Alexa d'Amazon se dote de nouvelles expériences génératives alimentées par l'IA

Walmart lance des outils, des fonctionnalités et un drone basés sur l'IA

Ce miroir intelligent dopé à l'intelligence artificielle peut identifier les humeurs et contribuer au bien-être mental

L'oreiller d'IA qui corrige vos ronflements

Les PC d'IA

Le point de vue de Kodiak Robotics sur le camionnage autonome

D'autres annonces en termes d'Ia

L'évènement promet une vitrine d'innovations technologiques révolutionnaires, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle. Plus de 4 000 exposants et 1 200 startups du monde entier sont attendus, avec des géants de l'industrie tels qu'Amazon, Asus, Dell, NVIDIA, Samsung et Intel, qui convergent tous pour présenter leurs dernières percées.Cette année, l'accent est mis sur l'intelligence artificielle (IA), avec des acteurs majeurs comme Amazon, LG, Asus, Dell, NVIDIA, Samsung et Intel qui présentent leurs dernières innovations, notamment AI PC, Wi-Fi 7, Truly wireless TV, LG robot, et le moniteur ultra-large de 57 pouces d'Acer.Parmi la multitude d'annonces faites au CES cette semaine, personne ne sera surpris d'apprendre que l'IA générative est un thème majeur pour les entreprises technologiques cette année, y compris Volkswagen, Nvidia et, bien sûr, Amazon.En septembre 2023, Amazon a annoncé aux développeurs qu'elle lancerait de nouveaux outils pour créer des expériences alimentées par l'IA générative. Durant la première journée du CES, la société a révélé que trois développeurs proposaient de nouvelles expériences Alexa alimentées par l'IA générative, notamment la plateforme de chatbot Character.AI, la société de musique Splash et le développeur de jeux d'IA vocale Volley. Ces trois expériences sont disponibles dans l'Amazon Alexa Skill Store.La nouvelle expérience de Character.AI permet aux utilisateurs d'Alexa d'avoir des conversations en temps réel avec différents personnages, tels qu'un personnage fictif appelé Linda la bibliothécaire, un entraîneur personnel ou même des versions fictives de célébrités et de personnages historiques comme Elon Musk, Socrate et William Shakespeare, entre autres. Vous pouvez également jouer à un jeu de rôle d'aventure en aidant Mario, un personnage de Nintendo, à retrouver la princesse Peach.Parallèlement, Splash a lancé une compétence Alexa gratuite qui permet aux utilisateurs de créer des chansons à l'aide de leur voix. Pour commencer, les utilisateurs disent "Alexa, ouvre Splash", puis ils choisissent un genre musical (pop, électronique, rock ou hip hop), ajoutent des paroles et rappent ou chantent en même temps. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs chansons personnalisées en demandant à Alexa d'envoyer un lien vers leur téléphone portable.Volley a présenté son jeu "20 Questions" alimenté par l'IA générative, offrant aux utilisateurs d'Alexa une version moderne du jeu bien connu. Le jeu utilise l'IA générative pour interagir avec les utilisateurs en leur posant des questions, en leur donnant des indices et en leur expliquant les questions "oui ou non" si l'adversaire humain est bloqué.Amazon a apporté de nombreuses améliorations liées à l'IA à Alexa au cours des derniers mois, notamment un nouveau modèle d'IA générative pour donner à l'assistant virtuel une personnalité plus marquée et la capacité d'ajuster son ton et ses réponses pour exprimer des émotions humaines telles que l'excitation ou la surprise. Le géant de la technologie a également lancé une fonction destinée aux enfants sur les appareils Echo, appelée "Explore with Alexa", qui permet aux abonnés Amazon Kids+ d'avoir des conversations adaptées aux enfants, d'apprendre des faits amusants et de répondre à des questions de type "trivia".Lors d'une allocution prononcée au Consumer Electronics Show de Las Vegas, Doug McMillon, président-directeur général de Walmart, et d'autres dirigeants de l'entreprise ont donné un aperçu de la manière dont le géant de la distribution mettait en œuvre les nouvelles technologies, notamment la réalité augmentée (RA), les drones, l'IA générative et d'autres technologies d'intelligence artificielle, afin d'améliorer l'expérience d'achat de ses clients.Lors du salon, l'entreprise a dévoilé une poignée de nouveaux produits, notamment deux outils alimentés par l'IA pour gérer la recherche et le réapprovisionnement des produits, ainsi qu'une nouvelle plateforme de commerce social en réalité augmentée appelée "Shop with Friends" (Faites des courses avec vos amis), en version bêta. Walmart a également souligné l'utilisation de l'IA dans d'autres domaines de son activité, notamment au sein de Sam's Club et dans les applications utilisées par les employés des magasins.Walmart lance notamment une nouvelle fonction de recherche générative sur iOS qui permettra aux clients de rechercher des produits par cas d'utilisation, plutôt que par nom de produit ou de marque. Par exemple, vous pouvez demander à Walmart de vous renvoyer des résultats de recherche pour les articles nécessaires à une "soirée football", au lieu de taper spécifiquement des recherches de chips, d'ailes de poulet, de boissons ou d'un téléviseur de 90 pouces. Ces résultats de recherche améliorés s'étendront sur plusieurs catégories et rivaliseront avec le SGE (Search Generative Experience) de Google, qui peut recommander des produits et indiquer divers facteurs à prendre en compte, ainsi que des avis, des prix, des images et bien plus encore.Avant le CES, l'entreprise avait présenté un assistant d'achat IA qui permettrait aux clients d'interagir avec un chatbot pendant qu'ils font leurs achats, de poser des questions et de recevoir des suggestions de produits personnalisées. À l'époque, Walmart avait annoncé qu'une fonction de recherche générative alimentée par l'IA était également en préparation. Elle suggérait que les clients pouvaient demander des choses telles qu'une "fête d'anniversaire sur le thème de la licorne" et obtenir des résultats tels que des serviettes de table, des ballons, des serpentins et bien d'autres choses encore sur le thème de la licorne. Cette fonctionnalité est désormais disponible sur les appareils mobiles, d'abord sur iOS.Une autre utilisation potentiellement prometteuse de l'IA concerne le réapprovisionnement des articles fréquemment commandés.Walmart testera d'abord ce cas d'utilisation avec Walmart InHome Replenishment, qui utilisera l'IA et son expertise existante en matière de réapprovisionnement pour créer des paniers d'achat en ligne automatisés pour les clients avec des articles qu'ils commandent régulièrement. Parce qu'ils ne sont disponibles que dans le cadre du programme InHome, ces articles sont ensuite livrés dans le réfrigérateur du client, dans sa cuisine ou son garage, à l'aide du service de livraison InHome alimenté par une serrure intelligente, mais il ne s'agira pas d'un service d'abonnement.L'entreprise a également précisé que les clients pourront retirer des articles de leur panier, si nécessaire, et que le service s'adaptera à l'évolution des besoins des clients au fil du temps.Toutefois, si cette fonctionnalité fonctionne bien, il n'est pas difficile d'imaginer comment elle pourrait être utilisée pour proposer le réapprovisionnement d'autres articles ménagers, à l'instar du service "Subscribe-and-Save" (s'abonner et économiser) d'Amazon.Il est surprenant de constater qu'Amazon n'a pas encore exploité l'IA pour faire la même chose (c'est-à-dire pour augmenter ou remplacer le Dash Replenishment). Toutefois, le détaillant en ligne a mis l'IA à profit d'autres façons, notamment en aidant les clients à trouver le bon produit en résumant les commentaires sur le produit, en mettant en évidence les attributs clés ou en les aidant à trouver des vêtements qui leur conviennent.C'est le seul auditoire de vos monologues, qu'il s'agisse de vos affirmations quotidiennes ou de la répétition d'un discours de remerciement pour les Oscars. Le miroir de la salle de bains vous voit souvent sous votre meilleur jour, mais aussi sous le pire.Mais au XXIsiècle, grâce aux dernières avancées technologiques, ces objets ménagers prennent toute leur importance et nous aident à mieux vivre au quotidien.Prenons l'exemple du miroir BMind de Baracoda, le premier miroir intelligent au monde doté d'une intelligence artificielle et conçu pour contribuer à lutter contre une crise mondiale croissante en matière de santé mentale.Dévoilé pour la première fois au CES de cette année, le miroir intelligent est capable d'identifier votre humeur et de vous aider à gérer votre niveau de stress. C'est une perspective à la fois excitante et terrifiante.Mais comme le souligne Thomas Serval, PDG de Baracoda, « une technologie capable de détecter des changements subtils dans la santé pourrait améliorer la qualité de vie de millions de personnes ». C'est peut-être pour cette raison qu'elle a reçu le CES Innovation Award 2024 dans la catégorie « maison intelligente ».« Les études nous montrent qu'une vie sédentaire n'est pas saine à bien des égards, en particulier pour le sommeil », explique Chad George, PDG de 10minds et créateur de l'oreiller Motion Pillow. « Le ronflement provient généralement d'une position dans laquelle les voies respiratoires sont bloquées, et le seul moyen d'y remédier est de bouger ».Alors, comment fonctionne l'oreiller Motion ?L'oreiller se gonfle et se dégonfle pour déplacer votre tête pendant que vous dormez dans une position optimale afin que vos voies respiratoires s'ouvrent, ce qui est bien meilleur pour vous que d'autres approches, disons, moins subtiles. « Pour bouger, il faut généralement que votre femme, votre mari ou votre partenaire vous donne un coup de coude pour vous réveiller, ou que d'autres dispositifs sur le marché émettent un son ou vous sortent physiquement de votre sommeil, ce qui n'est pas bon pour la santé », explique George.Quel est le rôle de l'intelligence artificielle ? « Il s'agit d'un appareil qui reconnaît les schémas de ronflement », explique George.« Grâce à la technologie de l'IA, il peut différencier plusieurs fréquences différentes et apprendre votre rythme de ronflement, et faire équipe avec l'oreiller, qui contient des airbags. Les airbags se gonflent, provoquant un mouvement de la tête d'au moins 30 degrés, ce qui, selon des études, suffit à ouvrir les voies respiratoires ».« Le ronflement s'arrête et le sommeil se poursuit, ce qui permet de passer une meilleure nuit et d'adopter des habitudes saines tout au long de la journée. Et il vous entraîne pendant que vous dormez ».Dans le sillage des processeurs Core de la 14génération d'Intel, le CES 2024 prévoit une forte augmentation du nombre de nouveaux ordinateurs portables offrant des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. Les principaux fabricants de PC comme Dell, HP et Lenovo présenteront leurs derniers ultraportables, ordinateurs portables pour le jeu et stations de travail. Les innovations en matière de conception d'ordinateurs portables, notamment les doubles écrans et les écrans pliables, ainsi que l'amélioration des capacités de jeu, devraient constituer des points forts.Le buzz autour des « PC IA » atteindra son apogée au CES 2024, signalant l'adoption par le grand public d'ordinateurs spécialisés. Intel et AMD font tous deux la promotion d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau équipés d'unités de traitement neuronal (NPU) dédiées, conçues pour gérer les charges de travail liées à l'IA.Quelques mois après que le PDG d'Intel a annoncé son intention de mettre l'IA dans "tout", nous commençons à avoir une idée plus claire des domaines dans lesquels elle sera utilisée en premier. Durant le CES 2024, la société a annoncé sa puce axée sur l'IA pour le secteur automobile ou, comme Intel le décrit, "le système sur puce de première génération pour véhicule défini par logiciel et amélioré par l'IA". Intel a également annoncé l'acquisition d'une société de gestion de l'énergie et un nouvel effort pour normaliser l'alimentation des batteries des véhicules électriques.Intel s'est engagé dans une course avec Nvidia et AMD pour s'accaparer le marché des processeurs et autres matériels nécessaires pour alimenter le boom de l'IA. Aujourd'hui, elle s'oriente vers les PC d'IA, arguant que l'IA est plus sûre lorsqu'elle est exécutée sur un ordinateur personnel plutôt que sur l'internet.Les deux entreprises sont également en concurrence dans le secteur automobile, car elles sont convaincues que la voiture est la prochaine grande plateforme logicielle. Les nouvelles puces automobiles d'Intel sont conçues pour améliorer les expériences à bord des véhicules, telles que la navigation, les assistants vocaux et les commandes du véhicule, a déclaré Jack Weast, vice-président et directeur général d'Intel Automotive.« Nous apportons le PC d'IA à la voiture », a déclaré Weast lors d'une réunion avec les journalistes la semaine dernière. Il a ensuite rappelé la réalité en déclarant : « Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de mettre un PC dans une voiture. Nous savons que les constructeurs automobiles doivent être en mesure de réarchitecturer leur véhicule, comme je l'ai mentionné, pour qu'il soit défini par logiciel ».L'entreprise vise à introduire une "famille" de systèmes sur puce (SoC) pour ces futurs véhicules définis par logiciel (SDV), le premier étant déployé à la fin de l'année 2024. Intel n'a pas voulu nommer d'autres clients automobiles que Zeekr, mais a déclaré être en pourparlers actifs avec un certain nombre d'OEM.La startup de camionnage autonome Kodiak Robotics a dévoilé mardi au CES 2024 un semi-remorque qui, selon son fondateur Don Burnette, est le pivot de ses projets de lancement d'opérations commerciales sans conducteur cette année.Côté calcul, le semi-remorque dispose désormais de deux fois plus de cœurs de processeur GPU, d'une vitesse de traitement 1,6 fois supérieure, de trois fois plus de mémoire et d'une bande passante 2,75 fois supérieure pour exécuter les processus logiciels par rapport au camion de première génération de Kodiak, selon l'entreprise. Kodiak a ajouté des feux de détresse extra-lumineux conçus pour se conformer à la demande d'exemption de l'industrie du camionnage autonome aux réglementations fédérales sur la sécurité des véhicules automobiles, qui obligent les conducteurs de camions traditionnels à placer des dispositifs d'avertissement sur une route après une panne. Ces feux seront utilisés pour alerter les autres conducteurs de la présence d'un camion sur le bord de la route, en attendant l'approbation de la Federal Motor Carrier Safety Administration.Dans une vidéo, Matt Wolfe, fondateur de Future Tools, a présenté de grosses annonces de cette édition 2024 du Consumer Electronics Show :Sources : CES (toutes les vidéos de présentation du 9 janvier) Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les annonces qui vous intéressent le plus ?