Un GPT Store où les GPT sont distribués et, à terme, monétisés

Plus tard ce mois-ci, nous lançons la GPT Store, présentant des créations de constructeurs vérifiés. Une fois dans le magasin, les GPT deviennent consultables et peuvent grimper dans les classements. Nous mettrons également en lumière les GPT les plus utiles et les plus agréables que nous rencontrons dans des catégories telles que la productivité, l'éducation et « juste pour le plaisir ». Dans les mois à venir, vous pourrez également gagner de l'argent en fonction du nombre de personnes utilisant votre GPT.

Des premiers retours

Le GPT qui transforme vos photos en personnage de Simpson : par exemple, le PDG d'Octane AI, Matt Schlicht, a utilisé GPT pour créer Simpsonize Me GPT qui transforme n'importe quelle image en une image de dessin animé rappelant la série comique Les Simpsons. Tout ce dont vous avez besoin est de télécharger votre photo dans Simpsonize me GPT et ce modèle d'IA transformera l'image en un personnage des Simpsons. Matt Schlicht a déclaré sur X qu'il avait développé ce GPT en moins de 10 minutes. Cela montre que GPT d’Open AI est assez facile à utiliser.



— Matt Schlicht (@MattPRD) November 7, 2023

Le GPT qui analyse les tendances : un professeur de l'Université de Pennsylvanie, Ethan Mollick, s'est rendu sur X/Twitter pour partager sa petite expérience avec GPT. Il a baptisé son GPT Trend Analyser, dont la mission est d'analyser les tendances partout sur Internet, puis de prototyper une image qui va bien avec les dernières tendances projetées dans le futur.

Le GPT Store sera disponible dès la semaine prochaine

Cher GPT Builder,



Nous souhaitons vous informer que nous lancerons le GPT Store la semaine prochaine. Si vous souhaitez partager votre GPT dans le magasin, vous devrez*:

Consulter nos règles d'utilisation mises à jour et les directives de la marque GPT pour vous assurer que votre GPT est conforme.

Vérifier votre profil de constructeur (paramètres > profil de constructeur > activez votre nom ou un site Web vérifié)

Publiez votre GPT en tant que «*Public*» (les GPT avec «*Toute personne disposant d'un lien*» sélectionné ne seront pas affichés dans la boutique)

Merci d'avoir investi du temps pour créer un GPT.



L'équipe ChatGPT Cher GPT Builder,Nous souhaitons vous informer que nous lancerons le GPT Store la semaine prochaine. Si vous souhaitez partager votre GPT dans le magasin, vous devrez*:Merci d'avoir investi du temps pour créer un GPT.L'équipe ChatGPT

Début novembre, OpenAI a présenté les GPT, un moyen pour chacun de créer sa propre version du système d'IA conversationnelle populaire. Non seulement vous pouvez créer votre propre GPT pour le plaisir ou la productivité, mais vous pourrez le publier sur un marché appelé GPT Store... et peut-être même gagner un peu d'argent dans le processus. Les GPT personnalisés ont été annoncés lors du DevDay, la toute première conférence des développeurs d'OpenAI à San Francisco.Les GPT peuvent être créés sans aucune expérience en codage et peuvent être aussi simples ou complexes que vous le souhaitez, comme OpenAI l'a expliqué.Par exemple, vous pourriez avoir un GPT formé sur votre collection de recettes afin que vous puissiez rapidement demander de quels ingrédients vous avez besoin pour cette soupe. Ou vous pourriez lui faire ingérer des informations sur une série fantastique tentaculaire afin de lui demander « dis moi, qui est Sam Sam ? ». Et si vous êtes plus sérieux, vous pouvez, en tant que développeur ou entreprise, faire former un GPT sur tout votre code propriétaire, afin que d'autres puissent rapidement vérifier leur style ou générer un code harmonieux.Il est possible de créer un GPT simplement en discutant avec ChatGPT et en décrivant ce que vous voulez (il sera bientôt possible de le tester).« Vous pouvez en effet programmer un GPT avec un langage simplement en lui parlant », a expliqué Altman. « Il est facile de personnaliser leur comportement pour qu'ils fassent ce que vous voulez. Cela les rend très accessibles et donne du pouvoir à chacun ». Il l'a démontré sur scène, décrivant à ChatGPT sous un « Nouveau projet GPT » qu'il souhaitait créer un bot qui conseille les fondateurs sur la façon d'améliorer leur startup. Il a ensuite mis en ligne une conférence qu’il avait donnée sur le sujet, lui a dit d’être concise et constructive, et a décidé qu’elle était prête.Vous pourrez également faire appel à des services externes, comme l'envoi d'une langue non prise en charge à une API de traduction, mais les utilisateurs pourront choisir si leurs données peuvent être traitées de cette façon.L’annonce la plus marquante de ce DevDay a peut-être été celle du GPT Store d’OpenAI, qui sera la plate-forme sur laquelle ces GPT seront distribués et, à terme, monétisés :Cela vous semble familier ? Le modèle App Store s’est avéré incroyablement lucratif pour des entreprises comme Apple, il n’est donc pas surprenant qu’OpenAI tente de le reproduire ici. Non seulement les GPT seront hébergés et développés sur les plateformes OpenAI, mais ils seront également promus et évalués.Il n’est pas clair à ce stade s’il sera possible de simplement facturer l'utilisation de votre GPT ou s’il s’agira strictement d’un partage des revenus. Lorsque la question a été posé à Altman, il a répondu qu'il s'attendait à ce que la stratégie évolue beaucoup, d'abord avec une part directe des revenus (d'ampleur indéterminée), et plus tard avec la possibilité de souscrire à des GPT individuels si la demande existe.On ne sait pas exactement qui sont ces « constructeurs vérifiés », mais il s'agit probablement simplement d'un obstacle pour empêcher des « personnalisation » frauduleuse (un GPT par exemple conçu pour indiquer comment monter une escroquerie). Quoiqu'il en soit, OpenAI a présenté les GPT construits par Code.org, TripAdvisor et Canva, il se peut donc qu'au début, il s'agisse davantage d'applications officielles que d'expériences GPT individuelles.Peu de temps après DevDay, les développeurs ont pu créer et partager des GPT avec d'autres directement via le site Web ChatGPT, mais sans les répertorier publiquement. Certains se sont amusés à l'essayer :OpenAI prévoit de lancer une boutique pour les GPT au cours de la semaine à venir.Un utilisateur a partagé sur le site communautaire d'OpenAI le courriel qu'il a reçu :Une information très vite confirmée par d'autres utilisateurs comme celui-ci qui a affiché une capture d'écran :On ne sait toujours pas si le GPT Store sera lancé avec un système de partage des revenus de quelque nature que ce soit. En novembre, Altman et Mira Murati, CTO, ont déclaré qu'il n'y avait pas de plan ferme pour la monétisation GPT, et l'e-mail concernant le lancement prochain du GPT Store ne fait aucune mention de ce à quoi les développeurs peuvent s'attendre du côté des paiements.Les GPT démocratisent efficacement la création d’applications d’IA générative – du moins pour les applications qui utilisent la famille de modèles d’OpenAI. En fait, les GPT pourraient tuer les cabinets de conseil dont les modèles commerciaux tournent autour de la création de ce qui sont essentiellement des GPT pour les clients.Est-ce une bonne chose pour autant ? Pas nécessairement. Mais nous devrons attendre pour voir comment tout cela se déroulera.Source : OpenAI Quels sont les avantages et les inconvénients de créer et de partager ses propres GPT sur le GPT Store ?Une rémunération est-elle réellement possible ? Si oui, comment ? Qu'est-ce qui empêcherait que les utilisateurs cherchent simplement à reproduire les mêmes invites textuelles que l'auteur pour parvenir au même résultat ?Comment le GPT Store pourrait-il changer la façon dont les gens interagissent avec l’intelligence artificielle ?Quels sont les défis de sécurité et d’alignement que le GPT Store devra relever pour assurer une utilisation responsable et éthique de ses produits ?Quels sont les domaines ou les applications que vous aimeriez voir couverts par les GPT ou les plugins du GPT Store ?Quelles sont vos attentes ou vos craintes par rapport au magasin ChatGPT ?