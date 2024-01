Envoyé par Samsung Envoyé par Ballie joue le rôle d'un assistant personnel à domicile, se déplaçant de manière autonome dans la maison pour effectuer diverses tâches. En se connectant aux appareils ménagers et en les gérant, Ballie peut aider les utilisateurs dans de nombreuses situations, en apprenant continuellement de leurs modèles et habitudes pour fournir des services plus intelligents et plus personnalisés. Ballie apporte la tranquillité d'esprit en envoyant des mises à jour vidéo des animaux domestiques ou des êtres chers aux appareils des utilisateurs lorsqu'ils sont absents de la maison. De plus, Ballie peut créer une ambiance propice à n'importe quelle activité domestique, que les utilisateurs fassent de l'exercice, travaillent ou se détendent. Qu'il s'agisse de projeter des vidéos d'entraînement sur le mur ou le sol dans une taille optimale, de diffuser de la musique ou de répondre à des appels téléphoniques, Ballie rend la vie à la maison plus productive et plus agréable.

Le marché des robots compagnons à usage domestique, un marché de niche ?

Des risques de collecte massive de données

Le robot Ballie de Samsung est de retour et dispose désormais d'un projecteur. À l'occasion du CES 2024, Samsung a dévoilé une version actualisée de son robot rond Ballie, dont la nouvelle caractéristique principale est de pouvoir projeter des objets sur le sol, le mur ou le plafond lorsqu'il vous suit dans votre maison. Lorsque Samsung a dévoilé Ballie pour la première fois en 2020, l'appareil ressemblait à un ballon de basket, mais le nouveau ressemble à un personnage du jeu vidéo Among Us avec ses couleurs vives et son écran carré.Dans une charmante vidéo, Ballie (que Samsung a une fois de plus présenté dans une couleur jaune ludique) a réalisé un certain nombre de projections astucieuses, notamment la diffusion d'une vidéo d'un oiseau pour un chien, l'affichage d'un appel vidéo sur un mur et la diffusion d'une vidéo de fitness pour quelqu'un qui fait de la musculation. Samsung indique également que Ballie peut ajuster automatiquement la projection en fonction de la distance qui le sépare du mur et des conditions d'éclairage, et que « c'est le premier projecteur au monde à détecter automatiquement la posture et l'angle du visage des personnes et à ajuster l'angle de projection optimal pour vous ».Mais dans la vidéo, le robot sert également d'assistant domestique intelligent, allumant les lumières, distribuant de la nourriture pour chien et envoyant un SMS à quelqu'un pour l'informer de ce qu'il fait. Samsung précise que Ballie peut contrôler « les climatiseurs, les lumières, les machines à laver et bien plus encore ». Ballie peut également vous suivre dans la maison et vous accueillir lorsque vous franchissez la porte. À la fin de la vidéo, Ballie remplit le plafond au-dessus du lit des acteurs d'une scène cosmique.Ballie peut être contrôlé par des commandes vocales ou, ce qui est intrigant, par des demandes envoyées par message texte (par exemple, "joue un film sur le mur le plus proche"). Dans ce dernier cas, Ballie répondra à l'aide d'un chatbot qui confirmera les demandes avant d'agir.Comme les autres robots domestiques de sa catégorie, Ballie peut allumer automatiquement les lumières intelligentes et, grâce à un émetteur infrarouge intégré, les appareils « non intelligents » tels que les climatiseurs et les anciens téléviseurs. Le robot peut également cartographier un plan d'étage et identifier l'emplacement des appareils intelligents à l'intérieur d'une maison.Samsung promet beaucoup plus que ces éléments de base, comme des rappels automatiques pour arroser les plantes de la maison, l'accès à des services médicaux à distance (pour les membres les plus âgés de la famille) et la personnalisation en fonction des personnes que le robot détecte à proximité. « Grâce à sa caméra frontale [et] arrière intégrée, [Ballie] peut détecter et analyser son environnement et apprendre les habitudes récurrentes de l'utilisateur », note Samsung dans son communiqué de presse.Mais les détails de ces fonctionnalités, tout comme la disponibilité et le prix de Ballie, n'ont pas encore été précisés.La question est de savoir si l'une ou l'autre de ces caractéristiques incitera les propriétaires à acheter Ballie quand (ou plutôt si) il arrivera sur le marché. Les robots domestiques n'ont jamais été une évidence, comme l'a récemment démontré la tentative d'Amazon.En 2021, Amazon a amorcé le déploiement d'un robot qui peut aider à surveiller votre maison, alimenté par Amazon Alexa et un tas de technologies d'intelligence artificielle. Astro peut faire (automatiquement ou en étant contrôlé à distance) le tour de votre maison, vous donner une vue en direct de ce qu'il voit et envoyer des notifications s'il voit quelque chose d'inhabituel. Cela signifie que vous pouvez surveiller votre animal de compagnie, détecter les intrus ou vous assurer que vous avez éteint le four. Astro est mobile grâce à une technologie qu'Amazon a baptisée Intelligent Motion. Il utilise la localisation et la cartographie simultanées (SLAM pour simultaneous location and mapping) pour s'assurer qu'Astro se déplace sans buter sur des objets, même si quelqu'un a oublié quelque chose sur le sol qui n'était pas là auparavant.Vous pouvez également configurer Astro pour qu'il fournisse des alertes utiles, par exemple lorsqu'un détecteur de fumée se déclenche ou si du verre brisé est détecté.Une technologie de vision par ordinateur appelée identification visuelle permet à Astro de reconnaître des membres spécifiques de votre famille, afin qu'il puisse correctement envoyer des messages et des rappels. Il peut même apporter à quelqu'un la télécommande (ou un autre objet). Déposez-le simplement dans le coffre à bagages d'Astro, et il reconnaîtra la bonne personne à qui le livrer.Astro, c'est aussi comme avoir Alexa en déplacement. Pendant que le robot vous suit, vous pouvez l'utiliser pour des tâches quotidiennes, comme contrôler votre maison connectée ou lancer un spectacle sur Amazon Prime.À cette occasion, l'entreprise a déclaré qu'elle pensait que, d'ici cinq à dix ans, chaque foyer serait équipé d'un robot. Elle a décrit Astro comme un « nouveau type de robot ménager qui intègre Alexa, du matériel avancé, des logiciels, de la vision par ordinateur et de l'IA ». Elle a même doté Astro de ce qu'elle appelle une « personnalité unique », qui comprend des sons, des yeux sur l'écran et des roues pour se déplacer. Astro rappelle WALL-E, mais il est construit au-dessus de Fire OS et de Linux, ce qui en fait plutôt une tablette Fire sur roues.Astro a été lancé à un prix de lancement de 999,99 $, mais il est maintenant passé à 1 599,99 $. Il est toutefois accompagné d'un abonnement d'un an à Ring Protect Pro ou Alexa Together - et vous pouvez choisir le service que vous préférez au moment de l'achat. Astro est actuellement disponible sur invitation uniquement aux États-Unis. Vous pouvez demander une invitation pour l'obtenir auprès d'Amazon US. Contrairement à d'autres produits sur Amazon, vous devez passer par quelques étapes supplémentaires pour lancer le processus d'achat. Si Amazon vous sélectionne, vous recevrez une invitation à acheter l'Astro et pourrez retourner sur la page de vente du produit pour finaliser l'achat. Les quantités de ce robot sont limitées et toutes les demandes ne seront pas satisfaites.Une autre tentative prometteuse au cours des dernières années, Mayfield Robotics, qui espérait vendre un robot domestique en partenariat avec Bosch, a cessé ses activités avant d'avoir livré une seule unité aux premiers clients.Si le dispositif de Samsung venait à être mis en vente, sa situation pourrait rappeler celle d'Amazon avec iRobot, probablement dans une moindre mesure, à cause de la quantité d'information qui serait alors à la disposition de Samsung.Pour mémoire, après qu'Amazon ait déclaré en août 2022 avoir acquis iRobot, la société derrière les aspirateurs Roomba, des experts en confidentialité des données et des chercheurs antitrust ont rapidement tiré la sonnette d'alarme, affirmant que la grande enseigne de la technologie pourrait utiliser cet achat pour aspirer des informations personnelles à l'intérieur des maisons des utilisateurs. Cette décision, a déclaré un chercheur, est particulièrement dangereuse pour plusieurs raisons : premièrement, Amazon acquerra une part de marché établie, et non une startup, ce qui, selon lui, couperait la concurrence sur un marché qui n'était déjà pas compétitif et pourrait favoriser la croissance d'Amazon. Deuxièmement, en raison de la quantité massive de données qui accompagne l'accès aux ensembles de données établis d'iRobot, Amazon peut collecter de nouvelles informations via les robots.Les aspirateurs Roomba avancés disposent d'une technologie de cartographie interne qui apprend le plan d'étage de la maison d'un utilisateur. Les appareils peuvent également « s'adapter et mémoriser » jusqu'à 10 plans d'étage « afin que les utilisateurs puissent transporter leur robot à un autre étage ou dans une maison séparée, où le robot reconnaîtra son emplacement et nettoiera comme indiqué », selon les communiqués de presse d'iRobot. Certains modèles sont équipés de caméras basse résolution pour éviter les obstacles et faciliter la cartographie.« Les gens ont tendance à considérer Amazon comme une société de vente en ligne, mais en réalité, Amazon est une société de surveillance. C'est le cœur de son modèle commercial, et c'est ce qui motive son pouvoir de monopole et ses bénéfices », a déclaré Evan Greer , directeur de l'organisation à but non lucratif de défense des droits numériques Fight for the Future. « Amazon veut avoir ses mains partout, et l'acquisition d'une entreprise qui repose essentiellement sur la cartographie de l'intérieur des maisons des gens semble être une extension naturelle de la portée de surveillance dont Amazon dispose déjà ».Ron Knox, chercheur principal et écrivain pour l'Institute for Local Self-Reliance – une organisation à but non lucratif qui fournit une assistance technique aux entreprises communautaires – a déclaré dans une série de tweets après l'annonce de l'acquisition que l'accord de 1,7 milliard de dollars, la quatrième plus grande acquisition dans le portfolio d'Amazon « peut être l'acquisition la plus dangereuse et la plus menaçante de l'histoire de l'entreprise ».D'ailleurs, la Federal Trade Commission a officiellement ouvert une enquête pour déterminer si les données fournies par l'aspirateur robot Roomba donnent à Amazon un avantage injuste dans la venteSource : conférence de presse Samsung (vidéo dans le texte)Que pensez-vous des robots compagnons à usage domestique en général ? Pensez-vous en particuliez que Ballie soit un robot utile ou inutile pour votre maison ?Quelles sont les tâches que vous aimeriez confier à Ballie ?Quels sont les avantages et les inconvénients de posséder un robot comme Ballie ?Craignez-vous que Ballie puisse violer votre vie privée ou votre sécurité ?Quel type de contenu aimeriez-vous projeter avec Ballie ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que l'utilisateur puisse communiquer par écrit avec le robot ? Trouvez-vous cela pertinent ? Pourquoi ?