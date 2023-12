Les contenus générés par l'IA rivalisent avec les contenus créés par les humains

Les contenus générés par les logiciels d'IA manquent de créativité et de nuances

L'avènement des chatbots comme ChatGPT et Bard ont permis de démocratiser les modèles d'IA de génération de contenu (texte, image et audio). Aujourd'hui, la toile est envahie par des contenus générés par l'IA et il devient de plus en plus difficile de distinguer ces contenus de ceux créés par l'homme. Seulement quelques semaines après le lancement de ChatGPT, des professeurs d'université ont commencé par alerter sur les impacts négatifs qu'il pourrait avoir sur les étudiants. Ils ont signalé des cas de tricherie dans lesquels les étudiants ont fait faire leurs devoirs à ChatGPT. Ce dernier a généré des contenus jugés de haute qualité par les professeurs.Pour faire court, ChatGPT et ses rivaux terrorisent les enseignants. Ces derniers affirment que ces outils d'IA facilitent la tricherie en milieu scolaire et universitaire. De nombreuses entreprises, y compris OpenAI, se sont penchées sur la question pour tenter de mettre au point des moyens et outils permettant de reconnaître facilement un contenu généré par l'IA, mais les résultats se sont avérés peu satisfaisants. Finalement, OpenAI a déclaré : « il n'y a pas un moyen pour les enseignants de savoir si les élèves utilisent ChatGPT pour tricher ». Seules l'expertise et la vigilance des enseignants pourront donc leur permettre de détecter les cas de tricherie avec l'IA.Un autre domaine qui a été bouleversé par les outils d'IA de génération de contenu est l'art. Avec l'essor des générateurs d'œuvres d'art, comme Midjourney et Stable Diffusion, les images "hyperréalistes" générées par l'IA sont désormais capables de battre les artistes humains lors de concours d'art. En outre, ces logiciels d'IA ont renforcé considérablement "les capacités de tromperie" des deepfakes et de plus en plus de personnes ont du mal à reconnaître ces faux contenus (visuels et audios) générés par l'IA. Par exemple, des acteurs malveillants utilisent des voix générées par l'IA pour escroquer par téléphone des personnes qui pensent parler à leurs proches.Les systèmes tels que Midjourney et Stable Diffusion ont pris d'assaut le secteur de l'art et ont déclenché la fureur des artistes. À plusieurs reprises déjà, l'on a pu voir l'art généré par l'IA arriver en tête d'un concours d'art pour les artistes humains. Au début de l'année, un concours de photographie organisé par des professionnels en Australie a été gagné par une IA ; l'image générée par l'IA a trompé les juges et les autres participants. Plus récemment, en septembre, une œuvre d'art générée par l'IA a remporté la première place à un concours de beaux-arts à une foire de l'État du Colorado, aux États-Unis. Certains y voient la condamnation de l'art humain.Dans le rang des artistes 3D, les outils d'IA de génération d'œuvre d'art semblent également avoir commencé par faire des ravages. « J'ai perdu tout ce qui me faisait aimer mon travail à cause du modèle d'IA Midjourney », affirme un artiste 3D qui raconte comment l'IA lui a arraché son travail du jour au lendemain. Aujourd'hui, cet artiste 3D s'occupe de retravailler, de bien adapter et d'animer les modèles 3D qui lui sont fournis par le système d'IA Midjourney. Bien que le travail prenne moins de temps qu'auparavant, il décrit cela comme un scénario dystopique. Des images générées par l'IA suscitent aujourd'hui plusieurs millions de réactions de la toile.Un critique, qui pense que le contenu généré par l'IA est d'une meilleure qualité que le contenu créé par un humain, a déclaré : « l'IA présente aujourd'hui deux aspects. Le premier est l'automatisation massive des tâches et le second est l'augmentation de l'intelligence, de la compréhension de la multimodalité et de la connaissance globale de la manière d'exécuter des tâches complexes. Il y a quelques années, demander à l'IA de créer une image à partir d'un mot vous donnait généralement une image tachetée ou pixelisée qui représentait en quelque sorte la requête, mais aujourd'hui, même les idées peuvent être transformées d'innombrables façons ».Un critique qui partage cet avis a écrit : « au début, la qualité sera moindre, mais comme pour tous les logiciels, les gens s'amélioreront dans leur création. Il suffit de dire que le contenu généré par l'IA dans les prochaines années sera d'une meilleure qualité. Le contenu généré par l'IA dans les prochaines années ne sera pas ennuyeux, il pourrait même être aussi courant que les images de synthèse dans les films. Ce sera peut-être la seule façon de générer du contenu. L'IA ne sera pas seulement une entrée et une sortie, mais elle transformera vos demandes et vos idées d'une manière qui les modifiera pour de bon ». L'on note toutefois des avis contraires.D'un autre côté, certains se montrent sceptiques vis-à-vis de cette prédiction. Selon eux, il est peu probable que le contenu généré par l'IA dans les prochaines années soit d'une meilleure qualité que celui créé par un humain. Ces critiques affirment que le contenu généré par l'IA manque de créativité et de nuances par rapport à un contenu créé par un être humain. Pour eux, si les outils d'IA comme ChatGPT peuvent produire un contenu de haute qualité, ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle et la créativité que possèdent les êtres humains. Par exemple, les rédacteurs humains peuvent injecter de la personnalité et du ton dans le contenu qu'ils créent.Cela permet à leurs contenus de se démarquer et de trouver un écho auprès des lecteurs. En plus, les humains peuvent adopter une approche plus nuancée des sujets, en s'appuyant sur leurs propres expériences et perspectives pour créer un contenu plus perspicace et qui incite à la réflexion. Certains spécialistes pensent également que le contenu généré par l'IA pourrait être pénalisé par les moteurs de recherche en raison de son caractère trop formel, ce qui pourrait finalement se traduire par un mauvais classement. Cela est particulièrement vrai pour les secteurs qui exigent un haut degré de personnalisation des contenus, tels que la santé ou l'éducation.Dans ces secteurs, les utilisateurs recherchent des informations spécifiques et adaptées. « Si le contenu généré par l'IA présente des avantages, il ne s'agit pas d'une solution universelle. Dans les secteurs où la créativité et la nuance sont importantes, les contenus rédigés par des humains auront toujours un avantage. En revanche, dans les secteurs où l'échelle et la rapidité sont primordiales, le contenu généré par l'IA peut offrir un avantage concurrentiel aux entreprises ou aux professionnels. En fin de compte, la clé du succès consiste à trouver un équilibre entre le contenu créé par l'homme et le contenu généré par l'IA », lit-on dans les commentaires.En conclusion, la création de contenu par un humain a ses avantages et ses inconvénients, mais le lien émotionnel, l'originalité, la créativité et la polyvalence fournis par les créateurs de contenu humains ne peuvent pas être reproduits par l'IA. Toutefois, la subjectivité, la nature chronophage, l'évolutivité et le coût sont quelques-uns des inconvénients de la création de contenu humain. L'IA semble idéale pour générer de grandes quantités de contenus en peu de temps. Mais malgré l'évolution des modèles d'IA, les contenus générés par l'IA peuvent avoir un air guindé, c'est-à-dire qu'ils ont toujours quelque chose de peu naturel et de presque robotique.En matière de génération de code, plusieurs études ont révélé que l'intégration de l'IA dans le génie logiciel introduit de nouveaux risques de sécurité. Selon une étude publiée en septembre par GitLab, si l'IA peut générer du code plus rapidement qu'un développeur humain, il est essentiel que le code généré par l'IA soit révisé par les humains pour détecter et corriger les éventuelles erreurs, failles de sécurité ou problèmes de droits d'auteur avant qu'il soit déployé. Les critiques se demandent si le temps consacré à la vérification et à la correction du code généré par l'IA ne ferait pas finalement que retarder les équipes, et nuire à leur productivité.« L'IA peut être capable de générer du code plus rapidement qu'un développeur humain, mais un membre de l'équipe humaine doit vérifier que le code généré par l'IA est exempt d'erreurs, de vulnérabilités de sécurité ou de problèmes de droits d'auteur avant qu'il ne soit mis en production », indique le rapport de GitLab.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des contenus générés par les systèmes d'IA ?Arrivez-vous à faire facilement la distinction avec un contenu généré par un humain ?Le contenu généré par l'IA sera-t-il de meilleure qualité ou pire que le contenu créé par l'homme ?