Le concessionnaire Chevy a procédé à l’intégration d’un chatbot basé sur ChatGPT à son site web. Objectif : automatiser la gestion des requêtes des clients. Un acquéreur de véhicule est ensuite parvenu à le tromper pour l’amener à lui proposer une Chevy Taho édition 2024 pour 1 dollar. D’autres internautes rapportent même avoir reçu des recommandations de véhicules Tesla à partir du même site web géré par ledit chatbot. Le tableau vient raviver le débat sur la question de savoir si « s’appuyer sur des humains pour écrire des programmes sera dépassé à l’avenir. »

Un exemple de plus pour prouver que l’intelligence artificielle demeure un outil (et non une menace) pour les travailleurs formés au développement de systèmes informatiques ?

Les grandes entreprises technologiques multiplient néanmoins des efforts susceptibles de provoquer la disparition du métier de développeur dans le futur

En effet, l’une des implications de la montée en puissance de l’intelligence artificielle est de voir les développeurs dits citoyens (des tiers sans connaissances poussées en développement informatique) envahir la filière. L’équipe de base serait alors constituée d’un développeur citoyen et d’une intelligence artificielle « omnipotente » à laquelle il suffirait de formuler les attentes et ensuite d’attendre le résultat final. C’est l’une des possibilités derrière la mise sur pied du chatbot du site web du concessionnaire Chevrolet. Un développeur citoyen a intégré le chatbot basé sur ChatGPT au site web sans se donner trop de mal. Au final : un comportement erratique de l’application qui a mené à la suspension de la fonction du chat sur le site.Le cas Chevrolet intervient dans le contexte de la publication de prédictions pour les années à venir. Bill Gates vient de rendre les siennes publiques pour ce qui est de 2024. Un sujet central : l’impact de l’intelligence artificielle sur la société. Deux mots clés dès l’entame de son propos : outil et innovation. Et donc sa vision du futur en une phrase : « Les humains ne perdront pas le contrôle de l’intelligence artificielle. Elle leur servira plutôt d’outil pour améliorer leur productivité et leur capacité à innover. »Les intelligences artificielles sont des outils dont il faut faire usage avec des « pincettes » comme le confirme Google en soulignant que « Bard est encore au stade expérimental et peut parfois fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. En ce qui concerne le codage, Bard peut vous générer du code qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n'est pas optimal ou incomplet. Vérifiez toujours les réponses de Bard et testez et examinez soigneusement le code pour détecter les erreurs, les bogues et les vulnérabilités avant de vous y fier. »Le CEO de GitHub s’est voulu précis sur la question en indiquant que ce n’est qu’une question de temps avant que l’intelligence artificielle Copilot n’écrive 80 % du code informatique. Sa sortie de nature à être interprétée comme une annonce de la possible disparition du métier de développeur s’est avérée être une occasion de faire un recadrage : « Cela ne veut pas dire que le développeur sera mis de côté. Le développeur reste l'expert, qui comprend le code et vérifie que ce qui a été synthétisé par l'IA correspond bien à l'intention du développeur. »« De nos jours, les développeurs ne passent pas la majeure partie de leur temps à coder - entre deux et quatre heures par jour sont consacrées à l'écriture du code. Le reste de la journée, ils font d'autres choses, comme des réunions, des rapports de crash. Avec Copilot, si vous ne disposez que de deux à quatre heures par jour pour coder, vous pouvez mieux utiliser ce temps. Vous pouvez utiliser ce temps pour rester dans le flux, pour faire le travail et prendre plaisir à le faire », ajoute-t-il pour ce qui est de la charge de travail journalière.« ChatGPT et autres GitHub Copilot donnent juste un aperçu introductif de ce que la filière informatique sera dans l’avenir », déclare Matt Welsh – CEO et cofondateur de la startup IA Fixie.ai.« Les assistants de programmation tels que CoPilot ne font qu'effleurer la surface de ce que je décris. Il me semble tout à fait évident qu'à l'avenir, tous les programmes seront écrits par des intelligences artificielles, les humains étant relégués, au mieux, à un rôle de supervision. Quiconque doute de cette prédiction n'a qu'à regarder les progrès très rapides réalisés dans d'autres aspects de la génération de contenu par l'intelligence artificielle, comme la génération d'images. La différence de qualité et de complexité entre DALL-E v1 et DALL-E v2 - annoncée seulement 15 mois plus tard - est stupéfiante. Si j'ai appris quelque chose au cours de ces dernières années à travailler dans le domaine de l'IA, c'est qu'il est très facile de sous-estimer la puissance de modèles d'IA de plus en plus grands. Des choses qui semblaient relever de la science-fiction il y a seulement quelques mois deviennent rapidement réalité.Je ne parle pas seulement du fait que CoPilot de Github de remplacer les programmeurs. Je parle de remplacer le concept même d'écriture de programmes par des agents d’intelligence artificielle dédiés. À l'avenir, les étudiants en informatique n'auront pas besoin d'apprendre des compétences aussi banales que l'ajout d'un nœud à un arbre binaire ou le codage en C++. Ce type d'enseignement sera dépassé, comme celui qui consiste à apprendre aux étudiants en ingénierie à utiliser une règle à calcul », prédit-il.Google par exemple est lancé en secret sur le développement de Pitchfork, ou AI Developer Assistance. C’est un outil qui utilise l'apprentissage automatique pour apprendre au code à s'écrire et se réécrire lui-même. Comment ? En apprenant des styles correspondant à des langages de programmation, et en appliquant ces connaissances pour écrire de nouvelles lignes de code.L’intention initiale derrière ce projet était de créer une plateforme capable de mettre automatiquement à jour la base de code Python chaque fois qu'une nouvelle version était publiée, sans nécessiter l'intervention ou l'embauche d'un grand nombre d'ingénieurs. Cependant, le potentiel du programme s'est avéré beaucoup plus important que prévu. Désormais, l'intention est de donner vie à un système polyvalent capable de maintenir un standard de qualité dans le code, mais sans dépendre de l'intervention humaine dans les tâches de développement et de mise à jour. Un tel objectif pourrait ne plus relever de la science-fiction lorsqu’on sait que des équipes de recherche en intelligence artificielle promettent déjà l’atteinte du stade d’intelligence artificielle générale dans 5 à 10 ans.Sources : rapports Twitter des utilisateurs du site ChevroletAvez-vous déjà mis à contribution l’un des grands LLM disponibles pour vos projets de développement web ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Partagez vos anecdotesQue pensez-vous de la prédiction de Bill Gates selon laquelle « Les humains ne perdront pas le contrôle de l’intelligence artificielle. Elle leur servira plutôt d’outil pour améliorer leur productivité et leur capacité à innover. »Quelles évolutions du métier de développeur entrevoyez-vous dès 2024 au vu de l'adoption de l'intelligence artificielle dans la filière ?