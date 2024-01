Nous considérons que le procès du New York Times est sans fondement. Néanmoins, nous espérons un partenariat constructif avec le New York Times et respectons sa longue histoire, qui inclut la couverture du premier réseau neuronal fonctionnel il y a plus de 60 ans et la défense des libertés du premier amendement.Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les organismes de presse, afin de les aider à accroître leur capacité à produire un journalisme de qualité en réalisant le potentiel de transformation de l’IA.