Duolingo devient la dernière entreprise à avoir supprimé des emplois au profit de l'IA générative. Dans une lettre adressée aux actionnaires en novembre, le PDG Luis von Ahn a déclaré que "l'entreprise utilise l'IA générative pour produire de nouveaux contenus beaucoup plus rapidement", tels que les scripts d'émissions qui aident à enseigner les langues. Elle utilise aussi l'IA pour générer des voix dans l'application et a introduit un niveau supérieur, Duolingo Max, avec des commentaires générés par l'IA et des conversations dans d'autres langues. Un nouveau rapport indique que Duolingo a étendu l'utilisation de l'IA à d'autres sections de son application.Cela a permis à Duolingo de se séparer de 10 % de ses sous-traitants. « Environ 10 % des contractants ont été débarqués. Nous n'avons tout simplement plus besoin d'autant de personnes pour effectuer le type de travail que certains de ces sous-traitants effectuaient. Une partie de ce phénomène pourrait être attribuée à l'IA », a déclaré un porte-parole de Duolingo. L'annonce intervient après qu'un contractant anonyme de Duolingo a affirmé sur Reddit que l'entreprise avait supprimé un grand nombre d'emplois. « En décembre 2023, Duolingo a licencié un pourcentage important de ses contractants qui faisaient des traductions », a écrit le sous-traitant.« Bien sûr, c'est parce qu'ils ont compris que l'IA peut faire ces traductions en une fraction du temps. De plus, cela leur permet d'économiser de l'argent », a-t-il ajouté. Le sous-traitant affirme avoir travaillé chez Duolingo pendant cinq ans au sein d'une équipe de quatre personnes. Mais aujourd'hui, l'équipe a été réduite de moitié, car l'IA a pris en charge la création de contenu et la traduction des cours sur Duolingo. « Les deux personnes qui sont restées se contentent d'examiner le contenu de l'IA pour s'assurer qu'il est acceptable », explique le contractant. Le porte-parole de Duolingo, quant à lui, affirme qu'il n'y a pas eu de licenciements au profit de l'IA.Selon le porte-parole, "les contractants ont été débarqués lorsque leurs projets se sont terminés à la fin de 2023". « Bien que nous utilisions l'IA à de nombreuses fins différentes chez Duolingo, y compris pour la génération de certains contenus de cours, les experts humains sont toujours très impliqués dans la création du contenu de Duolingo. Je tiens également à souligner que nous avons tenté de trouver d'autres rôles pour chaque contractant avant de choisir finalement de ne pas renouveler son contrat », a ajouté le porte-parole. Lundi, les actions de l'entreprise ont augmenté de 3,2 % à 210,65 $ à New York, après avoir plus que triplé en 2023.Selon les documents déposés par Duolingo, l'entreprise comptait 600 employés à temps plein à la fin de l'année 2022. Et le porte-parole a déclaré qu'aucun employé à temps plein n'était concerné par la réduction des effectifs. Mais sur la toile, les suppressions d'emplois chez Duolingo suscitent un débat sur le bien-fondé de l'utilisation de l'IA pour remplacer le travail humain. On craint que l'IA générative supprime de plus en plus les emplois des humains. Les chatbots d'IA ont montré que la technologie peut rédiger des articles, créer des œuvres d'art d'aspect professionnel, raconter un contenu avec une variété de voix et même générer du code informatique.Il est donc possible que les programmes d'IA actuels et futurs remplacent une grande variété d'emplois, enrichissant ainsi les entreprises au détriment des travailleurs. Au cours de l'année écoulée, le vif intérêt suscité par l'IA générative a conduit des groupes d'employés et des syndicats à se demander si les entreprises n'allaient pas utiliser cette technologie comme excuse pour réduire leurs effectifs. Un rapport publié en avril dernier par le Forum économique mondial a estimé que l'IA entraînerait "une perturbation significative du marché du travail" au cours des cinq prochaines années, bien que l'impact net de ces bouleversements puisse être positif.En fait, les employeurs recherchent des travailleurs ayant des compétences plus techniques pour naviguer dans l'utilisation de la technologie. Le mois dernier, Microsoft a tenté de répondre à ces préoccupations en annonçant une alliance avec l'American Federation of Labor et le Congress of Industrial Organizations, une association qui regroupe 60 syndicats représentant 12,5 millions de travailleurs. Le but de ce partenariat est de former des personnes sur les outils d'IA et d'étudier l'impact que cette technologie pourrait avoir sur le marché de l'emploi. Cependant, beaucoup d'experts sont sceptiques face à l'initiative, car Microsoft investit des milliards dans l'IA.Lors d'un événement annonçant le partenariat, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que le but était de réunir l'industrie et les travailleurs autour d'une table pour "améliorer" la façon dont les gens travaillent. « Je ne peux pas m'asseoir ici et dire que l'IA ne remplacera jamais un emploi. Je ne pense pas que ce soit honnête. L'IA est bien conçue pour accélérer et éliminer certaines parties du travail que l'on pourrait considérer comme pénibles », a-t-il déclaré au cours de l'événement. Dans les commentaires sur la toile, des critiques estiment que les entreprises adoptent l'IA simplement pour réduire les coûts et pensent que c'est le cas de Duolingo.« Duolingo semble être en sursis. À mon avis, en tant que méthode d'apprentissage d'une langue, elle est inefficace au point d'être inefficiente, elle semble servir de raison acceptable pour tripoter son téléphone. J'y ai passé environ 18 mois et l'apprentissage a été solidement battu en trois semaines dans une salle de classe, et pour tous les élèves préparés à la réussite par 18 mois avec Duolingo. À moins que quelqu'un ait eu une expérience différente, Duolingo est un exercice d'auto-illusion. Certaines personnes sont probablement parvenues à se débrouiller avec Duolingo, mais ce n'est pas un marché en expansion », a écrit un critique.Chegg inc., qui propose des services d'aide aux devoirs en ligne, a déclaré en juin qu'il allait supprimer 4 % de ses effectifs et mieux intégrer l'IA dans son tutorat, car les étudiants se sentent de plus en plus à l'aise avec les chatbots. En mai, Arvind Krishna, PDG d'IBM, a déclaré que l'entreprise prévoyait de suspendre les embauches pour les postes qui, selon elle, pourraient être remplacés par l'IA au cours des prochaines années. Il a déclaré que 30 % des emplois dans les fonctions de back-office, telles que les ressources humaines, pourraient être automatisés par des outils d'IA sur une période de cinq ans.En juillet, la startup indienne Dukaan a licencié 90 % de son personnel d'assistance et a introduit un chatbot d'IA pour répondre aux demandes d'assistance des clients. Dans une série de messages partagés sur Twitter, Suumit Shah, fondateur et PDG de Dukaan, a expliqué que le temps de traitement d'une demande d'assistance est passé de 2 heures et 13 minutes à 3 minutes et 12 secondes après l'introduction de l'assistant d'IA. Mais l'entreprise a été critiquée pour son approche, qui prouve au passage que l'IA n'aidera pas simplement les employés à faire leur travail plus efficacement, mais elle prendra aussi les emplois de certains.Un récent rapport de The Information indique que Google pourrait supprimer jusqu'à 30 000 emplois en raison d'une innovation en matière d'IA. Selon le rapport, cette réduction des effectifs de Google s'inscrit dans le cadre d'un mouvement stratégique visant à intégrer l'IA dans divers aspects de ses processus d'entreprise. La restructuration proposée devrait avoir un impact principalement sur le service de vente de publicités de Google, où l'entreprise explore les avantages de l'utilisation de l'IA pour l'efficacité opérationnelle. Notons que, pour réduire les coûts, l'entreprise a déjà supprimé plus de 12 000 emplois au cours de l'année écoulée.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Duolingo de se séparer de 10 % de ses sous-traitants ?Selon vous, l'IA est-elle adaptée pour ce cas d'utilisation ? Pourquoi ?Pensez-vous que Duolingo utilise de plus en plus l'IA en raison de difficultés financières ?