Le premier bus électrique à conduite autonome au monde transporte désormais des passagers dans l'Oxfordshire, au Royaume-Uni

L'exploitation d'un mini-bus et d'un bus connectés et hautement automatisés dans un trafic mixte sur les routes publiques et dans le cadre d'un service public.

Développer une plateforme de planification des trajets qui permet à un client de planifier des trajets à travers plusieurs modes de déplacement et de recevoir des mises à jour pertinentes.

Entreprendre une série de projets de recherche pour évaluer les différents éléments du projet, y compris les perceptions et les attitudes du public à l'égard des nouveaux modes de transport.

Il fait suite aux essais d'un mini-bus autoguidé autour de Milton Park, qui s'est ensuite étendu à un trajet aller-retour entre la gare et le parc d'activités.Le responsable politique de la compagnie de bus a qualifié ce projet de "".First Bus a déclaré que le radar, le LiDAR et la technologie d'intelligence artificielle du bus pouvaient diriger, accélérer et freiner en toute sécurité sans intervention humaine.Il dispose d'un conducteur de sécurité capable de prendre le relais à tout moment et de prendre le contrôle manuel complet si nécessaire. Ils sont également à bord pour "".John Birtwistle, responsable des politiques, a déclaré que First Bus "" et apportait une "".Il a ajouté : "".Selon l'entreprise, les essais précédents ont permis de parcourir 3 000 miles et d'économiser 1,5 tonne de carbone.Milton Park est une communauté scientifique, technologique et commerciale située dans l'Oxfordshire, qui compte plus de 270 entreprises et 9 000 employés.Mi-Link est le nom du projet MultiCAV, un ambitieux projet quinquennal cofinancé par l'industrie et le gouvernement pour tester des véhicules connectés et autonomes (CAV) dans le cadre d'une offre de mobilité en tant que service (MaaS). Le projet a été financé dans le cadre du programme "CAV 3" du CCAV, avec des fonds fournis par Inovate UK, pour réaliser un essai MaaS intégré qui rassemble des options de transport automatisé, notamment un minibus, un bus de taille normale et des vélos électriques, ainsi que les transports publics conventionnels existants, tous accessibles via une plateforme unique de planification des trajets.Mi-Link est le premier projet CCAV britannique visant à fournir un service de transport public à l'aide de CAV et représentera le premier déploiement de transport public autonome, transportant des membres du public dans des bus circulant dans des conditions de trafic normales, au Royaume-Uni.Le projet démontre la valeur de l'intégration du MaaS et des véhicules autonomes connectés par les moyens suivants :En démontrant la puissance de cette technologie, l'entreprise espère établir une référence pour ce que les solutions MaaS intégrées peuvent réaliser. En offrant aux voyageurs des modes de transport supplémentaires (c'est-à-dire par le biais du transfert modal), le projet vise à réduire de 50 % l'utilisation de la voiture pour les déplacements à l'intérieur du site de Milton Park.Compte tenu des entreprises de pointe installées à Milton Park, MEPC, qui exploite le parc scientifique et technologique, souhaitait explorer des solutions innovantes pour répondre à la forte demande de transport vers et depuis le site. En tant que partenaire, le consortium que constitue l'entreprise savait qu'il pouvait lui offrir cette solution. MEPC souhaite réduire l'utilisation de la voiture à l'intérieur et autour de Milton Park et met déjà en œuvre diverses initiatives pour atteindre cet objectif.Milton Park est adjacent à Didcot, qui a obtenu le statut de "Garden Town" en 2015, et qui a donc reçu le mandat de développer une proposition de transport appropriée pour répondre aux besoins d'une population croissante de manière durable, sans dépendre des voitures privées. Il existe un lien essentiel entre la gare de Didcot et Milton Park en tant que centre d'emploi. Les flux de personnes entre Milton Park et la gare de Didcot Parkway sont importants et seront complétés par le développement de Didcot Garden Town.Mi-link est partiellement financé par le Centre pour les véhicules connectés et autonomes (CCAV) du ministère des transports, en partenariat avec Innovate UK. Il fait partie du fonds gouvernemental pour la mobilité intelligente, doté de 100 millions de livres sterling, qui soutient le Grand défi de l'avenir de la mobilité.En tant qu'élément clé de la stratégie industrielle moderne du gouvernement britannique, le Future of Mobility Grand Challenge a été annoncé en 2017 pour encourager et soutenir une innovation extraordinaire dans l'ingénierie et la technologie britanniques, faisant du Royaume-Uni un leader mondial dans les industries du transport.Il s'agit notamment de faciliter des changements profonds dans les technologies de transport et les modèles commerciaux, afin de rendre le mouvement des personnes, des biens et des services à travers la nation plus vert, plus sûr, plus facile et plus fiable.L'expérimentation d'une solution multimodale de mobilité en tant que service utilisant une flotte mixte de véhicules de transport public connectés et autonomes sur les routes publiques constituera une nouvelle étape pour le Royaume-Uni.Le fait de travailler en étroite collaboration avec les urbanistes locaux, en envisageant des développements durables qui ne dépendent pas de la voiture privée, guidera l'applicabilité future du projet. Une grande partie du projet se concentre sur la recherche de l'engagement des utilisateurs pour ces nouveaux modes de transport.Conformément aux exigences actuelles, il y aura toujours une personne (un "conducteur de sécurité") à bord de ces véhicules, qui pourra intervenir et prendre le contrôle si nécessaire.Oui, le mini-bus autonome et le bus de grande taille sont des véhicules électriques à zéro émission, entièrement accessibles et construits au Royaume-Uni, qui sont rechargés pendant la nuit.Les véhicules autonomes sont équipés d'un ensemble de capteurs qui détectent et réagissent à l'environnement qui les entoure. Tous les véhicules à l'essai sont équipés de systèmes de freinage conventionnels. Ils observeront toutes les lignes de bus le long des itinéraires à exploiter et le "conducteur de sécurité" pourra passer outre s'il n'y a personne qui attend à l'arrêt ou qui attend de descendre. Pour descendre, il suffit d'appuyer sur la sonnette, comme dans n'importe quel autre bus.Les véhicules sont contrôlés par une plate-forme d'exploitation qui comprend un itinéraire préprogrammé, mais qui est capable de modifier son itinéraire de manière dynamique en réponse à des incidents survenant au cours de l'exploitation - pour éviter des véhicules stationnés, par exemple.Oui, il peut circuler sous la pluie, la nuit et dans le brouillard. Si, pour une raison quelconque, le système de conduite automatisée ne peut pas faire face, le conducteur peut prendre le contrôle. Le service pourrait ne pas fonctionner en cas de neige abondante qui obscurcit la surface de la route.Source : Projet Mi-Link Que pensez-vous de ce projet ?Comment pensez-vous qu'un projet similaire serait accueilli en France ?