Volkswagen intégrera ChatGPT dans ses véhicules les plus récents. Le constructeur automobile allemand n'est pas le premier à tenter l'expérience, puisque Mercedes-Benz a annoncé l'intégration de ChatGPT en juin de l'année passée. Il semble donc que cela tend à devenir la norme. Volkswagen veut utiliser ChatGPT pour compléter son assistant vocal embarqué IDA afin de permettre une communication plus naturelle entre la voiture et le conducteur. Selon l'entreprise, le conducteur peut utiliser le nouvel assistant vocal surpuissant pour contrôler les fonctions de base, comme le chauffage et la climatisation, ou pour répondre à des "questions d'ordre général".Si vous vous demandez pourquoi vous auriez besoin de ChatGPT dans votre voiture, Volkswagen affirme que les fonctions futures pourraient en démontrer la valeur. « Enrichir les conversations, répondre aux questions, interagir dans un langage intuitif, recevoir des informations spécifiques au véhicule et bien d'autres choses encore, tout simplement en mode mains libres », explique le constructeur. Volkswagen promet de simplifier l'expérience et ajoute qu'il ne vous obligera pas à créer un nouveau compte ou à installer des applications. Le chatbot d'IA peut être activé en prononçant le mot d'ordre "Hello IDA" ou en appuyant sur un bouton situé sur le volant.Pour ce faire, Volkswagen s'est associé à l'entreprise d'IA Cerence pour exploiter sa plateforme d'IA Chat Pro destinée à l'industrie automobile, qui permet l'intégration de ChatGPT. L'utilisation du grand modèle de langage de Cerence signifie que la technologie peut déchiffrer ce qui est requis d'une demande. Ainsi, une démonstration sur scène a révélé qu'une requête du type "J'ai besoin d'un médicament" renverrait vers la pharmacie la plus proche, tandis que "Je veux manger du poulet au beurre" suggérerait les restaurants indiens les plus proches. L'entreprise a annoncé avoir pris des mesures pour protéger la confidentialité et la vie privée des conducteurs.OpenAI n'aura pas accès à vos statistiques de conduite. Volkswagen ajoute que les questions et les réponses sont "supprimées immédiatement pour garantir le plus haut niveau possible de protection des données". Le chatbot sera disponible dans toute la gamme ID de véhicules électriques de Volkswagen (via une mise à jour over-the-air dans les véhicules concernés), ainsi que dans les voitures à moteur à combustion interne Tiguan, Passat et la future Golf plus tard dans l'année. En outre, la fonctionnalité sera d'abord disponible en Europe et il est envisagé de la proposer aux clients américains, bien que les plans n'aient pas encore été finalisés.Kai Gruentiz, membre du conseil d'administration de Volkswagen chargé du développement technique, a déclaré : « nos clients ne veulent pas régler manuellement leurs sièges. Ils veulent utiliser des systèmes de dialogue vocal. Donc, si vous avez Apple CarPlay ou Android ou autre, vous ne pouvez pas régler les fonctionnalités à l'intérieur du véhicule. C'est la prochaine étape. Je pense que ce que nos clients recherchent vraiment, c'est une utilisation transparente et intuitive de leur voiture », a ajouté Gruentiz. Mais à en croire les commentaires après l'annonce, tout le monde n'est pas emballé par cette fonctionnalité et d'autres peinent à voir l'utilité réelle.Jusqu'ici, la plupart des assistants vocaux pour véhicules ont toujours été assez simples. Ils sont capables de faire des choses comme allumer le chauffage des sièges ou dégivrer des vitres, mais ils manquent de compétences en matière de conversation et ne répondent généralement pas aux demandes de navigation plus complexes. Les faux positifs et la nécessité de répéter vocalement les instructions sont fréquents. De nombreux constructeurs automobiles s'appuient sur des options proposées par des développeurs tiers, comme Google Assistant et Alexa d'Amazon. Selon les analystes, ChatGPT et ses rivaux ont la capacité d'offrir bien plus encore.Cela dit, il existe de nombreuses préoccupations liées aux chatbots basés sur les grands modèles de langage. Par exemple, les outils d'IA basés sur les grands modèles de langage ont tendance à inventer des choses de temps en temps ou hallucinent. Il s'agit d'un problème dans lequel un modèle d'IA invente des informations fausses et les présente comme étant vraies. Il n'existe pas à l'heure actuelle une solution efficace contre ce problème. Ainsi, une fois que ChatGPT sera intégré aux véhicules de Volkswagen, les propriétaires des véhicules concernés seront invités à être vigilants lorsqu'ils interagissent avec le chabot et aussi à faire preuve de discernement.Le fait que ChatGPT puisse fournir une fausse information à un conducteur pourrait s'avérer dangereux en pleine circulation. En outre, OpenAI est visée par un certain nombre de procès pour diffamation et violation des droits d'auteur. À ce propos, le New York Times a récemment poursuivi OpenAI en justice alléguant que l'entreprise d'IA a utilisé les articles de presse du journal pour entraîner ses modèles d'IA sans avoir obtenu une autorisation au préalable ni payé une redevance. Mais OpenAI a contrattaqué en réfutant les allégations du média et en déclarant que ce dernier a forcé ChatGPT à plagier ses articles. OpenAI cherche toutefois à négocier un accord.« Étant donné que le ChatGPT n'en est qu'à ses débuts et que l'outil a tendance à ne pas répondre correctement aux questions, il est peut-être un peu précipité que Volkswagen ait choisi de le déployer à grande échelle dans cet état », a écrit un critique. Certains suggèrent que ce choix est peut-être lié au fait que l'année 2023 a été mauvaise pour le constructeur. Il a connu une année 2023 difficile, marquée par une croissance décevante des ventes, des problèmes logiciels et des licenciements. Il semble à la recherche d'un coup de pouce, et le fait de sauter sur le train de l'IA semble destiné à lui donner une sorte d'éclat en matière d'inventivité technologique.« Personnellement, je pense qu'ils ont fait fausse route. Parler à un système, quel qu'il soit, présente tous les inconvénients de parler à une autre personne, de lui demander de faire quelque chose (avec des obstacles supplémentaires dus au fait que l'IA n'est pas encore tout à fait aussi bonne que celle d'une personne raisonnable). J'imagine quelque chose comme : s'il vous plaît, avancez mon siège un peu. Un peu plus, plus encore, c'est trop loin, maintenant vers l'arrière, trop vers l'arrière, peut-être vers l'avant… Bon, je vais juste le faire moi-même », a écrit un critique. Selon lui, la fonction risque de distraire davantage les conducteurs au volant.Source : VolkswagenQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du choix de Volkswagen d'intégrer ChatGPT dans ces véhicules ?Cela contribuera-t-il à améliorer l'expérience des conducteurs comme le prétend l'entreprise ?Pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne idée ? Quels sont les avantages et les inconvénients selon vous ?