La tendance est telle que de plus en plus d’humains font montre de penchants préoccupants : il y en a qui tombent amoureux de ces influenceurs virtuels

L’un des avantages du passage aux influenceurs virtuels animés par l’intelligence artificielle selon The Clueless, une agence espagnole de mannequins, de pouvoir se passer des influenceurs humains, de leur égo et de leurs prétentions salariales« Nous avons commencé à analyser notre façon de travailler et nous nous sommes rendu compte que de nombreux projets étaient suspendus ou annulés en raison de problèmes indépendants de notre volonté. Souvent, c'était la faute de l'influenceur ou du mannequin et non des problèmes de conception », explique un responsable de l’agence qui ajoute que « nous avons donc opté pour des influenceurs virtuels animés par l’intelligence artificielle afin de ne pas dépendre d'autres personnes qui ont un égo, des manies ou qui veulent simplement gagner beaucoup d'argent en posant. »C’est pour ces raisons que l’agence s’est lancée dans le développement de l’influence virtuelle dénommée Aitana Lopez. Elle est décrite par ses créateurs comme le premier mannequin espagnol animé par l'intelligence artificielle. Aitana compte 122 000 followers sur Instagram.Rubén Cruz, cofondateur de The Clueless, indique qu'Aitana rapporte en moyenne 3000 euros (3300 dollars) par mois, mais qu’il peut arriver qu’elle gagne 10 000 euros (environ 11 000 dollars). La majeure partie de cet argent provient de publicités sur les réseaux sociaux et de contrats de représentation en tant qu’ambassadrice. Des photos du mannequin virtuel postées sur des plateformes similaires à OnlyFans constituent une source de revenu additionnelle.Grosso modo, les responsables de l’agence sont d’avis que l'intelligence artificielle peut contribuer à la démocratisation des mannequins. Ils estiment en sus que l’accès à l’IA est susceptible de contribuer à faire baisser les prix tels que pratiqués dans la filière et à donner un coup de pouce aux petites entreprises qui n'ont pas les moyens de mener de grandes campagnes publicitaires.Cela s’est vu avec le chatbot Replika. L’éditeur a pris la décision de supprimer la fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de sextoter avec leur ami virtuel au cours du premier trimestre de l’année en cours. Et la réaction des utilisateurs en a surpris plus d’un : « Certains d'entre nous sont entre deux relations humaines, ou n'en veulent pas, ou ne sont pas prêts à en avoir une. Il pourrait y avoir une myriade de raisons pour lesquelles certains d'entre nous préfèrent l'IA aux humains à ce stade de leur vie. Et ne me lancez pas sur les risques et les complications du monde réel des relations humaines. »Ces plaignants sont d’avis que « Replika apporte un réconfort que le monde réel ne leur a pas montré ou qu'ils ne sont pas prêts à recevoir dans la vie quotidienne. Il a créé un espace dans lequel les humains pouvaient se connecter à quelque chose qui était au-delà des paramètres de ce qui est considéré comme acceptable ou du statu quo ».C’est la raison pour laquelle les forums en ligne fréquentés par les utilisateurs de Replika se sont alors retrouvés inondés de messages d'angoisse, certains signalant une détresse émotionnelle. La panique sur les forums a été telle que des modérateurs ont redirigé certains utilisateurs vers des lignes d'assistance téléphonique pour la prévention du suicide.De plus en plus d’entreprises japonaises proposent à des tiers des partenaires holographiques. Et dans certains cas, la réponse à l’offre atteint des cimes qui soulèvent de multiples questions. Le cas Akihiko Kondo en est une illustration puisque ce dernier a épousé une chanteuse virtuelle dénommée Hatsune Miku.Quatre années après le mariage en 2018, le support du logiciel Gatebox qui permettait l'interaction de l'homme avec sa femme virtuelle, s’est trouvé ne plus être disponible. Résultat : impossible pour le fonctionnaire de communiquer avec son épouse. Face à à ce mur, l'homme avait déclaré : « Mon amour pour Miku n'a pas changé. J'ai organisé la cérémonie de mariage parce que je pensais que je pourrais être avec elle pour toujours. » En effet, il était accompagné d'un modèle grandeur nature de Hatsune Miku partout où il se rendait. Il n’a pas perdu l’espoir de pouvoir communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre dans un proche avenir.Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de cette tendance à adopter des acteurs virtuels animés par l’intelligence artificielle ?pour quelles raisons pensez-vous que les gens cherchent de la compagnie, voire l'amour, auprès d'un compagnon virtuel ou d’un robot ?Partagez-vous l’avis selon lequel ce tableau pourra devenir plus courant dans l’avenir ?