Une approche intelligente

Un concept qui semble séduire

When we started building r1, we said internally that we'd be happy if we sold 500 devices on launch day. In 24 hours, we already beat that by 20x!



10,000 units on day 1!



Second batch available now at https://t.co/R3sOtVWoJ5

Expected delivery date is April - May 2024. pic.twitter.com/XqaHqqk36L — rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 10, 2024

Dans la multitude de gadgets boostés à l'intelligence artificielle présentés au CES 2024 figure le rabbit r1, un appareil portable qui utilise l’IA pour apprendre comment vous utilisez les applications et ensuite simplifier le processus pour vous. L'entreprise derrière sa conception espère que vous transporterez un deuxième appareil pour vous éviter d'avoir à ouvrir votre téléphone.L'idée derrière le r1 à 199 $ est simple : l'appareil vous permet de garder votre téléphone dans votre poche lorsque vous avez besoin d'effectuer une tâche simple, comme commander une voiture pour vous rendre à un emplacement donné, rechercher quelques endroits où manger avec des amis ou trouver des options d'hébergement.« Nous n'essayons pas de tuer votre téléphone », a déclaré le PDG et fondateur Jesse Lyu lors d'une conférence de presse précédant le salon technologique de Las Vegas. « C’est comme laisser son smartphone à votre assistant. Notre produit ne fait qu’appuyer sur des boutons pour vous », ajoute-t-il. « Le téléphone est un appareil de divertissement, mais si vous essayez de faire quelque chose, ce n'est pas la machine la plus efficace. Pour organiser un dîner avec un collègue, nous avions besoin de quatre à cinq applications différentes pour travailler ensemble. Les grands modèles de langage sont une solution universelle pour le langage naturel, nous voulons une solution universelle pour ces services - ils devraient simplement être capables de vous comprendre ».Pour utiliser le rabbit r1, il suffit de lui donner un ordre à la voix en appuyant sur un bouton push-to-talk.Au lieu de sortir votre téléphone, de le déverrouiller, de trouver l'application, de l'ouvrir et de vous frayer un chemin dans l'interface utilisateur, vous sortez le r1 et lui donnez une commande en langage naturel. Par exemple, au lieu de lancer l’application Lyft, rentrer la destination, valider la course, vous pourrez prendre l'appareil et lui dire : « Appelle un Lyft pour nous emmener au musée du Louvre ». Vous pouvez passer d'autres commandes comme « Donne-moi une liste de cinq restaurants bon marché à moins de 15 minutes à pieds de là »; « Donne-moi la liste des meilleurs appartements pour six adultes sur Airbnb en Île-de-France pour 300 euros la nuit au maximum ».Le rabbit r1 fait ce que vous lui demandez et, quelques secondes plus tard, vous fournit une confirmation et tout le contenu que vous avez demandé.Une vidéo décrivant des cas d'utilisation était déjà disponible avant le coup d'envoi du CES.Dans l'esprit, il s'agit d'une idée similaire à Alexa ou Google Assistant. Rabbit OS peut contrôler votre musique, vous commander une voiture, faire vos courses, envoyer des messages et bien plus encore, le tout via une interface unique. Il n'est pas nécessaire d'équilibrer les applications et les connexions - il suffit de demander ce que l'on veut et de laisser l'appareil s'en charger. L'interface à l'écran de rabbit r1 présente une série de cartes basées sur des catégories, pour la musique, les transports ou les chats vidéo, et Lyu explique que l'écran existe principalement pour que vous puissiez vérifier les résultats du modèle par vous-même.Plutôt que de créer une série d'API et d'essayer de convaincre les développeurs de prendre en charge rabbit R1, l'entreprise a formé son modèle sur la manière d'utiliser les applications existantes. Le grand modèle d'action, ou LAM, a été formé par des humains interagissant avec des applications telles que Spotify et Uber, montrant essentiellement au modèle comment elles fonctionnent. Le LAM a appris à quoi ressemblait l'icône des paramètres, comment savoir si une commande a été confirmée et où se trouvent les menus de recherche. Tout cela, selon Lyu, peut être appliqué à n'importe quelle application, n'importe où.rabbit r1 dispose également d'un mode d'entraînement dédié, que vous pouvez utiliser pour apprendre à l'appareil à faire quelque chose, et il sera censé être capable de répéter l'action tout seul à l'avenir. Lyu donne un exemple : « Vous pourrez dire : 'Hé, tout d'abord, va sur un logiciel appelé Photoshop. Ouvre-le. Prend des photos. Fais un lasso sur le filigrane et clique sur le filigrane. C'est comme ça qu'on supprime le filigrane ». Selon Lyu, il faut 30 secondes à Rabbit OS pour traiter l'opération, puis il peut supprimer automatiquement tous les filigranes à l'avenir.L'approche de Rabbit est très intelligente. Il n'est pas facile de faire accepter un nouveau système d'exploitation, même si l'on est une grande enseigne de la technologie, et la méthode LAM permet de contourner ce problème en apprenant simplement au modèle à utiliser des applications. De manière plus générale, nous voyons arriver sur le marché une multitude de nouveaux appareils dotés d'une IA, mais trop souvent, ces gadgets ne font que se connecter à un chatbot. rabbit, en revanche, s'apparente davantage à une super-application (une interface unique à travers laquelle vous pouvez faire à peu près n'importe quoi). Ce que ChatGPT pourrait être pour la recherche sur le web, Rabbit OS pourrait l'être pour le magasin d'applications. Il y a bien sûr des milliers de complications et de réserves à ce rêve, mais c'est un rêve que certains pourraient trouver intéressant.Le premier lot est déjà épuisé. Si l'équipe espérait pouvoir faire 500 ventes en une journée, elle en a fait 10 000 :Bien que le premier lot soit épuisé, vous pouvez toujours précommander l'appareil R1 sur le site Web de Rabbit. Rabbit indique que la date de livraison prévue se situe entre avril et mai 2024. Mais si vous avez réussi à passer commande avant que la première série d'appareils ne soit épuisée, attendez-vous à ce que la livraison commence en mars.rabbit r1, fruit d'une collaboration avec Teenage Engineering, est doté d'un design intuitif inspiré de gadgets rétro tels que le Tamagotchi. Compact et portable, le r1 comprend un écran tactile de 2,88 pouces, un bouton pour parler, une molette de défilement pour la navigation et une caméra rotative à 360 degrés appelée « œil de lapin » pour les appels vidéo et les applications avancées de vision par ordinateur.rabbit r1 fonctionne comme un appareil autonome, équipé d'une connectivité Wi-Fi et cellulaire, d'un processeur MediaTek Helio P35, de 4 Go de mémoire, de 128 Go de stockage et d'un port USB-C. Sa conception donne la priorité à la vie privée de l'utilisateur, en veillant à ce que le microphone et la caméra ne s'activent que lorsque l'utilisateur initie des interactions.Rabbit a levé ses 30 millions de dollars de financement au quatrième trimestre 2023 auprès d'investisseurs tels que Khosla Ventures, Synergis Capital et Kakao Investment.Source : Rabbit (X/Twitter)Que pensez-vous du rabbit r1 et de son concept ?Êtes-vous surpris par le fait que tout le premier lot a été vendu dès le premier jour ? En auriez-vous acheté un si vous en aviez l'occasion ?Quels sont les avantages et les inconvénients d’utiliser un appareil comme le rabbit r1 au lieu d’un smartphone traditionnel ?Quelles sont les limites et les risques potentiels de l’intelligence artificielle et du modèle d’action large (LAM) utilisés par le rabbit r1 ?Comment le R1 pourrait-il changer votre façon de communiquer, de travailler, de vous divertir ou de vous informer ?Quelles sont les applications ou les tâches que vous aimeriez confier au R1 et celles que vous préférez faire vous-même ?