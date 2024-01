thanks a lot for these! some common requests:



AGI (a little patience please)

GPT-5

better voice mode

higher rate limits

better GPTs

better reasoning

control over degree of wokeness/behavior

video

personalization

better browsing

'sign in with openai'

Amélioration du raisonnement

GPT-5

Un meilleur mode vocal

AGI : ce n'est pas pour bientôt

Des limites de taux plus élevées

Contrôle du comportement

Prise en charge de la vidéo

Personnalisation

Amélioration des modèles GPT

Amélioration de la navigation sur le Web

Se connecter avec OpenAI

Open source

ChatGPT est le chatbot d'IA phare d'OpenAI qui a relancé de plus belle la course à l'IA. Lancé fin novembre 2022, ChatGPT a bénéficié de nombreuses améliorations au cours de l'année écoulé, avec notamment le passage du grand modèle de langage (LLM) GPT-3.5 à GPT-4. GPT-4 est un modèle d'IA multimodal, ce qui signifie qu'il peut traiter à la fois des données textuelles et des images, et prend en charge un large éventail de plug-ins. Il a une mémoire plus grande que GPT-3.5, ce qui signifie qu'il peut tenir des conversations plus longues sans perdre le fil de la discussion. Cela a permis aux chatbots d'améliorer ses performances sur les benchmarks.Pour 2024, OpenAI prévoit également des améliorations pour son chatbot afin de le rapprocher davantage de l'AGI. Altman, qui a confirmé l'année dernière qu'OpenAI travaille déjà sur GPT-5, a publié le mois dernier un message sur les dix fonctionnalités et améliorations qu'OpenAI est susceptible de déployer au cours de l'année afin de rendre ChatGPT plus attractif. Voici ci-dessus un résumé de son message et de ce qu'il signifie pour ChatGPT et ses utilisateurs.Le raisonnement est la capacité de penser de manière logique et rationnelle et de tirer des conclusions à partir de faits et de preuves. Cela dit, le raisonnement est l'une des compétences les plus importantes et les plus difficiles à maîtriser pour un système d'IA, car il nécessite de la compréhension, du contexte et du bon sens. L'un des plus gros problèmes de l'absence de raisonnement est que cela rend les grands modèles de langage vulnérables aux hallucinations, aux biais systématiques et d'autres pièges. Cette lacune signifie que l'on ne peut pas faire complètement confiance à l'IA, car elle peut présenter des informations erronées comme étant vraies.L'amélioration du raisonnement est une priorité absolue pour OpenAI. ChatGPT est excellent dans la rédaction de textes et a considérablement amélioré ses capacités mathématiques. Mais cela masque le fait qu'il a du mal à raisonner véritablement. ChatGPT est incapable de savoir s'il a tort. Il n'a pas les capacités de raisonnement de base des humains. Les utilisateurs s'appuient sur des techniques, comme celle connue sous le nom de "chaîne de pensée", qui compensent l'absence de capacités de raisonnement plus sophistiquées. Toutefois, d'autres modèles à source ouverte ont évolué et donnent des réponses beaucoup plus nuancées et précises.Altman estime que le raisonnement sera amélioré en 2024 en vue de rendre ChatGPT plus intelligent et plus utile. Il a laissé entendre que le raisonnement sera plus cohérent et plus fiable, et qu'il sera capable de traiter davantage de domaines et de scénarios, tels que les mathématiques, les sciences, l'histoire et la philosophie.GPT-5 est la prochaine génération des grands modèles de langage de la famille GPT. Altman a confirmé l'année dernière que la société travaille déjà sur la formation de GPT-5, alimentant les spéculations sur sa supériorité potentielle par rapport au GPT-4. La sortie de GPT-5 est prévue pour 2024 et il devrait être beaucoup plus grand et plus puissant que GPT-4. Selon les spéculations sur le sujet, GPT-5 aura plus de paramètres, plus de données et plus de capacités que ChatGPT, et il sera capable de générer des textes plus précis, plus diversifiés et plus créatifs sur n'importe quel sujet. GPT-5 pourrait également s'aventurer dans le traitement de la vidéo.Altman affirme que GPT-5 sera une mise à jour majeure pour ChatGPT, et qu'il offrira de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités qui amélioreront l'expérience et la satisfaction de l'utilisateur. Il ne révèle pas les détails exacts de ce que GPT-5 apportera, mais il suggère que l'attente en vaudra la peine.Le mode vocal est une fonctionnalité de ChatGPT qui permet aux utilisateurs d'interagir avec le chatbot en utilisant des commandes et des réponses vocales, au lieu de taper et de lire du texte. Le mode vocal est utile pour les utilisateurs qui préfèrent parler plutôt qu'écrire, ou qui ont des difficultés à lire ou à écrire. Le mode vocal est également plus naturel et engageant, car il simule une véritable conversation avec un être humain.Sam Altman promet que le mode vocal sera amélioré en 2024 et qu'il offrira une meilleure qualité, vitesse et fiabilité. Il laisse également entendre que le mode vocal sera plus expressif et émotionnel, et qu'il pourra s'adapter au ton, à l'humeur et à la personnalité de l'utilisateur.Les travaux sur l'intelligence artificielle générale (AGI) visent à créer une IA capable d'accomplir toutes les tâches intellectuelles d'un être humain. De nombreuses personnes considèrent ChatGPT comme une étape vers l'AGI, car il peut générer des textes cohérents et variés sur n'importe quel sujet. Cependant, ChatGPT est encore loin d'être véritablement intelligent, car il ne comprend pas le sens ou le contexte de ce qu'il écrit, et il commet souvent des erreurs factuelles ou logiques.Altman demande un peu de patience aux utilisateurs qui s'attendent à ce que ChatGPT atteigne bientôt l'AGI. Il indique qu'OpenAI travaille dur pour rendre ChatGPT plus intelligent et plus performant, mais qu'il faudra du temps et des efforts pour atteindre l'objectif ultime de l'AGI.Les limites de taux sont les restrictions qui limitent la quantité de texte que ChatGPT peut générer ou traiter par unité de temps. Ces limites sont nécessaires pour éviter que le chatbot ne soit surchargé ou abusé par un trop grand nombre de demandes ou de textes trop longs. Les limites de taux sont également un moyen de gérer les coûts et les ressources liés au fonctionnement de ChatGPT, qui nécessite beaucoup de puissance de calcul et d'espace de stockage.Altman annonce que les limites de taux seront augmentées en 2024, ce qui permettra aux utilisateurs de générer ou de traiter plus de texte avec ChatGPT en moins de temps. Il indique que les limites de taux seront plus flexibles et personnalisables, et qu'elles dépendront des besoins et des préférences de l'utilisateur.Le terme "woke" fait référence à la prise de conscience et à la sensibilité aux questions sociales et politiques, telles que le racisme, le sexisme, l'inégalité et l'injustice. C'est également un terme souvent utilisé pour critiquer ou se moquer des personnes perçues comme trop progressistes, radicales ou extrêmes dans leurs opinions et leurs actions. Il s'agit d'un sujet controversé et subjectif qui peut affecter la façon dont ChatGPT écrit et répond à certains sujets et utilisateurs. L'année dernière, les conservateurs américains ont accusé ChatGPT d'être woke et partial sur de nombreux sujets. Elon Musk, PDG de la startup xAI, a soutenu cette allégation.Altman affirme que les utilisateurs auront plus de contrôle sur le degré d'éveil ou le comportement de ChatGPT en 2024, et que cela leur permettra de personnaliser le chatbot selon leurs goûts et leur confort. Il a déclaré que les utilisateurs pourront choisir parmi différents niveaux ou modes d'éveil ou de comportement, tels que neutre, conservateur, libéral, humoristique, sarcastique ou poli.Altman a classé la vidéo parmi les demandes les plus courantes. Cela signifie que la prise en charge de la vidéo pourrait être introduite en 2024 et qu'elle permettra à ChatGPT de générer ou de traiter du contenu vidéo sur n'importe quel sujet. Il a déclaré que la vidéo sera interactive et immersive, et qu'elle pourra s'adapter aux réactions et aux préférences de l'utilisateur. Cela pourrait permettre à ChatGPT de prendre une avance considérable sur ses rivaux tels que Gemini et Claude 2.La vidéo est un moyen de communication et de divertissement puissant et populaire, et elle peut offrir des informations et des expériences plus visuelles et dynamiques. La vidéo est également une tâche difficile et complexe pour un système d'intelligence artificielle, car elle nécessite de comprendre et de générer des images, des sons et des mouvements.La personnalisation est une fonction qui permet à ChatGPT d'adapter son contenu au profil, à l'historique et aux intérêts de l'utilisateur. La personnalisation est utile et bénéfique pour les utilisateurs qui veulent avoir une expérience et un contenu plus personnalisés et pertinents avec ChatGPT. Elle est également un moyen d'instaurer la confiance entre ChatGPT et ses utilisateurs, car elle montre que ChatGPT comprend mieux leurs besoins et leurs styles.Altman affirme que la personnalisation sera renforcée en 2024 et qu'elle rendra ChatGPT plus convivial et plus attrayant. Il indique également que la personnalisation sera plus précise et diversifiée, et qu'elle sera en mesure de répondre à différents segments d'utilisateurs, tels que l'âge, le sexe, la localisation, la langue et les loisirs.Les GPT (Generative Pre-trained Transformer) sont des modèles de base qui pilotent ChatGPT et plusieurs autres modèles de langage. Les GPT sont des algorithmes d'apprentissage profond qui apprennent à partir d'un large corpus de texte, et ils peuvent générer du texte en se basant sur la probabilité des mots suivants dans la séquence. Les GPT constituent la technologie de base de ChatGPT et déterminent la qualité et la diversité du texte produit par le chatbot d'IA.Altman assure que les GPT seront améliorés en 2024, ce qui permettra à ChatGPT de mieux générer et traiter les textes. Il suggère également que les GPT seront plus avancés et sophistiqués, et qu'ils seront capables de gérer des tâches plus complexes et plus difficiles, telles que le raisonnement, le résumé, la traduction et la réponse à des questions.La navigation sur le Web est une fonction qui permet à ChatGPT de rechercher et d'accéder à des informations sur le Web et de les présenter à l'utilisateur de manière pratique et concise. La navigation sur le Web est utile et pratique pour les utilisateurs qui veulent en savoir plus sur un sujet ou une question, et qui ne veulent pas consacrer du temps ou des efforts à la recherche et à la lecture de multiples sources. Elle constitue également un moyen d'étendre et de mettre à jour les connaissances et les données de ChatGPT, car il peut apprendre à partir du Web.Selon Altman, la navigation sur le Web sera améliorée en 2024 et elle rendra ChatGPT plus informatif et plus efficace. Il suggère également que la navigation sera plus complète et sélective, et qu'elle sera capable de trouver et de filtrer les sources et les informations les meilleures et les plus pertinentes pour l'utilisateur.L'un des obstacles au développement d'applications utilisant l'API de ChatGPT est de savoir comment contrôler et répercuter les coûts. Bien que de nombreux appels à l'API ne coûtent que quelques centimes, il n'est pas difficile d'imaginer des scénarios dans lesquels les coûts de l'API pourraient monter en flèche.Mais que se passerait-il si vous pouviez disposer d'une connexion qui maintient les coûts sur le compte de l'utilisateur et la clé API ? Cela permettrait de créer et de distribuer facilement des applications exploitant l'API d'OpenAI. Cela pourrait changer la donne dans le développement d'applications sophistiquées utilisant ChatGPT, en particulier lorsque le raisonnement amélioré et d'autres fonctionnalités de GPT5 seront disponibles.Dans son message, Altman a cité l'open source comme l'une des demandes les plus récurrentes des répondants à son sondage et qui pourraient donc être prises en compte en 2024. Cela suggère que l'entreprise s'apprête à faire des efforts pour rendre disponibles au grand public davantage d'informations sur ses récents grands modèles de langage. OpenAI a été vivement critiqué ces dernières années pour être passé d'une entreprise œuvrant dans le domaine de l'open source à une entreprise hautement fermée. L'entreprise a même refusé de publier la moindre information sur GPT-4, évoquant la forte concurrence dans la course à l'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés prévues par Altman pour ChatGPT en 2024 ?Quelles sont les nouveautés qui pourront réellement améliorer l'attractivité de ChatGPT ?Quelles sont les fonctionnalités que vous attendiez le plus ?