Il semble que toutes les entreprises technologiques essaient de tirer parti de l'IA alors qu'elle n'en est encore qu'à un stade relativement précoce de son processus de développement. Malgré cela, il suffit de dire que l'IA générative a le potentiel de causer d'énormes dégâts, même si tous les éléments ont été pris en compte.Lors de son enquête, PwC a demandé à 4 700 cadres du monde entier ce qu'ils pensaient de l'IA. Il s'avère que 64 % d'entre eux sont d'avis qu'elle pourrait causer d'importantes atteintes à la cybersécurité dans un avenir plus ou moins proche. Toutefois, il convient de mentionner que nombre d'entre eux étaient également conscients des avantages de l'IA générative.58 % des cadres qui ont participé à cette enquête ont déclaré que l'IA générative améliorera la qualité de leurs produits par rapport à ce qui aurait été le cas autrement. 70 % ont indiqué que l'utilisation de cette technologie de pointe modifierait sensiblement la manière dont leur entreprise crée et maintient la valeur à long terme.L'avantage le plus communément admis est peut-être celui de la productivité des travailleurs. 64 % des répondants à l'enquête ont déclaré que leurs employés feraient preuve d'une plus grande efficacité, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement aboutir à une IA générative qui les aiderait dans diverses tâches. 60 % ont également déclaré que leur propre productivité allait probablement augmenter.Sur l'ensemble des chefs d'entreprise qui ont répondu aux questions de ce sondage, seuls 3 % ont estimé que l'IA générative nuirait aux résultats. 44 % sont d'avis contraire, affirmant qu'ils s'attendent à ce que la technologie augmente leurs bénéfices au cours de l'année à venir. Toutefois, 63 % s'inquiètent de la désinformation et 55 % reconnaissent leurs craintes quant à l'influence négative que l'IA générique pourrait avoir sur leur réputation à l'avenir. Il est essentiel de tenir compte des risques, mais il semble que les avantages l'emportent sur les inconvénients selon les PDG.Source : PwC Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?