Envoyé par OpenAI Envoyé par Cela fait deux mois que nous avons annoncé les GPT et les utilisateurs ont déjà créé plus de 3 millions de versions personnalisées de ChatGPT. De nombreux créateurs ont partagé leurs GPT pour que d'autres puissent les utiliser. Aujourd'hui, nous commençons à déployer le GPT Store pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, Team et Enterprise afin que vous puissiez trouver des GPT utiles et populaires.



Découvrez ce qui est tendance dans le Store



Le Store propose une gamme variée de GPT développés par nos partenaires et la communauté. Parcourez les GPT populaires et tendance sur le tableau de classement de la communauté, avec des catégories telles que DALL-E, écriture, recherche, programmation, éducation et style de vie.

Envoyé par OpenAI Envoyé par Les constructeurs peuvent gagner de l'argent en fonction de l'utilisation des GPT



Au premier trimestre, nous lancerons un programme de revenus pour les constructeurs de GPT. Dans un premier temps, les constructeurs américains seront payés en fonction de l'engagement des utilisateurs avec leurs GPT. Nous fournirons des détails sur les critères de paiement au fur et à mesure que nous approcherons de l'échéance.

« ChatGPT Team » est destiné aux équipes qui utilisent ChatGPT

Envoyé par OpenAI Envoyé par Nous avons lancé ChatGPT Enterprise il y a quelques mois et des leaders de l'industrie comme Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC, et Zapier l'utilisent déjà pour redéfinir la façon dont leurs organisations fonctionnent. Aujourd'hui, nous ajoutons un nouveau plan en libre-service : ChatGPT Team.



ChatGPT Team offre un accès à nos modèles avancés tels que GPT-4 et DALL-E 3, ainsi qu'à des outils tels que l'analyse avancée des données. Il inclut en outre un espace de travail collaboratif dédié à votre équipe et des outils d'administration pour la gestion de l'équipe. Comme pour ChatGPT Enterprise, vous possédez et contrôlez vos données commerciales - nous ne nous entraînons pas sur vos données ou conversations commerciales, et nos modèles n'apprennent pas de votre utilisation.

Améliorer l'efficacité de l'équipe et la qualité du travail



L'intégration de l'IA dans les flux de travail quotidiens de l'organisation peut rendre votre équipe plus productive. Dans une étude récente de la Harvard Business School, les employés du Boston Consulting Group qui ont eu accès à GPT-4 ont déclaré avoir accompli leurs tâches 25 % plus rapidement et avoir obtenu une qualité de travail supérieure de 40 % par rapport à leurs collègues qui n'y avaient pas accès.



Connor O'Brien, vice-président de GTM Strategy & Operations chez Sourcegraph, déclare : "Nous utilisons ChatGPT dans presque tous les domaines de notre activité, de la modélisation financière à la tarification et à l'emballage, en passant par les communications internes et externes, la préparation au conseil d'administration, le recrutement et la prise de notes - il a accéléré tout ce que nous faisons, ce qui nous permet de travailler à un niveau élevé.



John Brownstein, directeur de l'innovation à l'hôpital pour enfants de Boston, déclare : "Avec ChatGPT Team, nous avons été en mesure de piloter des TPG innovants qui améliorent la productivité et la collaboration de notre équipe. Alors que nous intégrons les TPG de manière sûre et responsable dans les opérations internes, nous sommes conscients de l'impact transformateur que cela aura sur le renforcement des systèmes qui permettent à nos médecins, chercheurs, étudiants et personnel administratif de fournir des soins exceptionnels à chaque patient qui franchit nos portes."

Après l'avoir annoncé aux développeurs la semaine dernière , OpenAI a lancé un magasin pour les GPT, des applications de chatbot personnalisées alimentées par ses modèles d'IA générateurs de texte et d'images (par exemple, GPT-4 et DALL-E 3). L'entreprise avait initialement prévu d'ouvrir le magasin GPT en novembre, avant de repousser l'ouverture à décembre, puis à janvier.Le GPT Store, comme il est baptisé, s'affiche dans un nouvel onglet du client ChatGPT sur le web, et propose une gamme de GPT développés par les partenaires d'OpenAI et par la communauté de développeurs au sens large. Les utilisateurs de GPT peuvent parcourir les GPT populaires et en vogue sur le tableau de classement de la communauté, qui est organisé en catégories telles que le style de vie, l'écriture, la recherche, la programmation et l'éducation.Pour accéder au GPT Store, les utilisateurs doivent être abonnés à l'un des plans premium ChatGPT d'OpenAI - ChatGPT Plus, ChatGPT Enterprise ou le tout nouveau ChatGPT Team.Avant le lancement du GPT Store, les utilisateurs payants de ChatGPT pouvaient créer et partager des GPT personnalisés avec d'autres (en rendant le GPT public et en partageant un lien vers le GPT), mais il n'existait pas de référentiel central pour parcourir et découvrir les GPT conçus par les utilisateurs sur le site Web de l'OpenAI.Selon OpenAI, le ChatGPT Store proposera de nouveaux GPT chaque semaine, et l'entreprise a partagé une liste de six GPT remarquables qui sont disponibles dès maintenant : AllTrails pour trouver des sentiers de randonnée, Consensus pour rechercher 200 millions d'articles académiques, Code Tutor pour apprendre le codage avec Khan Academy, Canva pour concevoir des présentations, Books pour découvrir des lectures et CK-12 Flexi pour apprendre les mathématiques et les sciences.Les membres de ChatGPT peuvent inclure leurs propres GPT dans le GPT Store en les rendant accessibles à « Tout le monde » et en vérifiant le profil du Builder dans les paramètres de ChatGPT. OpenAI prévoit d'examiner les GPT pour s'assurer qu'ils respectent ses politiques et ses directives de marque. Les GPT qui enfreignent les règles peuvent également être signalés par les utilisateurs.Comme l'a promis le PDG Sam Altman lors du DevDay, OpenAI prévoit de partager les revenus avec les créateurs de GPT. Contrairement à une boutique d'applications pour smartphone, il semble que les utilisateurs ne vendront pas leurs GPT dans le GPT Store, mais qu'OpenAI paiera les développeurs « en fonction de l'engagement des utilisateurs avec leurs GPT ». Le programme de revenus sera lancé au premier trimestre 2024, et OpenAI fournira plus tard plus de détails sur les critères de réception des paiements.La création de GPT ne nécessite aucune expérience en matière de codage, et les GPT peuvent être aussi simples ou complexes que le souhaite le développeur. Les développeurs peuvent simplement taper les capacités qu'ils veulent que leur GPT offre en langage clair et l'outil de construction de GPT de l'OpenAI, GPT Builder, tentera de créer un chatbot alimenté par l'IA pour effectuer ces tâches.Un GPT peut être formé sur une collection de livres de cuisine afin de pouvoir répondre à des questions sur les ingrédients d'une recette spécifique, par exemple. Il peut aussi ingérer les bases de code propriétaires d'une entreprise afin que les développeurs puissent vérifier leur style ou générer du code conforme aux meilleures pratiques.Lundi, OpenAI a également annoncé le nom astucieux de ChatGPT Team, un nouveau programme d'adhésion à ChatGPT basé sur les équipes, semblable à ChatGPT Enterprise, que l'entreprise a lancé en août dernier. Contrairement à Enterprise, qui est destiné aux grandes entreprises et dont les prix ne sont pas publiés, ChatGPT Team est un plan destiné aux « équipes de toutes tailles » et coûte 25 dollars par mois et par utilisateur (avec une facturation annuelle) ou 30 dollars par mois et par utilisateur (avec une facturation mensuelle). En comparaison, ChatGPT Plus coûte 20 $ par mois.Qu'est-ce que ChatGPT Team offre de plus que l'abonnement ChatGPT Plus habituel ? Selon OpenAI, il « fournit un espace de travail sécurisé et collaboratif pour tirer le meilleur parti de ChatGPT au travail ». Contrairement à l'abonnement Plus, OpenAI affirme qu'elle n'entraînera pas de modèles d'IA basés sur les données commerciales ou les conversations de ChatGPT Team. Il comprend une console d'administration pour la gestion de l'équipe et la possibilité de partager des GPT personnalisés avec votre équipe. Comme Plus, il comprend également l'accès à GPT-4 avec la fenêtre contextuelle de 32K, DALL-E 3, GPT-4 avec Vision, Browsing, et Advanced Data Analysis - tous avec des plafonds de messages plus élevés.Pourquoi voudriez-vous utiliser ChatGPT au travail ? OpenAI affirme :Il ne faut pas oublier les réserves d'usage pour les modèles de langage de l'IA malgré toutes ces belles promesses : ne vous fiez pas à ChatGPT en tant que ressource factuelle et ne vous fiez pas à ses résultats d'une manière que vous ne pouvez pas confirmer personnellement.Sources : OpenAI ( GPT Store Que pensez-vous de l’initiative d’OpenAI de créer un marché pour les chatbots personnalisés ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation des chatbots dans différents domaines ?Quels sont les défis liés au développement et à la diffusion des chatbots ?Comment les créateurs de chatbots peuvent-ils être rémunérés de manière équitable et transparente ? Quel système pourriez-vous proposer ? Que pensez-vous de la formule proposée par OpenAI à savoir paiement sur la base de l'engagement des utilisateurs ?Quels sont les risques potentiels de l’abus ou de la manipulation des chatbots par des acteurs malveillants ?