n'est pas de cet avis. En fait, il ne s'inquiète pas particulièrement de la singularité. Il serait plus juste de dire qu'il l'attend avec impatience. Selon Kurzweil, ce que la science-fiction dépeint comme la singularité, à savoir le moment où une seule machine superintelligente asservira l'humanité, n'est que cela : de la fiction. « Ce n'est pas réaliste. Nous n'avons pas une ou deux IA dans le monde. Aujourd'hui, nous en avons des milliards », a déclaré Kurzweil lors d'une récente interview.Pour Kurzweil, la singularité est une opportunité pour l'humanité de s'améliorer. Il imagine que la technologie qui rendra les IA plus intelligentes donnera également un coup de pouce aux humains. « Ce qui se passe en réalité, c'est que les machines nous propulsent tous. Elles nous rendent plus intelligents. Elles ne sont peut-être pas encore dans notre corps, mais d'ici les années 2030, nous connecterons notre néocortex, la partie de notre cerveau où nous réfléchissons, au cloud », a-t-il déclaré. Le futurologue a fait environ 147 prédictions depuis les années 1990 et revendique aujourd'hui un taux d'exactitude de 86 %. Kurzweil est toutefois controversé.Malgré ses nombreuses réalisations, Kurzweil reste un personnage controversé. Certains critiques l'accusent d'être trop optimiste quant au potentiel de la technologie, tandis que d'autres s'interrogent sur les implications éthiques de certaines de ses idées. Néanmoins, il est indéniable qu'il a eu un impact significatif sur le domaine de la technologie et du futurisme, et ses idées continueront probablement à façonner notre compréhension du futur pendant des années. Son idée selon laquelle nous pourrons devenir des cyborgs en fusionnant avec la machine est semblable à celle d'Elon Musk, PDG de Neuralink, une société qui fabrique des puces cérébrales.« Nous allons avoir plus de néocortex, nous allons être plus drôles, nous allons être meilleurs en musique. Nous serons plus sexy. Nous allons vraiment illustrer toutes les choses que nous apprécions chez les humains à un degré plus élevé », a-t-il déclaré. À ceux qui considèrent que cette société cybernétique relève plus du fantasme que de l'avenir, Kurzweil fait remarquer qu'il existe aujourd'hui des personnes vivant avec une sorte d'ordinateur dans le cerveau. Kurzweil fait notamment référence aux patients atteints de la maladie de Parkinson. Selon le futurologue, c'est ainsi que la cybernétique commence à peine à s'implanter, et finira par s'imposer.Et comme il est dans la nature de la technologie de s'améliorer, Kurzweil prédit qu'au cours des années 2030, une technologie sera inventée pour pénétrer le cerveau et aider la mémoire. Ainsi, au lieu de la vision de la singularité où les machines s'emparent du monde, Kurzweil pense qu'il s'agira d'un avenir où la synthèse homme-machine sera inégalée. Voici ci-dessous, d'autres prédictions audacieuses faites par Kurzweil au fil des années :Kurzweil a prédit des avancées majeures dans le domaine des nanotechnologies et de la médecine. Il pense que les nanorobots, de minuscules machines qui peuvent être programmées pour exécuter des fonctions précises dans le corps humain, vont bientôt révolutionner la médecine. Ces nanorobots pourraient réparer les cellules endommagées, guérir les maladies et même améliorer les capacités humaines.Kurzweil a prédit un avenir dans lequel la réalité virtuelle et les expériences immersives joueront un rôle de plus en plus important dans nos vies. Il pense que nous serons bientôt en mesure de vivre des expériences proches de la vie dans des mondes virtuels presque impossibles à distinguer de la réalité, ce qui nous permettra d'explorer de nouveaux domaines de l'existence et d'entrer en contact avec d'autres personnes de manière nouvelle et profonde.Enfin, Kurzweil pense que les nouvelles technologies aideront l'humanité à résoudre certains des défis environnementaux les plus urgents, tels que le changement climatique et la pollution. Il imagine un avenir dans lequel nous utiliserons de nouvelles sources d'énergie comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne, ainsi que des technologies de recyclage avancées et des pratiques agricoles durables, afin de créer un monde plus durable et plus vivable pour chacun d'entre nous.Dans l'industrie, tout le monde n'est pas convaincu par les prédictions du futurologue, et son travail a fait l'objet d'un examen approfondi et de critiques au fil des ans. Certains critiques ont déclaré que les affirmations de Kurzweil sur la loi des rendements accélérés étaient exagérées et que le progrès technologique n'était peut-être pas aussi prévisible ou irrépressible que le suggère Kurzweil. D'autres ont mis en doute la faisabilité de certaines des prédictions les plus farfelues de Kurzweil, comme l'idée d'une singularité technologique. Ils affirment que les machines conscientes pourraient être beaucoup plus difficiles à créer que ne le suggère Kurzweil.La loi des rendements accélérés (Law of Accelerating Returns), inventée Kurzweil, est un concept qui a suscité beaucoup d'intérêt dans l'industrie. Elle est au cœur de la plupart de ses prédictions concernant l'avenir de la technologie et son impact sur la société. La loi décrit comment la technologie progresse à un rythme exponentiel plutôt que linéaire. Chaque innovation technologique s'appuie sur la précédente dans une boucle de rétroaction d'accélération de la croissance. Ainsi, Kurzweil pense que nous sommes à l'aube d'une singularité technologique, où les machines et les humains fusionneront pour former un nouveau type de superintelligence.Les critiques affirment également qu'il pourrait y avoir des limites au rythme du progrès technologique. Certains critiques se sont également inquiétés des implications éthiques des travaux de Kurzweil. Ils soulignent que les nouvelles technologies, en particulier celles qui ont le potentiel de créer des machines superintelligentes ou d'interférer avec la biologie humaine, peuvent comporter des risques inhérents et nécessiter une surveillance et une réglementation attentives afin d'éviter des conséquences imprévues. Bien sûr, Kurzweil réfute ces allégations et affirme que ces nouvelles technologies ne pourront qu'être bénéfiques pour l'humanité.Dans le même temps, l'humanité doit relever les défis et répondre aux préoccupations qui peuvent surgir dans un monde en évolution rapide. Cela peut signifier qu'il faudra veiller à ce que les nouvelles technologies soient développées de manière responsable et éthique, et qu'elles soient accessibles à tous. Selon les experts, cela permettra de créer un avenir à la fois passionnant et durable, qui reflète le meilleur de notre potentiel humain et notre désir de faire du monde un endroit meilleur pour tous.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prédictions de Ray Kurzweil sur l'AGI et la singularité ?Ces prédictions sont-elles réalistes ? Selon vous, l'AGI arrivera-t-elle d'ici à 2029 ?Si oui, pensez-vous que la transition de l'AGI à la singularité prendra autant de temps ? Pourquoi ?Que pensez-vous des critiques formulées à l'égard de Ray Kurzweil ? Ce dernier est-il trop optimiste ?