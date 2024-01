Le secteur de la technologie a entamé la nouvelle année avec une série de nouvelles suppressions d'emplois qui surviennent au moment même où les investissements dans l'IA s'envolent. Au début du mois, Google a licencié des centaines de travailleurs et a annoncé que l'entreprise veut se concentrer davantage sur l'IA. Certains de ces employés faisaient partie des équipes chargées de la publicité ou du matériel et d'autres travaillaient sur l'un des premiers outils d'IA de Google, Google Assistant. La rumeur indique que l'entreprise tourne progressivement la page de Google Assistant et pourrait le remplacer à l'avenir par un assistant d'IA plus intelligent.De plus, selon un mémo interne qui a fait l'objet de fuite, Google prévoirait d'autres réductions qui pourraient concerner environ 100 travailleurs au sein du personnel de YouTube. Un porte-parole de Google, Courtenay Mencini, a déclaré que ces changements visaient à améliorer l'efficacité et à se concentrer sur les principales priorités de l'entreprise. Google a publié le mois dernier Gemini qui, selon lui, est son grand modèle de langage (LLM) le puissant à ce jour. Selon certains analystes, il est fort probable que l'entreprise cherche à rationaliser les ressources à travers à de nouveaux licenciements et à les rediriger vers ses efforts en matière d'IA.Les analystes et les experts de l'industrie estiment que les licenciements seront moins importants et plus ciblés cette année. Les entreprises qui s'efforcent de rattraper leur retard dans la course à l'IA sont plus susceptibles de prendre de telles mesures pour compenser les milliards de dollars qu'elles consacrent à cette technologie. Les bouleversements sociaux qui se poursuivent dans l'industrie même qui crée l'IA pourraient laisser présager d'autres troubles à venir, la technologie étant appelée à remodeler le paysage commercial au sens large à l'avenir. Il y aurait eu plus de 5 500 licenciements moins de deux semaines après le début de l'année 2024.Amazon a licencié plusieurs centaines d'employés dans ses activités de streaming et de studio la semaine dernière. Des centaines d'emplois ont été supprimés au sein de l'équipe de la plateforme de diffusion en direct Twitch et de l'unité de livres audio Audible. D'autres entreprises telles que Salesforce, Duolingo et même la startup Humane, spécialisée dans le matériel d'IA, ont également annoncé des licenciements ou des gels d'embauche dans le cadre d'un effort visant à se concentrer sur l'IA. Au début de l'année, Duolingo s'est séparé d'environ 10 % de ses sous-traitants et a commencé à utiliser davantage l'IA pour créer le contenu de l'application.Cette semaine également, la plateforme sociale Discord a annoncé une réduction de 17 % de son personnel. Unity Software, le fabricant de la technologie utilisée dans les jeux mobiles populaires tels que Pokemon Go, a déclaré qu'il supprimait 25 % de ses effectifs. Certains critiques estiment que si les choses continuent ainsi, le nombre de licenciements dans le secteur de la technologie en 2024 risque de surpasser celui des deux dernières années. Selon les données compilées par le site Layoffs.fyi sur les suppressions d'emplois, 262 682 licenciements ont été enregistrés dans le secteur de la technologie en 2023, après 164 969 licenciements l'année précédente.Muddu Sudhakar, cofondateur et PDG de l'entreprise de solutions d'IA générative Aisera, a déclaré qu'il constatait "un énorme déplacement de cols blancs" dans les emplois de développeurs de logiciels de base ainsi que dans les rôles d'administrateurs de bases de données. Lorsque les entreprises annoncent des licenciements par vagues, les porte-parole donnent souvent les mêmes raisons pour justifier les licenciements. L'année dernière, le refrain commun était le climat macroéconomique, et aujourd'hui, de nombreuses entreprises technologiques affirment que les licenciements sont le résultat d'un "regain d'intérêt pour les technologies d'IA".Sur la toile, les internautes critiquent cet argument que certains parmi eux trouvent "insensé". « La meilleure excuse pendant ces périodes de licenciements de masse a été celle de Satya Nadella, PDG de Microsoft. Il avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de salaire pour les employés parce que l'entreprise a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une entreprise dont les réserves de trésorerie se chiffrent en milliards. C'est une excuse bidon et ils le savent », a écrit un critique. Certains sont inquiets à l'idée qu'une machine qu'ils ont contribué à créer pourrait les mettre au chômage dans un avenir proche.Tigran Sloyan, cofondateur et PDG de la plateforme d'évaluation des compétences techniques CodeSignal, affirme que l'argument du regain d'intérêt pour l'IA pourrait signifier que les entreprises technologiques réorientent leurs ressources pour dépenser davantage en salaires plus élevés pour les ingénieurs hautement qualifiés. Cela dit, il a ajouté qu'il pourrait aussi s'agir d'une "manière agréable de gérer l'élément de relations publiques" des licenciements. Cela pourrait aussi signifier que les entreprises automatisent complètement les emplois et remplacent les travailleurs par l'IA. (Dans le cas de Duolingo, l'entreprise a remplacé ses contractants par l'IA.)Il existe encore des offres d'emploi pour des postes d'ingénieurs en IA extrêmement bien rémunérés, comme celui de 900 000 dollars chez Netflix l'année dernière, qui est devenu viral. Cela dit, peu de travailleurs possèdent les compétences requises pour ces emplois. Ces salaires mirobolants s'expliquent par l'offre limitée et la forte demande de chercheurs titulaires d'un doctorat. « Il y a très peu de personnes qui ont suivi une formation aussi poussée et qui ont acquis autant de compétences », explique Sloyan. Selon une étude, aux États-Unis, les chercheurs en IA peuvent s'attendre à des rémunérations pouvant aller jusqu'à 865 000 dollars par an.Selon un récent rapport de la CompTIA, les offres d'emploi dans le domaine de l'IA avec des compétences spécialisées représentent plus de 10 % de l'ensemble des offres d'emploi dans le secteur de la technologie. Sudhakar a déclaré que si les rémunérations sont en hausse dans le domaine de l'IA, les salaires de l'IA générative ne représentent qu'une petite partie du marché de l'IA. « Il va y avoir une pression à la baisse sur les salaires dans le domaine de l'IA à mesure que l'automatisation de la génération de code devient plus répandue dans les entreprises, en particulier avec des outils comme Github Copilot », a déclaré Sudhakar.Mark Muro, chercheur principal à Brookings Metro, a déclaré qu'il y avait un besoin immédiat de talents ayant des compétences en IA. Mais le nombre d'embauches est loin d'atteindre l'ampleur des licenciements de l'année dernière, et les nouveaux postes sont concentrés dans un petit nombre de pôles technologiques. À ce propos, des données récentes relatives au marché américain de l'emploi indiquent que seulement 700 nouveaux emplois auraient été créés dans le secteur technologique en 2023 aux États-Unis. Les professionnels en IA seraient très demandés, mais le nombre d'emplois reste encore insignifiant par rapport aux licenciements.Selon Muro, les grands modèles de langage présentent des risques réels pour les emplois dans le domaine de l'IA. Il évoque les travaux à venir de Brookings Metro, qui montrent que "les emplois dans le domaine de l'informatique - y compris le développement de logiciels - sont confrontés à des scores d'exposition à l'IA générative de 90 % et plus, ce qui signifie que 90 % de leurs tâches pourraient être effectuées en deux fois moins de temps en utilisant des outils d'IA comme ChatGPT".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouvel argument des Big Tech pour justifier les licenciements ?Selon vous, cet argument est-il valable ? La stratégie des Big Tech va-t-elle porter ses fruits ?Pourquoi l'IA a du mal à créer rapidement des milliers de nouveaux emplois comme cela a été annoncé ?