Simulation des médias sociaux à l'aide de grands modèles linguistiques pour évaluer des algorithmes alternatifs de fil d'actualité

Les médias sociaux sont souvent critiqués pour amplifier les discours toxiques et décourager les conversations constructives. Mais concevoir des plateformes de médias sociaux pour promouvoir de meilleures conversations est intrinsèquement difficile. Cet article se demande si la simulation des médias sociaux à l'aide d'une combinaison de grands modèles de langage (LLM) et de modélisation basée sur les agents peut aider les chercheurs à étudier comment les différents algorithmes de flux de nouvelles façonnent la qualité des conversations en ligne.Nous créons des personas réalistes en utilisant les données de l'American National Election Study pour peupler des plateformes de médias sociaux simulés. Ensuite, nous invitons les agents à lire et à partager des articles d'actualité - et à aimer ou commenter les messages des autres - sur trois plateformes qui utilisent des algorithmes de fil d'actualité différents. Sur la première plateforme, les utilisateurs voient les messages les plus appréciés et les plus commentés des utilisateurs qu'ils suivent. Dans la deuxième, ils voient les messages de tous les utilisateurs, même ceux qui ne font pas partie de leur propre réseau. La troisième plateforme utilise un nouvel algorithme de "rapprochement" qui met en évidence les messages appréciés par des personnes ayant des opinions politiques opposées.Nous avons constaté que cet algorithme de rapprochement favorise des conversations plus constructives et non toxiques au-delà des clivages politiques que les deux autres modèles. Bien que d'autres recherches soient nécessaires pour évaluer ces résultats, nous soutenons que les LLM ont un potentiel considérable pour améliorer la recherche de simulation sur les médias sociaux et de nombreux autres environnements sociaux complexes.Les possibilités d'innovation dans le secteur des médias sociaux ne seront peut-être jamais aussi grandes qu'aujourd'hui. Au cours des deux dernières décennies, le secteur s'est caractérisé par un renouvellement constant des plateformes dominantes - de Friendster à Facebook et TikTok. La confiance du public dans les grandes entreprises technologiques n'a jamais été aussi faible. Le grand nombre de nouveaux venus dans le domaine au cours des périodes les plus récentes est une indication supplémentaire que les entrepreneurs et les consommateurs veulent des alternatives au statu quo.Dans une étude récente, Rathje et al. ont demandé aux utilisateurs des médias sociaux ce qui, selon eux, provoque la propagation virale des messages et quelles sont les caractéristiques qui, à leur avis, devraient déterminer cette diffusion rapide. Les personnes interrogées ont répondu à une écrasante majorité qu'elles souhaitaient voir davantage de contenus productifs, utiles et positifs.L'algorithme de rapprochement que nous avons étudié ci-dessus est l'un des nombreux outils qui pourraient être utilisés pour produire de telles améliorations. Grâce à une combinaison unique de technologies innovantes, nos résultats préliminaires indiquent que l'amplification des messages qui suscitent des réactions positives au-delà des clivages sociaux peut aider les plateformes de médias sociaux à optimiser le consensus et à faire de leurs forums un endroit moins attrayant pour les trolls qui sèment la discorde.Utilisés judicieusement, nous pensons que les LLM offrent une solution intermédiaire convaincante entre les modèles traditionnels basés sur des agents et les expériences sur des sujets humains difficiles à réaliser. Nos résultats préliminaires indiquent que la sophistication linguistique de ces modèles peut permettre aux chercheurs d'étudier une série d'autres sujets, par exemple la façon dont les modèles de discours, le cadrage et les émotions collectives influencent le flux des conversations sur les médias sociaux. Cette approche peut également apporter de nouvelles connaissances sur les moteurs des phénomènes collectifs sur les médias sociaux, notamment la diffusion de fausses informations ou la montée de la polarisation et de l'extrémisme.La recherche avec les LLM peut également ouvrir de nouvelles pistes de réflexion sur le rôle des plateformes de médias sociaux dans la formation des comportements de groupe dans toute une série de contextes différents en dehors des États-Unis - en particulier compte tenu de la capacité de ces modèles à produire un contenu humain réaliste dans des langues autres que l'anglais. Ces outils peuvent également s'avérer très utiles pour les recherches qui sont trop dangereuses pour être menées sur des sujets humains - ou qui pourraient soulever des dilemmes éthiques. Des interventions potentiellement dangereuses pourraient être testées non seulement pour décourager la diffusion de fausses informations, mais aussi pour dissuader l'extrémisme.Les LLM pourraient être utiles pour étudier ces sujets et bien d'autres en dehors des plateformes de médias sociaux, d'autant plus que la taille et la diversité des données d'entraînement utilisées pour créer de tels modèles ne cessent d'augmenter. Enfin, les ABM alimentés par les LLM pourraient être combinés avec des modèles de recherche plus conventionnels (tels que les expériences d'enquête ou les expériences de terrain à grande échelle) afin de faire progresser la gamme et la qualité des analyses empiriques possibles dans le domaine en pleine expansion des sciences sociales computationnelles.