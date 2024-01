Les machines ne peuvent pas remplacer entièrement les acteurs clés du tribunal. Les juges, par exemple, mesurent la sincérité des déclarations d’un accusé lors de la détermination de la peine. La nuance compte*: beaucoup de choses peuvent dépendre d'une main tremblante, d'une voix tremblante, d'un changement d'inflexion, d'une goutte de sueur, d'un instant d'hésitation, d'une interruption fugace du contact visuel. Et la plupart des gens font encore plus confiance aux humains qu’aux machines pour percevoir et tirer les bonnes conclusions de ces indices. Les machines ne peuvent pas remplacer entièrement les acteurs clés du tribunal. Les juges, par exemple, mesurent la sincérité des déclarations d’un accusé lors de la détermination de la peine. La nuance compte*: beaucoup de choses peuvent dépendre d'une main tremblante, d'une voix tremblante, d'un changement d'inflexion, d'une goutte de sueur, d'un instant d'hésitation, d'une interruption fugace du contact visuel. Et la plupart des gens font encore plus confiance aux humains qu’aux machines pour percevoir et tirer les bonnes conclusions de ces indices.

Je prédis que les juges humains existeront pendant un certain temps. Mais je prédis avec la même confiance que le travail judiciaire, en particulier au niveau des procès, sera considérablement affecté par l’IA. Ces changements concerneront non seulement la manière dont les juges effectuent leur travail, mais également la manière dont ils comprennent le rôle que joue l’IA dans les affaires dont ils sont saisis. Je prédis que les juges humains existeront pendant un certain temps. Mais je prédis avec la même confiance que le travail judiciaire, en particulier au niveau des procès, sera considérablement affecté par l’IA. Ces changements concerneront non seulement la manière dont les juges effectuent leur travail, mais également la manière dont ils comprennent le rôle que joue l’IA dans les affaires dont ils sont saisis.

Le juge en chef a souligné que les avantages de l’IA ne seraient pas sans certains risques et inconvénients

Une évolution technologique qui influence l'écosystème judiciaire

L'approche prudente recommandée par le juge en chef de la Cour suprême est déjà adoptée par une Cour d'appel

Le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, a discuté de l'IA et de son impact possible sur le système judiciaire dans un rapport de fin d'année publié ce week-end.Roberts a reconnu que la technologie émergente allait probablement jouer un rôle accru dans le travail des avocats et des juges, mais il ne s’attendait pas à ce que les humains soient complètement remplacée de si tôt :Et de continuer en disant :Le commentaire du juge en chef constitue son débat le plus significatif à ce jour sur l'influence de l'IA sur le droit, et coïncide avec un certain nombre de tribunaux inférieurs qui se débattent sur la meilleure façon de s'adapter à une nouvelle technologie capable de réussir l'examen du barreau mais également encline à générer des des fausses informations, un phénomène connu sous le nom « d'hallucinations » plutôt qu'erreur.« L’IA a évidemment un grand potentiel pour améliorer considérablement l’accès aux informations clés pour les avocats et les non-avocats. Mais cela risque tout aussi évidemment de porter atteinte aux intérêts de la vie privée et de déshumaniser la loi », a-t-il déclaré.En plus de ces risques, les chatbots LLM populaires comme ChatGPT et Bard de Google peuvent produire de fausses informations, ce qui revient à dire que les utilisateurs s'en remettent à la chance chaque fois qu'ils font confiance aux robots sans vérifier leur travail au préalable.Roberts a souligné que « toute utilisation de l’IA nécessite prudence et humilité ». Il a mentionné un cas où les hallucinations de l'IA ont conduit des avocats à citer des cas inexistants dans des documents judiciaires, ce qui, selon le juge en chef, est « toujours une mauvaise idée ». Roberts n'a pas donné plus de détails en dehors d'indiquer que le phénomène « a fait la une des journaux cette année ».La semaine dernière, par exemple, Michael Cohen, ancien conseiller et avocat de Donald Trump, a déclaré dans des documents judiciaires qu'il avait donné par erreur à son avocat de fausses citations générées par un programme d'IA qui ont été citées dans un dossier officiel du tribunal. D’autres cas d’avocats incluant des cas inventés par l’IA dans des mémoires juridiques ont également été documentés.Ci-dessous un extrait du rapport.Les nouvelles technologies sont également entrées dans les cabinets d’avocats et les salles d’audience. La numérisation et l’examen assisté par la technologie (TAR) aident les avocats à faire face à l’explosion des documents électroniques d’enquête créés et conservés à l’ère numérique. Au lieu de fouiller dans des boîtes de papiers dans des entrepôts poussiéreux, les avocats examinent désormais les documents depuis leur bureau, voire leur table de salle à manger.Les procès sont également très différents aujourd’hui de ce qu’ils étaient il y a dix ans. Les logiciels de présentation des procès, les comptes rendus judiciaires en temps réel, les aménagements pour les jurés, les plaideurs et les spectateurs handicapés, ainsi que de nombreuses autres applications, ont radicalement changé la façon dont les avocats présentent et les jurés reçoivent les preuves au tribunal.La pandémie de COVID-19 a déclenché une nouvelle vague d’innovation technologique rapide. Les tribunaux à tous les niveaux du pouvoir judiciaire sont immédiatement passés des audiences en personne aux audiences à distance dans les affaires civiles. Avec l’adoption de la loi CARES, de nombreuses procédures pénales ont également été transférées en ligne. Les innovations clés initialement adoptées comme temporaires sont désormais devenues des éléments permanents du paysage juridique, permettant aux justiciables, aux avocats et aux tribunaux de réaliser des gains d’efficacité qui ne portent pas atteinte à d’autres droits juridiques ou constitutionnels importants.Et maintenant, nous sommes confrontés à la dernière frontière technologique : l’intelligence artificielle (IA). À la base, l’IA combine des algorithmes et d’énormes ensembles de données pour résoudre des problèmes. Ses nombreuses formes et applications incluent la reconnaissance faciale que nous utilisons pour déverrouiller nos téléphones intelligents et la reconnaissance vocale que nous utilisons pour diriger nos téléviseurs intelligents. Les professeurs de droit rapportent avec crainte et angoisse que l’IA peut apparemment gagner des B lors de ses travaux en faculté de droit et même réussir l’examen du barreau. La recherche juridique pourrait bientôt devenir inimaginable sans elle. L’IA a évidemment un grand potentiel pour améliorer considérablement l’accès aux informations clés pour les avocats et les non-avocats. Mais cela risque tout aussi évidemment de porter atteinte aux intérêts de la vie privée et de déshumaniser la loi.Les partisans de l’IA vantent son potentiel à accroître l’accès à la justice, en particulier pour les justiciables aux ressources limitées. Notre système judiciaire a le monopole de nombreuses formes de réparation. Si vous souhaitez une libération en cas de faillite, par exemple, vous devez consulter un juge fédéral. Pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer les services d’un avocat, AI peut les aider. Il pilote de nouveaux outils hautement accessibles qui fournissent des réponses à des questions de base, notamment où trouver des modèles et des formulaires judiciaires, comment les remplir et où les apporter pour les présenter au juge, le tout sans quitter la maison. Ces outils ont le potentiel bienvenu de combler toute inadéquation entre les ressources disponibles et les besoins urgents de notre système judiciaire.Mais toute utilisation de l’IA requiert prudence et humilité. L’une des applications les plus importantes d’AI a fait la une des journaux cette année en raison d’un défaut connu sous le nom d’« hallucination », qui a amené les avocats utilisant l’application à soumettre des mémoires avec des citations sur des cas inexistants. (C'est toujours une mauvaise idée.) Certains juristes se sont demandés si la saisie d'informations confidentielles dans un outil d'IA pourrait compromettre les tentatives ultérieures d'invoquer les privilèges juridiques. Dans les affaires pénales, l’utilisation de l’IA pour évaluer le risque de fuite, la récidive et d’autres décisions largement discrétionnaires impliquant des prédictions a suscité des inquiétudes quant à la régularité de la procédure, à la fiabilité et aux biais potentiels. Au moins à l’heure actuelle, des études montrent une perception publique persistante d’un « écart d’équité entre l’homme et l’IA », reflétant l’opinion selon laquelle les jugements humains, malgré tous leurs défauts, sont plus justes que tout ce que la machine crache.La 5e Cour d'appel américaine de la Nouvelle-Orléans semble être d'accord avec le point de vue de Roberts selon lequel l'assistance juridique assistée par l'IA peut produire un travail moins que satisfaisant. Le tribunal a proposé une règle qui obligerait les avocats à certifier qu'ils ne s'appuient pas sur un logiciel d'IA pour rédiger des mémoires, ou qu'un humain a vérifié et édité tout texte généré par un chatbot.Les avocats qui déclarent faussement qu'ils respectent la règle pourraient être confrontés à la possibilité que leurs dossiers soient radiés et sanctionnés, selon la règle proposée. Le 5e Circuit accepte les commentaires du public sur la proposition jusqu'au 4 janvier.Sources : Rapport de fin d'année 2023 sur la magistrature fédérale Quelle est votre opinion sur l’utilisation de l’IA dans le domaine du droit ? Pensez-vous qu’elle soit bénéfique ou nuisible pour la justice ?Quelles sont les limites que vous voyez à l’application de l’IA au travail judiciaire ? Comment les définir et les respecter ?Que pensez-vous du cas de l’avocat qui a cité une affaire judiciaire fictive que lui a communiqué ChatGPT ? Quelles sanctions devrait-il encourir ?Comment vérifier la fiabilité et la validité des sources juridiques générées par l’IA ? Quels sont les critères et les outils à utiliser ?Comment préserver les valeurs et les principes qui fondent le droit, face à l’évolution rapide de la technologie ? Quel est le rôle et la responsabilité des juges et des avocats dans ce contexte ?