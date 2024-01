L'IA remodèle rapidement le monde du travail, selon le rapport

Tous les niveaux en entreprise seront affectés par l'IA

Comment l'IA va redéfinir le rôle de l'exécutif

Mais certains sont sceptiques face à ces prédictions

Dans tous les secteurs, le développement de nouvelles technologies transforme rapidement le monde du travail et pousse les employés à acquérir de nouvelles compétences. Un ensemble de compétences qui devient rapidement essentiel est la capacité à utiliser l'intelligence artificielle, ou IA.Sur le lieu de travail, les compétences en matière d'IA peuvent inclure des compétences techniques (par exemple, les compétences requises pour programmer/élaborer des produits d'IA) ainsi que des compétences non techniques (par exemple, les compétences requises pour utiliser des outils d'IA générative). Selon une estimation, le nombre d'offres d'emploi liées à l'IA générative a augmenté de plus de 450 % par rapport à l'année dernière.Pour mieux comprendre l'impact de l'IA sur le monde du travail, edX s'est associé à Workplace Intelligence pour interroger 1600 travailleurs, notamment 800 employés à temps plein basés aux États-Unis, dont 800 cadres dirigeants parmi lesquels 500 PDG, ainsi que 800 travailleurs du savoir. Dans un rapport, edX a décrit les principales conclusions de l'enquête, notamment la rapidité avec laquelle l'IA est adoptée, les raisons pour lesquelles l'acquisition de compétences en IA sera essentielle pour les employés à tous les niveaux de l'organisation, et la manière dont les cadres et les travailleurs s'adaptent à l'essor rapide de l'IA.Les cadres dirigeants interrogés estiment que près de la moitié (49 %) des compétences qui existent aujourd'hui au sein de leur personnel ne seront plus pertinentes en 2025, et ils estiment que 47 % de leur personnel n'est pas préparé à l'avenir du travail.Il n'est donc pas surprenant que 77 % des cadres supérieurs pensent que les compétences en matière d'IA gagneront en importance au cours des deux prochaines années, et que près de 8 sur 10 déclarent que leur entreprise utilise déjà l'IA. Alors que 41 % des dirigeants n'autorisent l'utilisation de l'IA qu'avec une surveillance étroite et quelques précautions, 38 % affirment qu'ils agissent aussi rapidement que possible pour intégrer l'IA dans leur stratégie d'entreprise.En fait, les dirigeants estiment que d'ici un an, 60 % de leur personnel devra posséder un certain niveau de compétence en matière de développement de l'IA ou d'utilisation d'outils alimentés par l'IA. Cependant, la plupart d'entre eux éprouvent des difficultés à anticiper cette tendance : 87 % déclarent avoir du mal à trouver des talents possédant des compétences en matière d'IA et 77 % affirment que l'IA perturbe leur stratégie d'entreprise.Heureusement, les employés peuvent déjà avoir une longueur d'avance : 59 % utilisent actuellement l'IA au travail, et 77 % et 85 % pensent qu'ils l'utiliseront au cours des prochaines années. 77 % et 85 % pensent qu'ils utiliseront l'IA dans les 1 et 5 prochaines années, respectivement. Il s'ensuit que 72 % des employés reconnaissent qu'il sera important pour eux d'améliorer leurs compétences en matière d'IA au cours des 1 à 2 prochaines années, et 58 % affirment que leur travail sera redéfini par l'IA d'au moins d'une manière.Par exemple, les travailleurs prévoient de consacrer plus de temps à des tâches utiles, à l'examen des résultats de l'IA et à la collaboration avec leurs collègues, et moins de temps à aider les clients. Les salariés pensent également que la portée de leur travail s'élargira, qu'ils seront soumis à des normes de performance plus élevées et qu'ils se verront confier davantage de tâches.Les entreprises - et plus particulièrement les managers - sont manifestement déjà sensibles à certains des avantages de l'IA. Près de 3 travailleurs sur 10 déclarent que leur supérieur les encourage ou attend d'eux qu'ils utilisent l'IA. Et, chose surprenante, les employés sont beaucoup moins anxieux face à ces changements que l'on pourrait penser, puisque seul un tiers d'entre eux se se sentent dépassés (33 %) ou menacés (31 %) par l'IA.Toutefois, une certaine incertitude persiste quant aux répercussions plus larges de l'IA, notamment l'effet qu'elle pourrait avoir sur la sécurité de l'emploi des salariés. Environ la moitié seulement des travailleurs (52 %) estiment que l'IA aura un impact globalement positif sur le lieu de travail, et un travailleur sur quatre déclare qu'il ne voudrait pas que l'IA soutienne ou augmente son rôle, même si son salaire restait le même.Les dirigeants affirment que l'IA va remplacer ou augmenter de nombreuses fonctions au sein de leur organisation dans les 5 prochaines années. Bien que les dirigeants estiment que les cadres dirigeants sont les moins susceptibles d'être affectés, il est tout de même remarquable que 56 % d'entre eux prévoient que les fonctions de direction de leur entreprise seront entièrement ou partiellement remplacées par l'IA.Les employés, en revanche, sont beaucoup moins enclins à penser que l'IA remplacera ces fonctions - y compris leur propre rôle. Et bien que 76 % des travailleurs reconnaissent qu'au moins une partie de leur rôle pourrait être pris en charge par l'IA, seulement 20 % pensent que « la plupart » ou « la totalité » de leur rôle pourrait être complètement automatisé ou remplacé par l'IA.Cela indique que les employés ne sont peut-être pas conscients de l'impact considérable que l'IA aura sur le lieu de travail dans les années à venir, alors que les cadres dirigeants sont convaincus que l'impact de l'IA sera important et d'une grande portée. Pour les travailleurs, il sera important d'accepter la nouvelle réalité qui remodèle le lieu de travail et leur propre trajectoire professionnelle.Près de 9 cadres dirigeants sur 10 affirment qu'au moins « une petite partie » de leur travail pourrait être automatisée par l'IA, et 83 % pensent que leur travail sera redéfini par l'IA au cours de l'année à venir. Étonnamment, 49 % des cadres pensent que « la plupart » ou « la totalité » de leur travail pourrait être complètement remplacé par l'IA.Même les dirigeants les plus haut placés seront touchés : 47 % des membres de la suite C affirment que "la plupart" ou "la totalité" du rôle de PDG devrait être remplacé par l'IA. Plus précisément, parmi les 500 PDG interrogés, près de la moitié (49 %) pensent que "la plupart" ou "la totalité" de leur rôle devrait être complètement automatisé ou remplacé par l'IA.Ce que les cadres reconnaissent sans aucun doute, c'est que l'IA peut accroître leur efficacité et leur permettre de consacrer plus de temps à des activités professionnelles plus importantes. Au-delà de la prise en charge de tâches simples telles que la préparation de communications à l'intention des cadres, l'IA pourrait également proposer des idées de nouveaux marchés, produits ou modèles d'entreprise. Ces technologies pourraient également contribuer à la planification et à la prévision, ainsi qu'à la prise de décisions fondées sur des données. En fait, 92 % des cadres supérieurs estiment qu'il est important d'améliorer leurs compétences en matière d'IA au cours des deux prochaines années et le même pourcentage utilise déjà l'IA dans le cadre de ses fonctions. Mais alors que la plupart des cadres sont optimistes quant à l'impact de l'IA sur eux l'impact de l'IA sur eux, certains se sentent dépassés par le rythme du changement.Toutefois, certains leaders de l'industrie sont sceptiques quant à ces prédictions lourdes de conséquences. « À mon avis, l'impact immédiat de l'IA sur les objectifs de carrière sera probablement minime », déclare Richard Jefts, vice-président exécutif et directeur général de HCL Software. « Si de nombreuses entreprises prétendent tirer parti de l'IA, la réalité est que la plupart d'entre elles n'en sont encore qu'aux premiers stades de l'adoption ». Selon lui, il faut s'attendre à un impact à plus long terme sur les carrières à mesure que l'IA arrivera à maturité.Si l'IA va réorienter les emplois et les perspectives de carrière, son impact sur les emplois et les tâches reste flou - il ne s'agit pas simplement de remplacer des tâches par de l'IA et le tour est joué. « La difficulté réside dans le fait qu'il est très difficile de prédire précisément où et quand cette réorientation se produira », explique Frederico Braga, responsable du numérique chez Debiopharm. « Presque tous les professionnels dont le quotidien est lié d'une manière ou d'une autre à une activité numérique devront réajuster leurs objectifs de carrière, car eux - et les personnes qui les entourent - commenceront à voir des changements dans leurs activités et processus quotidiens liés au travail ».Dans certains cas, une réorientation n'est même pas nécessaire. « Plutôt que de réorienter vos compétences de base, une compétence professionnelle très utile à développer consiste à comprendre comment utiliser les outils et technologies d'IA émergents comme un booster pour rendre vos points forts encore plus forts », déclare Jonathan Martin, président de WEKA. « L'une des questions à se poser est de savoir comment tirer parti de l'IA pour devenir progressivement meilleur dans ce que vous faites déjà le mieux ».Vittorio Cretella, directeur informatique de Procter and Gamble, estime que l'IA sera considérée comme une intelligence augmentée, et non comme une intelligence artificielle. « La plupart des applications réussies de l'IA amplifieront les compétences humaines et ne se contenteront pas de les substituer ou de les remplacer », explique-t-il. « Là où les humains continueront à faire la différence, c'est dans la phase de définition du problème - en décomposant un problème en questions clés et en identifiant des modèles avant d'essayer de définir une solution algorithmique ».Source : rapport edX Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ? 